Ameal y Donofrio, contra la decisión de la AFA sobre la TV Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 17:15

Este viernes, en una reunión entre los dirigentes de la Liga Profesional y de la AFA, encabezados por Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, se decidió rescindir la mitad del contrato de los derechos de TV del torneo argentino que estaba en manos de Fox Sports Premium. Ahora, el convenio que rige las transmisiones del fútbol establece que AFA y Liga Profesional deben sentarse con TNT Sports y ver si tiene interés en quedarse con todo el fútbol codificado, en una negociación en la que también podría entrar la TV Pública. Luego de conocerse la noticia, y después de que Boca y River no hayan participado de la decisión, los dos clubes más importantes del país decidieron emitir un comunicado en conjunto para cuestionar su ausencia.

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", comienza el comunicado que ambos clubes compartieron a las 16.50 en sus sitios y redes oficiales.

"Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final", se cierra en la última parte del texto.

La decisión de los directivos se dio tomó este viernes en una reunión en la que estuvieron presentes los clubes del AMBA, más los del interior a través de la plataforma Zoom. El encuentro duro más de una hora y no todos estuvieron de acuerdo con resolver esta cuestión, tan sensible, apenas dos horas antes del sorteo del nuevo torneo.

La postura de xeneizes y millonarios también llega en un momento de tensión tras diversas críticas de ambos presidentes al torneo que se empieza a planificar a futuro, sin descensos hasta 2022 y con 28 equipos para ese mismo año. Tanto Jorge Amor Ameal como Rodolfo D'Onofrio consideran que el fútbol argentino debería tener un campeonato de 20 equipos con partidos de ida y vuelta y ascensos y descensos.

"No estoy de acuerdo con el torneo de 28 equipos y sin descensos. Queremos 20 equipos, partidos ida y vuelta y descensos por promedios. El primero sale campeón y el último del promedio, descenso. Eso planteamos, con partidos ida y vuelta, fechas exactas de cuándo jugamos", destacó Ameal a principios de mes en Radio La Red. "River piensa igual que nosotros y hay más equipos que piensan igual. No está definido esto de los 28 equipos. No tenemos cargos de AFA. Donde tengamos posibilidades, vamos a decir lo que pretendemos para el fútbol argentino. Desde el punto de vista económico, no es lo mismo dividir por 20 que por 28. Si (Marcelo) Tinelli quiere 28 equipos, estamos en las antípodas".

A su vez, D'Onofrio también había sido contundente hace tan solo diez días atrás en TyC Sports: "Nosotros no vemos bien que el año que viene no haya descensos. Tenemos un fútbol argentino que lo tiramos para abajo. Sin descensos pierde valor, entusiasmo. Vamos a ser 28 equipos y el dinero de televisión va a ser menos. Queremos que haya descensos, pero la mayoría decide", comentó el presidente de River."No estamos de acuerdo, pero hay una mayoría que aceptamos. Voy a intentar con Boca en tratar de convencerlos a que empiece el otro campeonato que lo repensemos. No es bueno que no haya descensos y hay enormes coincidencias con Boca para mejorar el fútbol argentino. Necesitamos que los dos estemos en la misma línea".

Conforme a los criterios de Más información