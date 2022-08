All Blacks - los Pumas: hora, TV y formaciones de una buena oportunidad para la Argentina en el Rugby Championship

Desde entonces y por un buen tiempo más, cada vez que se enfrentan y se crucen en el futuro los Pumas y All Blacks, sobre todo en Oceanía, el recuerdo del 14 de noviembre de 2020 aflora y aflorará. Por más que aparezcan palizas en contra, como el 0-39 de 2021. Pero aquel 25-15 que fue el primer triunfo del seleccionado argentino de rugby por sobre el neozelandés se renueva en el recuerdo cuando el calendario ofrece el enfrentamiento que más le gusta mirar al aficionado celeste y blanco.

Un cruce que se dará este sábado en Christchurch, por la tercera fecha del Rugby Championship, a las 4.45 de Buenos Aires y con televisación de ESPN. Con un dato inusual, no tanto como aquella victoria bautismal en un historial que hoy está 31-1-1 (no hace falta aclarar a qué refiere cada cifra) pero también grato para la Unión Argentina de Rugby: su escudo es el que figura más alto en la tabla de posiciones, por encima de los pesos pesadísimos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

A las 2.30 de este sábado (hora argentina) se enfrentarán Australia y Sudáfrica en Adelaida. Ambos equipos ganaron su primer partido y perdieron el segundo en el Rugby Championship.

Es cierto que transcurrieron dos jornadas, apenas, sobre las seis previstas y que la irregularidad es la característica más nítida de estos albores de certamen. Cada equipo ganó y perdió un partido, pero la asombrosa goleada (48-17) de los Pumas a Wallabies en San Juan pone arriba del resto a los argentinos, por diferencia de tantos contra los australianos.

Compacto de Argentina 48 vs. Australia 17, por la segunda fecha

“Me siento muy impresionado por la labor de los Pumas frente a Australia. Fue una actuación sobresaliente”, reconoció Ian Foster, el entrenador de All Blacks, ante la prensa local. No tenía que quedar bien con nadie: realmente está impactado, como muchos. Pero es imposible dejar de tener en cuenta que el mismo equipo dirigido por Michael Cheika había tenido un horrendo cierre del primer compromiso en Mendoza, cuando pasó de estar 26-17 en un ambiente de fiesta en el Malvinas Argentinas a un lúgubre 26-41 con gran decepción.

Julián Montoya, un inamovible entre los 15 de inicio de los Pumas en el ciclo de Michael Cheika, en pleno ejercicio en un entrenamiento en Christchurch. Prensa UAR / Gaspafotos

Eso es el seleccionado argentino hoy, a un año y un mes del Mundial Francia 2023. La era Cheika presenta un electrocardiograma pendular de resultados y de rendimientos: gana-pierde-gana-pierde y juega bien-juega mal-juega bien-juega mal. Esa “lógica” indica que esta vez debe perder y jugar mal, pero en realidad no hay lógica, no hay un patrón claro que se haya establecido como identitario del ciclo del seleccionador australiano. Se sabe, sí, que intenta un juego integral sin perder bases del juego (formaciones fijas y móviles), pero la aplicación en la cancha es una cosa un día y otra al sábado siguiente o a las dos semanas.

A los grandes raptos mostrados frente a Escocia y Australia en la era de Michael Cheika, los Pumas deben agregar constancia. Prensa UAR / Gaspafotos

“Necesitamos hacer historia y trataremos de repetir la actuación desarrollada frente a Australia”, declaró el director técnico, que de todos modos pidió no excederse en el entusiasmo de la reluciente victoria en San Juan. El australiano hará algunos ajustes, entre tácticos y de piezas: el pilar Joël Sclavi ingresará en lugar de Francisco Gómez Kodela, que, operado de pubialgia, está de baja por el resto del torneo; Matías Orlando actuará por Jerónimo De la Fuente, que padeció una lesión muscular en la corrida hacia su try contra Wallabies hace 13 días, y Lucio Cinti entrará por Juan Imhoff, que más allá de haber conseguido su primer try en los Pumas luego de casi siete años, no participa en la gira por el otro lado del mundo.

Siempre son cucos los hombres de negro, mucho más con su juego que con su fiero haka. Claro que éste no es su momento más intimidante: el reciente 35-23 sobre Springboks, el campeón mundial, en Sudáfrica fue apenas una recuperación de una racha insólita en su trayectoria, de tres reveses consecutivos. Una serie que no sólo envió a Nueva Zelanda a un inhabitual cuarto puesto en el ranking mundial, sino que además estuvo a punto de eyectar al entrenador Foster, con el 10-26 inaugural en el certamen. Algunos jugadores ilustres ya no están y los isleños, inusualmente, no son favoritos en un Championship.

Festejo de los neozelandeses por el 35-23 a Sudáfrica en Johannesburgo, donde finalizaron una serie de tres derrotas, inédita para All Blacks en los últimos 24 años. afp - AFP

Ahora All Blacks marcha último, aunque todo está muy parejo, y no puede permitirse un cimbronazo como aquel de noviembre de 2020 en tierra australiana. Esta vez se jugará en Christchurch, la ciudad del terremoto de 2011 que fue subsede del Mundial del mismo año. Allí procurarán los argentinos su primer éxito en territorio neozelandés, entonces. Y tendrán otra chance el sábado siguiente, 3 de septiembre, en Hamilton.

Tampoco en este caso son favoritos los argentinos, pero la vulnerabilidad del conjunto negro parece abrir más la chance de sorpresa. Y por más que los resultados de 2021 fueron dos fuertes cachetazos (el citado 39-0 y un 36-13), a esta altura, con menos presión y más confianza frente a los de negro tras aquel inolvidable 25-15 de Sydney, un eventual triunfo ya sonaría menos a batacazo.

El cordobés Juan Cruz Mallía, que se entiende bien con su comprovinciano y apertura Santiago Carreras, vuelve a ser titular como fullback de los Pumas. Prensa UAR / Gaspafotos

Las formaciones