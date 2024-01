escuchar

El susto por la salud de Ezequiel “Pocho” Lavezzi comienza a apaciguarse luego de los dos episodios que vivió en los últimos meses y que finalizaron con una internación en una clínica de salud mental de Boedo. Con este contexto, desde Socios del Espectáculo (eltrece) dieron a conocer algunas de las palabras que le habría dicho a su entorno y conlas que criticó el tratamiento mediático de su estado de salud.

Pocho Lavezzi se encuentra internado en una clínica de salud mental (Foto: Instagram @pocho22lavezzi)

A finales del año pasado, el exfutbolista de 38 años protagonizó un confuso episodio en Punta del Este donde finalizó con la clavícula fracturada y tuvo que ser atendido de urgencia. No obstante, en su retorno al país fue internado nuevamente, pero en esta oportunidad en una clínica de salud mental.

Debido a las distintas especulaciones de parte de los medios de comunicación, su hijo Tomás publicó una historia en su cuenta de Instagram desmintiendo algunos rumores. “Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”, manifestó. Si bien se rumoreó que podría estar atravesando un problema de salud mental o de adicciones, nada de ello se esclareció hasta este martes

En este contexto, el periodista Matías Vásquez habló con el entorno del exfutbolista y dio algunas precisiones de cómo continúa su tratamiento. “Hoy el Pocho tiene que transcurrir 20 días donde no puede tener ningún tipo de visitas. Sigue internado en la clínica de Boedo, sin televisor y con un celular que a veces se lo dan para que pueda esparcir su mente”, introdujo este martes al mediodía en Socios del Espectáculo.

Pero luego leyó alguna de las palabras que le habría dicho a su entorno en el medio de la internación. “Los medios son una mier… Dijeron que me había apuñalado en Punta del Este y después lo de la sobredosis” señaló el periodista, apoyándose en el mensaje, y en este sentido explicó: “Igual venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme. Intenté limpiarme solo en la casa de Pilar y no pude”.

“Cuesta, pero le tengo que meter ganas, reorientar mi vida, mis hábitos y todo esto hacerlo por mi hijo”, concluyó el mensaje que le habría mandado Ezequiel Lavezzi a su entorno.

En este sentido, el periodista manifestó: “Hoy salen por primera vez (con la idea de) ‘hacerlo todo por su hijo’, Tomás, quien se puso la camiseta y apoyó mucho a su padre. (También) Sus hermanos Valeria y Diego. El ‘Pocho’ le declaró la guerra a los medios por cómo se manejó la información al principio”.

Por su parte, Rodrigo Lussich acotó: “Pero también admitiendo su situación con las adicciones muy al borde. Una cosa de ‘estar zarpado’, tratar de recuperarse por sus propios medios e internarse en un lugar donde se tratan personas con problemas o trastornos muy border”.

Por último, Matías Vásquez explicó que el exfutbolista había intentado comenzar con el tratamiento antes del viaje a Uruguay. “Por eso su hijo Tomás dijo: ‘Mi papá ya venía en un tratamiento’. No es que arrancó esto hace una semana o en Punta del Este. Y la principal adicción que se habla es del alcohol”, concluyó.