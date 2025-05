Franco Colapinto cumple años: 22 datos que no conocías del joven piloto que devolvió el sueño argentino a la Fórmula 1

Franco Alejandro Colapinto está de festejo. Este 27 de mayo, y en la previa del Gran Premio de Barcelona, un hogar fuera del hogar, el pilarense que le devolvió la “argentinidad” al Gran Circo cumplió 22 años. Desde la Fórmula 1 le dedicaron un saludo en español, Alpine llenó su feed de fotos y videos y sus fanáticos le dedicaron emotivos mensajes a la distancia. Su talento, su espontaneidad y su autenticidad lo convirtieron en una de las personalidades más famosas del paddock, en una inspiración para una nueva generación de niños que sueña con subirse a un monoplaza y en el principal motivo por el que todo un país volvió (o empezó) a sentarse frente al televisor para sentir el rugido de 20 motores, uno de ellos teñido de albiceleste.

El saludo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto (Foto: Instagram @f1)

A continuación, 22 datos que no conocías de la joven promesa que hoy está de festejo:

1) Su Top 3 de deportistas favoritos

Lo encabeza el piloto que inspiró su carrera en el automovilismo: Juan Manuel Fangio. “Leí mucho de él, vi muchos documentales y videos. Es el que me metió, el que me inculcó el automovilismo en la sangre”, señaló en un video para la tienda online Empire Padel. En el segundo lugar, su ídolo como hincha de Boca: Diego Armando Maradona: “Al final nos dio tantas alegrías a todos los argentinos y me encantaría en algún momento poder darles todas esas alegrías a ustedes”. ¿El tercero? Fernando Belasteguín: “Me está gustando mucho el pádel, estoy jugando un montón y la verdad me encantaría haber tenido el talento que tiene él con la pala”.

2) El día que corrió y ganó con la clavícula rota

En agosto de 2023, dos semanas antes de correr en Monza para la Fórmula 3 como piloto de MP Motorsport, tuvo un accidente en el que se rompió la clavícula. Lo operaron e igualmente corrió y ganó la carrera sprint. “Gracias a toda la gente que me apoyó. No solo pude correr, sino ganar el sábado, aunque con mucho, mucho dolor y bronca por no haber estado óptimo en la carrera más importante del año (no festejé porque no podía)”, expresó en un posteo que hizo en Instagram un mes después de la competencia, en el que además mostró imágenes de su internación.

En 2023 se rompió la clavícula; lo operaron y dos semanas despúes ganó la spint de Monza en la Fórmula 3 (Foto: Instagram @francolapinto)

3) Graduado y con título en mano

En diciembre de 2024, tras terminar su contrato con Williams y mientras esperaba una resolución sobre su futuro en la Máxima, Colapinto regresó a Buenos Aires y terminó oficialmente el secundario en el Colegio de Pilar, donde estudió a distancia durante sus años en Europa. Con toga y birrete recibió su el rótulo que acreditaba la finalización de sus “estudios correspondientes al 6° año del Nivel Secundario Bilingüe”.

En diciembre de 2024, Franco Colapinto finalizó el secundario en el Colegio del Pilar

4) ¿A qué huele Colapinto?

Durante una entrevista con la edición española de la revista GQ contó que suele utilizar distintos perfumes, pero que para todos los días y también para las carreras usa el Old Fashioned de By Kilian, una fragancia inspirada en “whisky de malta puro” con notas de salida de trigo y davana, base de cedro y siempreviva y notas de styrax y bálsamo de Tolú. “Me gusta estar perfumado, me da seguridad”, afirmó.

5) Su primer acercamiento con la velocidad

En su corazón late el rugido del motor y la velocidad corre por sus venas. Heredó la pasión de su padre, quien también fue piloto y dueño de un equipo de Turismo Carretera. Justamente fue el quién le regaló su primer cuatriciclo cuando tenía solo cuatro años. Y el resto es historia.

6) Las coincidencias con Ayrton Senna

Los usuarios de las redes sociales advirtieron importantes similitudes físicas entre él y el tricampeón del mundo, quien fue su inspiración cuando era niño. Sobre estas comparaciones, en una entrevista con el podcast Nude Project Colapinto sostuvo: “Dicen a nivel visual que nos parecemos, pero yo me miro al espejo y no me veo como Senna. Medio raro. Hay fotos que la verdad se parecen un poco, pero la gente exagera. Igual es una linda comparación para hacer”.

Los usuarios de las redes sociales compararon físicamente a Colapinto con Ayrton Senna (Foto: X @ColapintoFiles)

7) Sus mejores amigos en la Fórmula 1

Se lleva bien con Alex Albon, su excompañero de equipo en Williams, también con Pierre Gasly, actual compañero en Alpine, Charles Leclerc y Lando Norris. De hecho, el fin de semana en Mónaco, el piloto de McLaren le pidió a la afición argentina, que como es “muy amigo de Franco”, también lo alentara a él. No obstante, las amistades son complejas en el mundo del automovilismo. “Al final terminas compitiendo y la competencia genera llevarte mal. Te chocás en una carrera con alguno y ya te empezás a llevar mal. En las categorías anteriores me llevaba bien con nadie, básicamente, porque querés ganar y hay mucha competencia. En la Fórmula 1 como hay equipos que están por arriba o por abajo es más fácil llevarte bien o mal”, reflexionó Colapinto.

8) Llegó a bañarse con el mono puesto

“Es complicado lavar un mono porque lo tenés que lavar en delicado”, reconoció en una entrevista con El hormiguero (Antena 3) de España y reconoció que llegó a romper uno de los trajes cuando lo puso en el lavarropas y por el calor se achicó y no pudo volver a usarlo. Dejar que lo lavaran en el hotel no era opción porque tardaban mucho tiempo, por lo que buscó una solución más práctica. “Mi forma dinámica fue ducha y un poco de shampoo”, reveló y explicó que después se lo sacaba para terminar el baño y lo secaba con el secador de pelo.

9) Mate, mate, mate

Si hay algo que no puede faltarle es su equipo matero, sin importar la hora y el lugar. Eso sí, el mate tiene que ser amargo. “Me hace acordar un poco a esos momentos entre familia y amigos en la argentina. Está bueno tener cosas y momentos que te hacen volver a esos momentos que tenés en el recuerdo que estabas en tu país”, contó. Grabó videos para las redes sociales de sus escuderías donde mostró cómo preparalos y hasta los compartió con Albon y Gasly.

Franco Colapinto le preparó un mate a Pierre Gasly

10) Es “swiftie”

El año pasado aparecieron imágenes del argentino luciendo varias pulseras conocidas como “friendship bracelets” (brazaletes de la amistad), un distintivo de los fanáticos de Taylor Swift. Cuando le preguntaron si se consideraba “swifite”, dijo: “Pasa que tengo muchas pulseras ahora, me dieron muchas; no las tengo puestas, las tengo en la mochila. Tengo 200 pulseras que me las pongo y me queda toda la mano llena, parezco Taylor Swift". De hecho, para su cumpleaños, Alpine lo saludó en las redes con un video musicalizado con “22″, canción de la artista estadounidense.

11) La colapintomanía

No solo fue captada por los fanáticos, sino también por los pilotos de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Brasil, el propio Lando Norris corrigió a una periodista y le dijo que los fanáticos no decía “Lando” sino “Franco”. A su vez, Colapinto contó que la presencia argentina también se sintió en Monza, cuando disputó su primera carrera con Alpine. “Max [Verstappen], Charles [Leclerc] me decían ‘bol***o, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’; una locura”, contó en diálogo con Fox Sports Argentina.

12) La vida fuera de la pista

Para relajar, despejar la mente y entrenar, elige subirse a su bicicleta y hacer varios kilómetros. A su vez, en varias ocasiones comentó que empezó a incursionar en el pádel y durante su última visita a la Argentina en el verano disputó varias rondas de golf.

En su tiempo libre Franco Colapinto disfruta de andar en bicicleta (Foto: Instagram @francolapinto)

13) La historia del 43

Cada piloto tiene su número permanente. Lewis Hamilton el 44, Max Verstappen el 1, Charles Leclerc el 16 y Franco Colapinto el 43. Fue el que usó su padre en sus tiempos de piloto y el que él mismo adoptó cuando comenzó a correr en karting y luego cuando disputó la Fórmula 4 Española en 2018 y 2019, la Toyota Racing Series en 2020 y la Fórmula Regional Europea en 2021. Si bien en algunas competencias no lo utilizó, en 2024 cuando llegó a Williams volvió a lucirlo con orgullo.

14) Sus comidas favoritas

Aunque cuida su alimentación, puesto que como piloto debe mantenerse en un rango de peso estipulado, su plato favorito, sin discusión, es el asado. En un segundo lugar están las empanadas, preferentemente de jamón y queso, caprese y carne. Es muy dulcero y en la heladera no pueden faltarle los alfajores que se lleva de la argentina y también disfruta de un bowl de açaí.

15) Su vínculo con Fernando Alonso

En 2019 corrió en la Fórmula 4 Española con el apoyo de FA Racing by Drivex, equipo del dos veces campeón del mundo. Su vínculo se afianzó a lo largo de los años y se mostraron muy compañeros cuando se reencontraron en la Fórmula 1. De hecho, el argentino sobrepasó al español en la vuelta 23 del Gran Premio de Estados Unidos, maniobra distinguida como la mejor de la temporada. “El Williams es el nuevo McLaren de la zona media”, le dijo Fernando Alonso a la prensa, después de la carrera mientras Colapinto lo escuchaba entre risas.

En 2019 corrió en la Fórmula 4 Española FA Racing by Drivex, equipo de Fernando Alonso; cinco años después se reencontaron en la Fórmula 1(Foto: Instagram @francolapinto)

16) El sacrificio de su padre para que se convirtiera en piloto

Fue James Vowles, director de equipo de Williams y el responsable de subirlo a un monoplaza en 2024, quien contó en una entrevista con The Wall Street Journal que Aníbal Colapinto vendió su casa para que su hijo fuera piloto y participara de un campeonato de Fórmula 4. “Es real que muchos padres hacen esto y muchas familias lo hacen. Sin embargo, él ganó en un equipo que no tenía el nivel adecuado, eso le abrió una puerta”, afirmó en la previa del Gran Premio de Singapur, carrera en la que el argentino terminó en la décimo primera posición.

Aníbal Colapinto vendió su casa para que Franco pudiera correr en la Fórmula 4 @WilliamsRacing

17) Un triángulo amoroso

Algo que no puede faltar en el Gran Circo. Según trascendió, antes de llegar a la Fórmula 1, mantuvo una relación con la influencer y modelo francesa Estelle Ogilvy y tras la separación, ella comenzó a salir con el británico Oliver Bearman, quien reemplazó a Carlos Sainz en Ferrari en 2024 y actualmente es piloto titular de Haas. Los deportistas, que se conocieron en la Fórmula 2, se reencontraron en la Máxima, pero a pesar de los supuestos conflictos de la vida personal, se mostraron cómplices y relajados en el paddock.

Según trascendió, Colapinto mantuvo una relación con la modelo Estelle Ogilvy; tras la separación, ella comenzó a salir con Ollie Bearman piloto de Haas (Foto: Instagram @williamsracing / @lettiemng / @olliebearman)

18) Las 24 horas de Le Mans

Entre el 21 y el 22 de agosto de 2021, con solo 18 años, disputó una de las carreras más icónicas e importantes del mundo. Corrió para G-Drive Racing junto al piloto neerlandés Nyck De Vries y al ruso Roman Rusinov.

En 2021 a los 18 años corrió las 24 horas de Le Mans(Foto: Instagram @francolapinto)

19) Su estilo fashionista

Así como algunos pilotos como Lewis Hamilton y Fernando Alonso suelen llegar al paddock con ropa urbana o más formal, otros usan la indumentaria de sus equipos. Uno de ellos es Franco, quien aunque en el último año cambio de escudería no abandonó su forma de vestirse y eso incluye unos pantalones cargo color verde que ya se volvieron su sello característico.

Franco Colapinto suele recorrer el paddock vestidocon la remera de su equipo y un pantalón cargo (Foto: Instagram @alpinef1team)

20) La presencia argentina en la Máxima

Su llegada a la Fórmula 1 marcó el regreso de un argentino a la categoría después de 23 años. Hasta ese momento el último representante fue el platense Gastón Mazzacane quien corrió entre 2000 y 2001 primero con Minardi y después con Prost. A su vez, al terminar octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y ganar cuatro puntos, se convirtió en el primer argentino después de 42 años en puntear. El último fue Carlos Reutemann en el Gran Premio de Singapur en 1982. De hecho, Colapinto usó un casco en homenaje a ‘Lole’ durante las carreras de México y Brasil.

21) ¿Su equipo? Boca Juniors

Azul y oro, esos son los colores que viste y defiende. “La mitad más uno de la Argentina”, según sus propias palabras. Tiene su propia camiseta personalizada con el número 43 y la usa tanto para dormir como para ver los partidos. “Me gusta mucho el fútbol, soy fanático del deporte y especialmente bostero”, le dijo a GQ de España.

Es fanático de Boca Juniors (Foto: Instagram @francolapinto)

22) El sueño del pibe

“El sueño de todos es llegar a la Fórmula 1”, dijo un pequeño Franco Colapinto que se iniciaba en el mundo de los kartings en un video que se volvió viral. En ese momento la Máxima parecía lejana, pero estaba trabajando en pos de algun día ser uno de los 20 pilotos titulares. Cuando la fantasía se convirtió en una realidad, los deseos también cambiaron y se potenciaron. ¿Con qué sueña ahora? Sí, con “ser campeón”.