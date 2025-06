Quiénes son las WAGs de la Fórmula 1: las parejas de los pilotos que llevan el glamour al Gran Circo

Modelos, influencers, emprendedoras, comunicadoras, estudiantes universitarias, una golfista profesional, una inversionista y una historiadora de arte. Ellas son las que todos los fines de semana de Grandes Premios llevan el glamour a la Fórmula 1. Son apodadas las “WAGs”, un acrónimo de “Wives and Girlfriends”, que traducido al español significa “esposas y novias”. Acompañan a los pilotos en las victorias y también en las derrotas y los alientan desde los boxes de sus respectivos equipos. Mientras algunas parejas blanquearon sus relaciones con posteos o presencias en eventos, a otras la transmisión oficial de la Fórmula 1 les ahorró el trabajo. Si bien algunas mujeres cuentan con una importante presencia en redes sociales con millones de seguidores y otras optan por mantener un perfil más bajo, lo que las caracteriza a todas - además de su apoyo incondicional a los deportistas - es que, manteniendo cada una su propio estilo, se convirtieron en impulsoras de tendencias fashionistas.

Alexandra Malena Saint Mleux, pareja de Charles Leclerc

Tiene 22 años, es italiana - según versiones tiene raíces argentinas de parte de su padre y mexicanas de su padre - y una de las it girls del paddock. Tiene 2.1 millones de seguidores en Instagram, 22.7 millones de “Me gusta” en TikTok y se caracteriza por su buen gusto a la hora de vestirse. Puede usar un vestido de alta costura, conjuntos de top y falda o jeans y siempre da que hablar. Si bien es modelo y trabaja con marcas como Nina Ricci y Rhode su gran pasión es el arte. Estudió Historia del Arte en la Escuela del Louvre de París con especialización en el siglo XX y tiene una cuenta de Instagram secundaria con 281 mil seguidores en la que expone sus curadurías.

Alexandra Malena Saint Mleux tiene 22 años; es curadora de arte, modelo e infuencer (Foto: Instagram @alexandrasaintmleux)

Su relación con Charles Leclerc (27) se hizo pública en marzo de 2023, cuando asistieron juntos a la Semana de la Moda de París, aunque se desconoce la fecha exacta en la que inició su romance. En un primer momento, muchos repararon en las similitudes físicas entre ella y Charlotte Siné, quien fue novia del piloto entre 2019 y 2022. Alex se volvió una habitué en el box de Ferrari durante los Grandes Premios y revoluciona al paddock cada vez que lleva a Leo, su perrito. Apareció en el documental Drive To Survive (Netflix), suelen asistir juntos a eventos y ocasionalmente tiene divertidos intercambios en las redes sociales.

Alexandra Malena Saint Mleux y Charles Leclerc hicieron pública su relación en 2023; tienen un perrito en común, Leo (Foto: Instagram @alexandrasaintmleux)

Rebecca Donaldson, pareja de Carlos Sainz

Una de las caras más conocidas del paddock. Tiene 29 años, nació en Escocia y desde pequeña supo que lo suyo era el modelaje. A los 17 años, mientras asistía a la Academia Perth, su madre la inscribió en el certamen Face of 2011, en el cual se consagró como ganadora. Luego participó de la competencia Top Model UK. Fue portada de revistas de moda como Elle, Vogue, Marie Claire y Harper’s Bazaar y en 2020 lanzó Muse Activewear, su propia marca de ropa deportiva. En cuanto a su vida, entre abril y junio de 2022 salió con el actor Scott Disick, exmarido de Kourtney Kardashian.

Rebecca Donaldson comenzó a modelar desde la adolescencia y fue portada de conocidas revistas de moda (Foto: Instagram @iamrebeccad)

Se la empezó a vincular con Sainz (30) en junio de 2023, luego de que se confirmara que él estaba separado de la modelo española Isabel Hernaez, tras seis años de relación. Los rumores de romance se volvieron certezas cuando continuaron mostrándose juntos públicamente. Su presencia en el paddock se volvió una de las más comentadas no solo por su apoyo incondicional apoyo al piloto, sino también por su elegante y sofisticado estilo para vestirse.

Donaldson y Sainz están en pareja desde 2023 (Foto: Instagram @f1gossippofficial)

Carmen Montero Mundt, pareja de George Russell

Nació en España, se mudó a Londres para estudiar Gestión de Negocios y Financias en la Universidad de Westminster, donde se graduó en 2021, y desde hace un tiempo combina su trabajo como inversionista con las redes sociales y la moda. Acumula 600 mil seguidores en Instagram, donde sube imágenes de sus viajes por el mundo, looks y eventos a los que asiste.

Carmen Montero Mundt es española y trabaja como inversionista e influencer (Foto: Instagram @carmenmmundt)

A diferencia de otras parejas, que suelen evitar los excesos de demostración en público, Montero Mundt y George Russell (27), quienes están juntos desde 2020, no dudan reafirmar una y otra vez lo enamorados que están. No solo en el paddock, donde siempre caminan de la mano, sino también en las redes sociales, en eventos, publicidades y hasta en Netflix. Con su radiante sonrisa, su sentido de la moda y su apoyo incondicional al piloto británico, la joven financista de 27 años se ganó el cariño y reconocimiento de los fanáticos.

Carmen Montero Mundt y George Russell están juntos desde 2020 y son una de las parejas más populares de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @carmenmmundt)

Kelly Piquet, pareja de Max Verstappen

La influencer de 36 años lleva la Fórmula 1 en la sangre, gracias a su padre, el tres veces campeón del mundo Nelson Piquet. Nacida en Alemania, pero con nacionalidad brasileña, tiene un título de Licenciada en Artes con especializaciones en Relaciones Internacionales por la Universidad de Marymount Manhattan, de Nueva York. Fue columnista de la revista Marie Claire, publicista de la Fórmula E y según detalle su perfil de LinkedIn, coach de salud y bienestar en el Instituto de Nutrición Integrativa de Mónaco. Además, es modelo, pasión que heredó de su madre, Sylvia Tamsma, trabaja con reconocidas marcas de lujo y cuenta con dos millones de seguidores en Instagram.

Kelly Piquet es modelo, influencer y publicista; es hija del tres veces campeón del mundo Nelson Piquet (Foto: Instagram @kellypiquet)

En 2017 comenzó una relación con el piloto ruso Daniil Kvyat, padre de su hija Penélope, nacida en julio de 2019. Tras la separación, en 2020 inició un noviazgo con Max Verstappen (27), quien fue compañero de su ex en la Fórmula 1. Rápidamente, se convirtieron en una de las parejas más populares y sólidas del Gran Circo, y desde un primer momento dejaron en claro que no tenían inconvenientes con las demostraciones públicas de amor. El 6 de diciembre de 2020 anunciaron que estaban la dulce espera de una “mini Verstappen-Piquet” y el 2 de mayo le dieron oficialmente la bienvenida a su hija Lily.

Kelly Piquet yMax Verstappen están juntos desde 2020; en mayo nació su hija en común, Lily (Foto: Instagram @kellypiquet)

Francisca ‘Kika’ Cerqueira Gomes, novia de Pierre Gasly

Es hija del piloto de Gonçalo Gomes y de la presentadora de televisión Maria Cerqueira Gomes. Nació en Portugal hace 22 años y forjó una sólida carrera en el mundo del modelaje. En su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, comparte sus producciones con marcas de lujo, presencias en eventos y viajes por el mundo.

Cerquita Gomes y Gasly son pareja desde 2022 (Foto: Instagram @pierregasly)

Su relación con el piloto francés de 28 años y compañero de Franco Colapinto en Alpine, comenzó en 2022. Su relación no solo se reluce en los Grandes Premios, sino también en los exclusivos eventos a los que asisten, en las fotos que suben a Instagram y hasta en la serie Drive To Survive. Juntos tienen un perro caniche toy llamado Simba que en más de una oportunidad también dijo presente en el paddock.

Lily Muni He, novia de Alex Albon

Tiene 25 años y desde hace 20 juega al golf, integrando, desde 2019, la Asociación Profesional de Golf Femenino (LPGA) de los Estados Unidos. Nació en Chengdu, China, donde vivió hasta los nueve años, cuando su familia se mudó a Vancouver, Canadá y luego a San Diego, donde asistió a la secundaria Torrey Pines. Se inscribió en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, pero, según detalló la revista People, puso sus estudios en pausa para dedicarse de lleno a su carrera como golfista. Si bien el deporte es su principal pasión, también se convirtió en influencer, con un millón de seguidores en Instagram, donde suele compartir la intimidad del box de Williams durante los Grandes Premios a los que asiste.

Lily Muni He tiene 25 años y es golfista profesional (Foto: Instagram @lilymhe)

Su relación con Alex Albon (29) comenzó en 2019. ¿Qué los unió? Drive To Survive. Se comunicaron a través de las redes sociales tras el estreno de la serie y la pasión mutua por el deporte los unió. A pesar de sus cargadas agendas, encontraron la forma de que la relación funcione, muchas veces a la distancia y se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del paddock y una de las preferidas del público.

Lily Muni He y Alex Albon se conocieron a través de las redes sociales y están juntos desde 2019 (Foto: Instagram @lilymhe)

Lily Zneimer, pareja de Oscar Piastri

A diferencia de otras integrantes del grupo, opta por tener un bajo perfil. Se sabe poco sobre su vida personal, solo que asistió al internado Haileybury en Hertford, Inglaterra, donde obtuvo muy buenas calificaciones. La joven británica, que según las estimaciones tiene 23 años, decidió que su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 800 seguidores, sea solo para su círculo íntimo.

Lily Zneimer es británica y tiene 23 años; elige mantener un perfil bajo y tiene su cuenta de Instagram privada (Foto: Instagram @oscarpiastri)

Sin embargo, su historia de amor con Oscar Piastri (24) es de público conocimiento. Se conocieron mientras asistían al internado inglés. Comenzaron a salir en 2018 mientras cursaban el penúltimo año y nunca más se separaron. “Fue agradable tener a alguien ahí desde el principio y que todavía está conmigo”, dijo el piloto australiano en el podcast Eff Won with DRS. Son una pareja “privada, pero no secreta” y suelen mostrarse juntos tanto en el paddock como en las redes sociales de él.

Zneimer y Piastri comenzaron a asistir cuando asistían a un internado inglés y nunca más se separaron (Foto: Instagram @oscarpiastri)

Isabella Bernardini, pareja de Gabriel Bortoleto

Una de las nuevas incorporaciones al grupo. Tiene 21 años, nació en Brasil y actualmente vive en los Países Bajos. Desde 2023 estudia Ciencias de la computación e ingeniería en la Universidad Técnica de Eindhoven, de donde tiene previsto graduarse el año próximo. Tiene un perfil bajo y a diferencia de otras “WAGs”, su cuenta de Instagram, en la que acumula unos 2500 seguidores, es privada.

Isabella Bernardini es brasileña y actualmente vive en los Países Bajos donde estudia Ciencias de la computación e ingeniería (Foto: Instagram @gabrielbortoleto_)

Según el medio británico The Sun, su relación con el piloto brasileño de 20 años comenzó cuando ambos asistían al colegio secundario. Así como lo acompañó durante su paso por la Fórmula 3 y la Fórmula, categorías que ganó en 2023 y 2024 respectivamente, este año fue vista en el box de Sauber alentándolo en su debut en la Máxima.

Gabriel Bortoleto e Isabella Bernardini comenzaron a salir mientras asistian al colegio secundario (Foto: Instagram @gabrielbortoleto_)

Flavy Barla, pareja de Esteban Ocon

Nació en la ciudad francesa de Niza hace 22 años y actualmente estudia para convertirse en Médica. Complementa la universidad con el modelaje. En 2022 ganó el certamen de belleza francesa Miss Costa Azul, lo cual la habilitó a participar del concurso Miss Francia 2023, donde finalizó en la quinta posición.

Flavy Barla tiene 22 años; es estudiante de medicina y modelo (Foto: Instagram @flavy.barla)

Su relación con Esteban Ocon (28) comenzó a través de las redes sociales 2023, luego de que él se separara de la modelo italiana Elena Berri tras cinco años juntos. Oficializaron su relación en noviembre de ese año durante Gran Premio de Abu Dabi. Hace un par de semanas revolucionaron las redes sociales con su glamurosa presencia en la alfombra roja del Festival de Cannes y posteriormente ella lo alentó en el Gran Premio de Mónaco, donde el francés finalizó en la séptima posición

Barla y Ocon, pareja desde 2023, se robaron todas las miradas durante la 78.ª edición del Festival de Cannes (Foto: Instagram @estebanocon)

Margarida ‘Magui’ Corceiro, pareja de Lando Norris

La “última” incorporación del grupo. Tiene 22 años y es una reconocida actriz de la televisión de Portugal, su país natal con dos millones de seguidores en Instagram. Debutó en 2019 con la serie Prisioneira, le siguieron Bem Me Quer y Quero é Viver y desde el año pasado protagoniza A Fazenda. También deslumbra como modelo junto a marcas como Armani Beauty y Vichy y tiene una marca de trajes de baño sostenibles llamada Missus. Fue pareja del futbolista portugués João Félix entre 2019 y 2023.

La portuguesa 'Magui' Corceiro tiene 22 años y trabaja como actriz y modelo. (Foto: Instagram: @magui_corceiro)

Los rumores de romance con Lando Norris (25) comenzaron en 2023 y se acrecentaron en abril de 2024, cuando asistieron juntos al Másters de Montecarlo. Si bien parecía un secreto a voces, nunca confirmaron la relación y prefirieron mantener un perfil bajo, incluso hasta se rumoreó que se podrían haber separado. No obstante, quien se ocupó de “blanquear” fue la transmisión oficial de la Fórmula 1. La actriz estuvo en el box de McLaren durante el Gran Premio de Mónaco y las cámaras la mostraron, al igual que cuando el piloto le extendió la mano para saludarla tras haber ganado la carrera.

'Magui' Corceiro y Lando Norris despertaron rumores de relación en 2023; este año ella dijo presente en el Gran Premio de Mónaco (Foto: X)

Hannah St John, pareja de Liam Lawson

La joven norteamericana de 23 años es Licenciada en Ciencias Biomédicas por la Universidad Estatal de Arizona. Es una activa usuaria de las redes sociales con casi 60 mil seguidores en Instagram, y colabora con marcas como Prada, Alo y Rhode.

Hannah St John tiene 23 años y es Licenciada en Ciencias Biomédicas (Foto: Instagram @hannahstjohn)

Está en pareja con el piloto neerlandés de 23 años desde octubre de 2022. Disfrutan de viajar juntos por el mundo y suelen mostrase muy acaramelados en las fotos que suben a las redes sociales. El año pasado ella lo acompañó cuando reemplazó a Daniel Riccardo en Racing Bulls y este año fue su apoyo cuando debutó en Red Bull y también cuando, tras dos carreras como compañero de Verstappen, regresó al segundo equipo.

St John y Lawson están en pareja desde octubre de 2022 (Foto: Instagram @hannahstjohn)

Melissa Jiménez, pareja de Fernando Alonso

Heredó la pasión por el automovilismo de su padre, Antonio Jiménez, mecánico del MotoGP del equipo Aprilia. La española de 37 años comenzó su carrera como periodista deportiva en canal de televisión de Barcelona 25TV. Desde 2024 cubre la Fórmula 1 para DAZN España. Estuvo casada con el futbolista español Marc Bartra, actual defensa del Real Betis, con quien tuvo tres hijos. Tras su divorcio, mantuvo una relación con el cantante español Dani Martín.

Melissa Jiménez es periodista deportiva y cubre la Fórmula 1 para DAZN España (Foto: Instagram @melissajimenezgp)

Se la empezó a vincular sentimentalmente con el bicampeón mundial de 43 años en 2023. Luego de que circularan algunas fotos que evidenciaban que tenían un vínculo por fuera de las carreras, finalmente comenzaron a mostrarse juntos en el paddock, pero manteniendo la profesionalidad durante las entrevistas.

Jiménez y Alonso están en pareja desde 2023 (Foto: Instagram @briatoreflavio)

Eliska ‘Eli’ Babickova, novia de Kimi Antonelli

Tiene 19 años, nació en República Checa y desde pequeña empezó a manejar kartings. Participó de varias competencias, incluido el Campeonato Mundial y el Europeo, en la categoría OK. En 2024 tomó clases en la Universidad de Stanford y el próximo setiembre tenía previsto comenzar a estudiar en la Universidad del Sur de California; sin embargo, recientemente anunció en sus redes sociales que este año no asistirá a ninguna universidad de los Estados Unidos porque está en desacuerdo con “las limitaciones a la libertad de expresión de los estudiantes, entre otras políticas vigentes en el país”. Tiene 92 mil seguidores en Instagram y un canal de YouTube junto a sus hermanas llamado Welcome to the Sisterhood.

Eli Babickova tiene 19 años; de pequeña comenzó a manejar kartings y participó de varias competencias (Foto: Instagram @babickovaeli)

Está en pareja con Kimi Antonelli (18) desde 2022 y suelen hacerse públicas declaraciones de amor en las redes sociales. En lo que va del año, la joven ya dijo presente en varios Grandes Premios y su popularidad continúa en ascenso.

Eli Babickova y Kimi Antonelli están en pareja desde 2022 (Foto: Instagram @babickovaeli)

Egle Ruskyte, esposa de Nico Hülkenberg

Conocida en las redes sociales como “The crochet girl” (la chica del crochet) es creadora, dueña y diseñadora de Egle, su propia marca de ropa de playa hecha a mano en crochet. De hecho, suele ser la primera en promocionar sus prendas, puesto que suele lucirlas durante los Grandes Premios. Su cuenta de Instagram, donde acumula 40 mil seguidores, es “personal” y “profesional”, ya que comparte contenido de sus diseños y también de su vida personal.

Ruskyte es diseñadora y tiene su marca de ropa para playa de crochet hecha a mano (Foto: Instagram @the_crochet_girl)

Está en pareja con Nico Hülkenberg desde 2015. Se casaron en Mónaco en junio de 2021 y el 24 de septiembre de ese mismo año le dieron la bienvenida a su hija Naomi Sky. En junio de 2022 tuvieron una segunda boda en Mallorca.

Egle Ruskyte y Nico Hülkenberg están juntos desde 2015 y tienen una hija en común, Naomi Sky, de 3 años (Foto: Instagram @hulkhulkenberg)

Alicia Stent-Torriani, novia de Oliver Bearman

Licenciada en Gestión Hotelera por la EHL Hospitality Business School de Lausana, Suiza, actualmente trabaja como gerente de cuentas en la compañía All Time (propiedad de Lorenzo Tolotta-Leclerc, hermano de Charles Leclerc), país en el que reside actualmente, según se detalla en su perfil de LinkedIn. Según las estimaciones, tiene entre 23 y 24 años y vive en Mónaco, el cual también sería su país natal. Mantiene un bajo perfil en las redes sociales. Su Instagram, donde tiene unos 950 seguidores, es privado.

Alicia Stent-Torriani es Licenciada en Gestión Hotelera en Mónaco (Foto: LinkedIn)

Se la comenzó a vincular con Oliver Bearman (20) en 2024, mientras él ocupaba era piloto reserva de Ferrari. Este año fue vista en el Gran Premio de Australia y recientemente en el de Mónaco, donde fueron captados a los besos. Anteriormente, el piloto mantuvo una relación con la influencer francesa Estelle Ogilvy, que dio mucho de que hablar, puesto que previamente a ella se la relacionó con Franco Colapinto.