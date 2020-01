River rechazó 7 millones de dólares que ofreció Inter de Brasil por Nacho Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Mañana se producirá el regreso de River a la actividad oficial para afrontar una corta pretemporada hasta el sábado 11 en San Martín de los Andes. Pero el primer día hábil del año comenzó a puro intensidad en las oficinas del club de Núñez. Pese a que el mercado de pases continúa sin demasiada actividad tras la venta de Exequiel Palacios, se dieron diferentes novedades cruciales para la economía millonaria: por un lado, se rechazó una interesante oferta por Ignacio Fernández en lo que promete ser la novela del verano, mientras que además se levantó la deuda por Lucas Pratto y también se hará lo propio con Fabrizio Angileri.

Para afrontar el 2020, la idea de la dirigencia millonaria continúa siendo la misma: vender lo justo, renovar o renegociar contratos actuales para mantener la línea futbolística y no hacer cambios estructurales, ya que el entrenador Marcelo Gallardo está muy conforme con la confección del actual plantel. Por eso, la prioridad central será revalorizar el vínculo de Ignacio Fernández, una de las grandes estrellas del equipo que es buscado con avidez por Inter de Brasil: ofreció siete millones de dólares en una oferta que ya fue rechazada.

Nacho, que cumplirá 30 años el 12 de enero y es una pieza fundamental en la estructura del Muñeco, tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros y River, que posee el 75% de su ficha, pretende que únicamente se vaya a través de esa cifra. Por eso, el manager Enzo Francescoli trabaja desde hace días para ofrecerle al jugador una fuerte mejoría en su contrato para dejarlo entre los mejores pagos y que ratifique su continuidad, pese a que tiene vínculo hasta junio de 2021.

River rechazó una oferta de 7 millones de dólares por el pase de Ignacio Fernández. El club de Núñez tiene el 70% de su ficha: Gimnasia posee un 25% y el jugador otro 5%.

A partir de ahí, será clave la voluntad del mediocampista, que ya afirmó su deseo de lograr una diferencia económica que nunca pudo hacer (únicamente jugó en Temperley, Gimnasia y River), pero que también pretende mantener un nivel futbolístico competitivo, mientras mira de reojo la posibilidad de jugar la Copa América con la Selección Argentina. Debido a su edad, parece difícil que Europa aparezca dentro de un posible radar, pero tanto Brasil como México y Estados Unidos son ligas que lo siguen de cerca.

Por otra parte, River inició el año con el saldo de una deuda que venía siendo una pesada mochila: le abonó 4 millones de dólares a San Pablo por dos cuotas del pase de Lucas Pratto y ahora deberá pagar otros 2 millones en julio para finalizar la compra más cara de la historia del club. Más allá de haber pagado, en Brasil aseguran que la institución paulista continuará su reclamo en la FIFA para cobrar un dinero por las sucesivas demoras.

River pagó 4 millones de dólares y saldó parte de la deuda con San Pablo por Pratto Fuente: AFP

En tanto, también se espera que entre hoy y mañana también salgan desde Núñez hacia Mendoza alrededor de 1,5 millones de dólares para saldar las dos cuotas pendientes con Godoy Cruz por la ficha de Fabrizio Angileri.

¿Cómo logró solventar los pagos? A fines del año pasado, River solicitó un préstamo sindicado con tres bancos de 400 millones de pesos para saldar obligaciones urgentes en dólares. La institución deberá devolver el dinero al 20 de abril de 2020 y tendrá intereses en cuotas mensuales. Además, también se utilizó parte del dinero que ingresó por la transferencia de Palacios.

D'Onofrio: "River no tiene ningún problema económico"

"River no tiene ningún problema económico: sólo tiene que ir sosteniendo en el día a día el tema éste que se vive en el país para poder cumplir con las obligaciones e ir teniendo el mejor plantel posible, que hasta ahora lo hemos hecho. Lo del préstamo de los 400 millones es momentáneo y no afecta en lo más mínimo. Simplemente, lo que hacemos es descontar otros activos. Por ejemplo, tenemos todo el contrato de Turkish Airlines, que no lo hemos descontado: el día que lo hagamos, pagamos todo el préstamo y se acabó. River no tiene problemas de ningún tipo por los que realmente se tengan que preocupar. Estamos en perfecta situación y con absolutamente todo controlado", reconoció D'Onofrio en Diario Olé.

"Estamos viviendo una crisis profunda en el país, pero vamos a intentar mantener todo el plantel y estamos renegociando porque creemos que el gran éxito de River es la no salida de jugadores. River puede pagar todo lo que los jugadores merecen cobrar y está en negociaciones para hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo con los que tenemos porque nos dan un rendimiento excelente y no salir a comprar otros. En la economía de los clubes no es que vos salís a vender: te vienen a comprar. Es inexorable que en algún momento, que podría ser junio, va a ocurrir otra venta. Y eso te arregla todos los números", agregó el presidente.