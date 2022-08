Pablo Matera vuelve a la ciudad en la que resignó dinero para transformarse en un mejor jugador

Las calles de Christchurch traen nostalgia para una buena parte del grupo de los Pumas que se entrena para la tercera fecha del Rugby Championship. Trece de los 33 jugadores que integran el actual plantel estuvieron en la final del Super Rugby de 2019, cuando Jaguares sucumbió ante el poderoso Crusaders, el equipo de época que sigue marcando su hegemonía en el hemisferio sur. Uno de los picos más altos de un grupo que seguramente no se imaginaba lo que iba a venir después: la decepcionante participación en Francia 2019, la pandemia, que obligó a reestructurar el mapa del sur y dejó a Jaguares sin competencia de primer nivel y la necesidad de los jugadores de buscar hogar en el extranjero, para mantenerse a la altura de lo que exigen los Pumas. Tres años después, un equipo argentino de rugby regresa a Nueva Zelanda y el destino vuelve a poner a Christchurch en el camino .

Pablo Matera apostó por el desafío deportivo y tuvo una buena temporada en Crusaders Phil Walter - Getty Images AsiaPac

De los 33 jugadores actuales sólo hay uno que antes de la gira pisó la tierra de los All Blacks, tras aquella final. A pesar de la derrota, Pablo Matera fue galardonado con el premio al mejor jugador del partido en lo que fue su despedida de Jaguares. Luego de un paso sin pena ni gloria por el Stade Francais tomó el desafío de sumarse a Crusaders con un objetivo 100% rugbístico, lejos de los contratos que le pueden ofrecer los mejores clubes europeos. “Lo que realmente me encantó cuando Pablo mencionó una de las razones por las que venía, fue que quería aprender a ser un mejor jugador. Obviamente, para ganar campeonatos también, pero para aprender y ayudar a su propio juego”, mencionó Scott Robertson, el entrenador, en la presentación.

#Entrevista | 🎙️ Los Pumas ya entrenan en Nueva Zelanda y Pablo Matera te cuenta qué esperan de esta semana en Christchurch 👇🏻#VamosLosPumas pic.twitter.com/7KGOjtpYzG — Los Pumas (@lospumas) August 22, 2022

La aventura de Matera en la región de Canterbury estuvo a la altura de las expectativas, tanto en lo deportivo como en su desarrollo. Rápidamente se asentó al equipo y fue uno de los puntos altos de Crusaders, que se consagró campeón por sexto año consecutivo. A los 29 años mostró mejoras en su juego, más ductilidad con la pelota, un ritmo más exigente y una buena adaptación al puesto de octavo, rol que ocupó por primera vez como profesional en 2021 y hoy es su posición en los Pumas . “Podría haberse quedado ganando mucho más dinero en Europa, pero quiso ser un mejor jugador y, generalmente, cuando mejoras como jugador también mejoras como persona”, resaltó hace unas semanas Michael Cheika, que en tres de sus cinco partidos lo utilizó como octavo. “Se esforzó por trabajar en sí mismo, para reconstruirse y mejorar como jugador”.

Pablo Matera se entrena con fuerza con los Pumas, que tendrán por delante un duro desafío por el Rugby Championship: los All Blacks Prensa UAR

En una ciudad de poco menos de 400 mil habitantes, Matera es el principal centro de atención en los Pumas. Con su rendimiento y su carisma se ganó el respeto de sus compañeros y del público. “Estoy muy contento de volver. Tengo un montón de recuerdos vividos, un montón de gente de la cual me hice amigos y mantengo una relación. Estuve con muchos cafés de por medio esta semana, es muy lindo reencontrarme con viejos amigos. Estoy disfrutando de conocer esta ciudad y mostrándosela a los chicos”, expresó el tercera línea, que el sábado a partir de las 4.45 de la Argentina volverá a pisar el Orangetheory Stadium. Para los rivales, también es uno de los principales focos de atención. Sam Cane, capitán de los All Blacks, sabe que no será un test más para Matera . “Sé que va a estar ansioso por este partido. Es un jugador especial. Prácticamente lo tiene todo en términos de ser un tercera línea y aunque ya no es el capitán, sigue siendo un gran líder en su equipo. Siempre jugó su mejor rugby contra los All Blacks. Vamos a hacer todo todo lo posible para frenarlo”.

🇳🇿🗣️Sam Cane sobre la vuelta de Pablo Matera a Christchurch, para jugar con los Pumas. Un escenario más que especial, tras su temporada con Crusaders.



👉https://t.co/q4YATTdheJ pic.twitter.com/97bNxJWZCJ — Periodismo Rugby (@Perrugby) August 23, 2022

Los All Blacks volverán a jugar en Christchurch después de seis años, con un panorama particular. Ian Foster fue ratificado por la New Zealand Rugby Union tras la gira por Sudáfrica, pero persisten las críticas por la irregularidad de su ciclo, que arrancó en 2020. Scott Robertson es un ícono en la ciudad que es la cuna del rugby neozelandés y su nombre siempre va a estar en el radar de los All Blacks, al ser el entrenador más exitoso a nivel Super Rugby. De hecho, Jason Ryan, uno de sus asistentes durante todo su ciclo en Crusaders, se sumó al staff de Foster hace un mes y su trabajo en el pack de forwards empezó a dar réditos, corrigiendo notablemente el maul defensivo en los dos primeros encuentros ante Sudáfrica. Ryan, muy cercano al jugador, trabajó con Matera en el primer semestre del año y fue parte de su progreso.

Pablo Matera se ganó el respeto con la camiseta de Crusaders, donde mejoró su técnica para ponerla en práctica con los Pumas MICHAEL BRADLEY - AFP

Los Pumas llegan en alza luego de contundente goleada sobre los Wallabies en San Juan, pero eso ya es historia. “Es importante dar vuelta la página y no quedarse con la última victoria. Hay que tomar lo bueno y buscar que cosas podemos corregir, que es lo que estamos haciendo”, destacó Matera, que sabe que el próximo rival va a elevar la vara. “El desafío es enorme. Desde 2018 no jugamos contra Nueva Zelanda en Nueva Zelanda. Queremos seguir creciendo y estar entre los mejores del mundo y no hay nada mejor que cruzarse con un rival así”.

"Estoy muy contento de volver, tengo un montón de recuerdos vividos en esta ciudad"



Pablo Matera y su regreso a Christchurch, donde fue campeón con Crusaders.



Mirá >> https://t.co/0a8STFUz3N pic.twitter.com/HfKHWk7hhb — A Pleno Rugby (@aplenorugby) August 23, 2022

La última vez que habían pisado Nueva Zelanda, los Pumas no sabían lo que era ganarle a los All Blacks. Matera, el líder de la hazaña en el triunfo en Parramatta 2020, visitará el lugar donde se reencontró con su mejor rugby, soñando con dar el primer golpe en tierra maorí.