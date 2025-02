Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 1

Este fin de semana comenzó la edición 2025 del Súper Rugby Americas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Tras la primera jornada, Tarucas quedó como líder por diferencia de tantos tras su victoria ante Cobras. La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Peñarol Rugby vs. Yacaré XV, Cobras Brasil vs. Selknam y Dogos vs. Pampas.

Para este año se sumó un nuevo equipo en reemplazo de American Raptors, de Estados Unidos: justamente, Tarucas de Tucumán, que juega de local en Tucumán Lawn Tennis, el club de origen, por ejemplo, de Nicolás Sánchez, el goleador histórico de los Pumas recientemente retirado. El nombre elegido para la nueva franquicia está inspirado en un ciervo autóctono de la Argentina que constituye un emblema de la Región del Noroeste (NOA) y que representa un Patrimonio Natural y Cultural muy valioso para la Región (es una de las siete especies de ciervo nativas del país).

Tarucas, la nueva franquicia argentina, debutó con una contundente victoria en el certamen Gentileza Tarucas

En la próxima fecha Tarucas quedará libre tras el debut con triunfo frente al conjunto brasileño por 31 a 6. Nicolás Roger, Facundo García Hamilton y Juan Manuel Vivas Estrella fueron los jugadores más destacados en el estreno de la calurosa Tucumán, una tierra en la que se respira rugby y es una de las provincias más fuertes en este deporte. Luego del impasse se enfrentará a Yacaré XV en la tercera jornada, mientras que recién en la cuarta se verá las caras con otro de los argentinos en competencia, Pampas, subcampeón de la última edición (perdió la final ante Dogos XV).

TARUCAS GANO SU PRIMER PARTIDO🦌🧡



Comienzo con triunfo para Tarucas en circunstancias cambiantes, el partido se debió suspender por tormenta eléctrica ⛈️ Al haberse jugado el primer tiempo completo, se mantiene el resultado al momento de la suspensión.



📸GaspaFotos#BeSuper pic.twitter.com/dycCt2IbJu — SUPER RUGBY AMERICAS (@SuperRugbyAM) February 15, 2025

Resultados de la fecha 1

Peñarol Rugby 29 - 28 Dogos.

Tarucas 31 - 6 Cobras Brasil Rugby.

Yacaré XV 29 - 26 Selknam.

Cronograma de la fecha 2

Viernes 21 de febrero a las 20: Peñarol Rugby vs. Yacaré XV - Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay.

Sábado 22 de febrero a las 15.24: Cobras Brasil Rugby vs. Selknam - Estádio du Cambusano de San Pablo, Brasil.

Sábado 22 de febrero a las 17.24: Dogos vs. Pampas - Córdoba Athletic Club, Argentina.

Del certamen participan siete franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 13 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+ mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de posiciones

La tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, aún sin la actualización oficial del último partido

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta el año pasado, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas.

Peñarol Rugby: Dos títulos.

Jaguares XV: Uno.

Dogos XV: Uno.

LA NACION