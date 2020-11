Ardie Savea yBeauden Barrett mastican la derrota: Los Pumas vencieron a los All Blacks. Fuente: AP

La prensa neozelandesa fue muy dura con los All Blacks, que sufrieron contra los Pumas la segunda caída consecutiva en el Tri-Nations. "La peor derrota" y "pesadilla" fueron dos de las definiciones para el 25-15 en Sydney. "Argentina hizo historia y los All Blacks tienen la clase de problemas que sugiere que son horriblemente vulnerables y altamente vencibles", escribió Gregor Paul en el New Zealand Herald, el principal diario del país.

No solo la prensa neocelandesa reaccionó ante uno de los resultados más inesperados del año y de los últimos tiempos. "No habrá un solo fanático del rugby, al menos fuera de Nueva Zelanda, que no se alegre por la histórica victoria de Argentina contra los All Blacks en el estadio Bankwest", se leyó en la crónica digital del Daily Telegraph inglés. "Después de 402 días sin partidos internacionales, Argentina venció a los All Blacks por primera vez en la historia para asegurar la victoria más importante de su historia", escribió Tom Decent, del Sydney Morning Herald australiano.

Los Pumas acaban de hacer historia: vencieron por 25-15 a los All Blacks por el Tri Nations en Australia. Fuente: AFP

"Sinceramente, pensé que en algún momento se iban a quedar sin energía", dijo John Kirwan, mítica figura del rugby neocelandés. Y se preguntó: "¿Hemos visto alguna vez algo así? Nos superaron completamente en toda la cancha. Nuestra disciplina en la primera parte fue tonta. Fue la actuación más asombrosa y corajuda que vi en mucho, mucho tiempo", elogió Kirwan. El ex wing completó: "Los Pumas fueron mucho más hambrientos y entraron en la historia. Estarán de fiesta por una semana".

Los jugadores de Argentina saludan a la multitud mientras celebran después de la la victoria histórica frente a los All Blacks por el Tri Nations. Fuente: AFP

Ian Foster, el entrenador de los All Blacks tuvo sus propias explicaciones para la derrota: "Ahora estamos muy doloridos", comenzó Foster. Y siguió: "En los primeros 40 minutos los Pumas jugaron con toda la pasión que esperábamos, pero también fueron precisos. Nosotros fuimos indisciplinados otra vez y eso es decepcionante". Foster elogió a los argentinos: "Tenían un gran motivo para jugar: no lo hacían hace un año. Eso pudo verse. Transformaron una potencial desventaja en una ventaja: estaban descansados. Es un día histórico para ellos y, por más que a nosotros nos duela, sus hinchas tendrán sonrisas en sus rostros".

El tuit de los All Blacks felicitando a los Pumas

También habló Sam Cane, el capitán de la selección oceánica. "La lección es que en los test matches hay que salir a jugar con la intensidad correcta y la actitud correcta todos los fines de semana". Cane agregó: "Ellos jugaron bien esta noche y nosotros no fuimos lo suficientemente buenos. Su defensa fue excepcional".

La tapa del New Zealand Herald y una sentencia sobre la caída de los All Blacks ante los Pumas: "La peor derrota de la historia".

