Rio Ferdinand recordó el día que jugó borracho contra Arsenal

El exjugador de Manchester United y la Selección de Inglaterra, Rio Ferdinand, se destacó como uno de los defensores más importantes de su época (fines del siglo XX, principios del XXI), y un verdadero caudillo y líder de equipo.

Ferdinand, que actualmente se desempeña como presentador televisivo, fue multicampeón con Los Diablos Rojos comandados por Sir Alex Ferguson, pero su carrera atravesó por varios momentos.

En una entrevista con The Mo Gilligan Podcast, Ferdy recordó su época en el West Ham, equipo en el que se desempeñó entre 1996 y 2000: "Cuando era joven estaba loco, podía pasarme todo el día bebiendo, podía beberme diez pintas y después pasar al vodka", confesó.

Luego, Ferdinand evocó la temporada 96/97, cuando con la camiseta de West Ham, disputó un partido borracho frente al poderoso Arsenal: "Me había tomado tres brandys con gaseosa y estaba en la sala de los jugadores. Entró un utilero y me dijo que tenía que vestirme, que estaba convocado. Tenía todavía una copa en la mano", aseguró en una entrevista con The Mo Gilligan Podcast.

En ese sentido, el ex marcador central responsabilizó a su excompañero Paulo Jorge dos Santos Futre por su estado. "Estaba en el banquillo pensando: 'Por favor, no me dejes entrar, tres brandy con gaseosa, no puedo entrar en este campo'. Y luego entré", señaló.

A su vez, el exfutbolista admitió que en el equipo londinense, en esa época, "había cultura de bebida", y que siempre tomaban "después de los partidos": "De esa época tengo lagunas, la gente me pregunta sobre resultados con el equipo y no me acuerdo", concluyó.