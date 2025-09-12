A qué hora juegan los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025

Con la mira puesta en el presente, pero también en el futuro, los Pumas asumen en la madrugada argentina de este sábado, el segundo partido ante Australia, correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship 2025 y tras la dura derrota que sufrieron la semana pasada, cuando se les escapó una victoria que parecía consumada. Se miden desde la 1 (horario argentino) en el estadio Allianz, de Sídney, Australia, con televisación en vivo de ESPN.

El seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi tiene que mirar dos cosas: por un lado, el presente, lo que implica que una victoria lo pueda poner de nuevo en carrera por el título (aunque muy difícil) y por el otro, el futuro inmediato y no tanto. Imponerse a los Wallabies, rivales directos en la pelea por el sexto lugar del ranking mundial que es clave para el sorteo de la Copa del Mundo 2027. A fin de año, tras la ventana de noviembre, se conocerán los grupos de la cita ecuménica en la que es indispensable evitar a las potencias en la primera ronda. Los equipos que se ubiquen del 1° al 6° lugar de ese escalafón lo harán. Hoy los australianos son el 6° y los Pumas, el 7°.

Santiago Carreras fue confirmado como el apertura titular de los Pumas para este sábado UAR

El fin de semana pasado en Townsville, la Argentina se quedó a las puertas de celebrar el triunfo. Cinco minutos habían pasado de los 80′ cuando Australia llegó al try y cortó con la ilusión albiceleste, que tuvo todo para ganar y no logró resistir al final. A pesar de la ventaja de los Pumas por 21 a 7 al término de un gran primer tiempo y de estar 24 a 21 a un minuto del cierre, la insistencia de los Wallabies para conseguir un penal con el tiempo cumplido, que se multiplicó por tres, les permitió sentenciar el 28 a 24 definitivo para mantenerse en el segundo puesto de una tabla de posiciones que tiene a la selección argentina en el último lugar.

Los Pumas vs. Australia: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Rugby Championship 2025.

Día : Sábado 13 de septiembre.

: Sábado 13 de septiembre. Hora : 1 de la madrugada (horario argentino).

: 1 de la madrugada (horario argentino). Árbitro : Christophe Ridley (Inglaterra).

: Christophe Ridley (Inglaterra). Estadio: Aussie Stadium de Sidney, Australia.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 3 OPTA

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Sidney, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

De cara al compromiso trascendental de este sábado, el head coach de los Pumas, Felipe Contepomi, realizará varias modificaciones. La más llamativa será la salida de Pablo Matera, figura desde hace muchos años en la selección argentina y uno de los mejores en el histórico triunfo ante Nueva Zelanda hace tres semanas en el estadio de Vélez: lo reemplazará Joaquín Oviedo. Además, Guido Petti ingresará por Franco Molina en la segunda línea. Por último Rodrigo Isgró, quien ni siquiera estuvo convocado en la última caída ante Australia, reemplazará como wing a Bautista Delguy, que tampoco formará parte del banco de suplentes.

A los Pumas se les escapó la victoria ante Australia, el sábado pasado; buscan la revancha este fin de semana Dave Hunt� - AAP Image�

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Australia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.56 contra los 2.57 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.