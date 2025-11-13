Romance confirmado: la sugerente foto de los tenistas Anastasia Potapova y Tallon Griekspoor

Finalmente, se produjo la confirmación del romance entre la tenista rusa Anastasia Potapova y el neerlandés Tallon Griekspoor, lo que generó un gran revuelo en el circuito internacional de tenis. La flamante pareja compartió una sugerente foto en las redes sociales en una paradisíaca playa en Maldivas que despejó todas las dudas sobre su vínculo.

Fue Potapova, actualmente número 51 del mundo, quien dejó al descubierto su relación con Griekspoor, quien ocupa el puesto 25 en el ranking ATP. La imagen en cuestión, que rápidamente se volvió viral, mostró a la rusa frente a un vidrio y por detrás se podía apreciar el reflejo de Griekspoor. Esta exhibición pública llegó luego de meses de rumores sobre un posible vínculo amoroso que había mantenido expectantes a los medios europeos.

El tenista mostró en sus redes sociales sus vacaciones de ensueño (Foto: @tallongrieki)

Las actividades que la pareja compartió durante sus vacaciones en Maldivas, incluyeron paseos en motos acuáticas, ciclismo y esnórquel, según dejaron ver en las fotos. No es la primera vez que Potapova y Griekspoor se muestran cercanos en público. La tenista rusa había sido vista previamente en el palco de su ahora pareja durante el torneo de Indian Wells, un evento donde el neerlandés consiguió una de las victorias más significativas de su carrera.

El trasfondo de esta nueva etapa en la vida sentimental de Potapova está marcado por su reciente y mediático divorcio de Alexander Shevchenko, también tenista. La relación con el deportista ruso se remontaba a su juventud y se consolidó con el matrimonio en 2023 en San Petersburgo. Tras varios meses de especulaciones, la pareja oficializó su separación a finales de 2024. “Tomé decisiones tremendamente grandes a finales del año, pero así es la vida. Lamentablemente, cosas como estas suceden y debes aceptarlo”, expresó la tenista sobre el final de su matrimonio en sus redes sociales.

Potapova mostró todos los detalles de sus vacaciones (Foto: @anapotapovaa)

Potapova, de 24 años, notó el impacto emocional de estos cambios personales en su rendimiento profesional. Tras ganar un título en el torneo de Cluj-Napoca a principios de este año, la jugadora confesó sentirse más enfocada en el deporte luego de la separación. “Siento un gran alivio, y realmente estoy disfrutando cada día. Aprendí a seguir adelante y no me estreso por nada”, compartió la tenista, quien se mantiene en el top 100 mundial.

A pesar de haber experimentado un retroceso en su ubicación en el ranking de la WTA a finales de 2025, pasando del puesto 40 al 51, Potapova demostró una notable capacidad para sobreponerse a la presión mediática y los desafíos personales. “Supongo que tuvimos problemas; algunas parejas superan esos problemas, y otras no. Lamentablemente, fuimos una de las que no lo lograron”, recordó Potapova sobre su divorcio.

Por su parte, en el transcurso de esta temporada, Griekspoor alcanzó tres finales en el circuito ATP y logró coronarse en el torneo de Mallorca sobre césped, donde superó al francés Moutet con un marcador de 7-5 y 7-6.

La confirmación de la pareja sorprendió a todos en el circuito

La resonancia mediática de esta nueva relación amorosa que sorprendió al mundo del tenis se enmarca en el creciente interés del público por la vida privada de los deportistas, una tendencia que ya se observó con otras parejas destacadas del circuito, como Katie Boulter y Alex de Minaur, o Gael Monfils y Elina Svitolina. Con tres títulos en su carrera y con premios cercanos a los cinco millones de dólares, Potapova finalmente optó por hacer pública su nueva relación en redes sociales después de un período de sufrimiento que atravesó tras su vínculo anterior.