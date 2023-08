escuchar

Hay fiesta en la calle Virrey del Pino. Hay entusiasmo e ilusiones desparramadas por el aire. Gritos desaforados y gestos exultantes que invitan a creer. Una mirada altiva y sostenida que argumenta el presente y presagia el futuro. Un juego pragmático y efectivo que rinde y argumenta las matemáticas. Hay un objetivo que está cada vez más cerca. Sin gran lucimiento, pero con una excelente tarea de su pack, Belgrano superó en el clásico de la fecha 16 a Alumni por 35 a 23 y dio un paso importante para fortalecer sus aspiraciones de clasificarse para las semifinales del Top 12.

El éxito contiene un alto valor anímico para sus aspiraciones y se cotizará aun más con el correr de las jornadas. Sobre todo, porque Alumni es un rival directo en la carrera por los playoffs. Es verdad que restan seis fechas y es muy temprano como para hacer cuentas. Pero los cuatro puntos de ventaja que el ganador sacó sobre su clásico rival, ahora quinto, dan margen de error y permiten seguir dependiendo de sí. Claro que a Belgrano le resta enfrentarse con Hindú, que ahora está cuarto y a apenas tres puntos.

Después de un comienzo flojo, hasta pasivo, por parte del local, empezaron a llegar tries de Belgrano. LA NACION/Alejandro Guyot

Lo que se vio este sábado fue la reafirmación de todo lo bueno que viene mostrando Belgrano en el torneo de URBA. Y que le permitió ganar merecidamente un encuentro que no reflejó un dominio amplio, cómodo, pero sí contundente. Detrás de esa facilidad para llegar al 35 a 23 estuvieron la velocidad de Pedro Arana, la potencia de Joaquín Moro y Francisco Ferronato y el goleo de Nicolás Spinelli, que, si bien no estuvo derecho en los palos, sumó 15 puntos.

Ese combo de juventud y experiencia le fue suficiente al conjunto porteño para superar a un Alumni desconocido, que fue desinflándose con el correr de los minutos y se enredó en continuos errores de sincronización. Sus embestidas fueron producto de impulsos aislados, y sus vacilaciones, consecuencia directa del desacople de líneas que terminó complicándolo gravemente cuando tuvo que sostener lo bueno que había hecho en los primeros 20 minutos. La diferencia defensiva entre uno y otro fue tan grande e inesperada como el resultado.

Augusto Vaccarino apoya e inicia la remontada del anfitrión, justo cuando el tanteador está 13-0 en favor de Alumni. LA NACION/Alejandro Guyot

En poco menos de 10 minutos, Alumni logró ponerse 13 a 0 arriba gracias al gran despliegue de Santiago González Iglesias y al arrojo de Joaquín Díaz Luzzi, que no dudó de sumar de a tres con un disparo de media cancha. Sin embargo, lo que se presumía como una posible goleada rápidamente viró a un encuentro parejo y disputado. Belgrano se fortaleció en los puntos de contacto, se adelantó unos metros en el campo de juego y logró irse al descanso 13 a 12 abajo, gracias a tries de Augusto Vaccarino y Francisco Ferronato.

Ese buen cierre de la primera parte le llevó efectos positivos en el inicio del segundo tiempo. Más allá del tempranero penal convertido por Rete González Iglesias, Belgrano impuso su ritmo y pasó al frente por 28 a 16, gracias a dos penales de Spinelli y a tries de Moro y Joaquín De La Serna. Sin nada que perder, Alumni fue por la heroica, pero no le alcanzó el try de Santiago Montagner. Una certera intercepción de Spinelli sentenció el resultado del clásico.

Compacto de Belgrano vs. Alumni

Belgrano ganó a su manera. Con la convicción que le permitió aguantar sin sufrimiento los repetidos intentos de un adversario clásico, y también directo en la lucha por entrar a los playoffs. No le importa haber jugado por momentos con una postura mezquina. En las matemáticas el triunfo sigue siendo positivo, y el equipo cada vez está más cerca de cumplir al objetivo. Por eso la fiesta y las ilusiones lanzadas al aire.

Síntesis de Belgrano 35 vs. Alumni 23

Belgrano: Nicolás Spinelli; Juan Landó, Tomás Teglia, Martín Arana y Pedro Arana; Theo Blacksley e Ignacio Marino; Joaquín Moro, Franco Vega León y Joaquín De la Serna; Ramón Duggan y Augusto Vaccarino; Justo Durañona, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Entrenadores: Francisco Gradin, Guillermo Tramezzani y Luis Gradin.

Cambios: ST, 26 minutos, Lisandro García Dragui por Lusarreta; 30, Luciano Tecca por Duggan; 32, Tobias Bernabé por P. Arana. y 35, Santino Ruzzante por Teglia.

Alumni: Santiago González Iglesias; Franco Sábato, Alejo González Chaves, Franco Battezzati y Santiago Pernas; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Tobías Moyano, Ignacio Milou e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncin y Juan Patricio Anderson; Bautista Vida, Francisco Bottoni y Ezequiel Oliva.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chioccarelli.

Cambios: PT, 32 minutos, Nicolás Promancio por Alduncin; ST, 11, Nicolas Frenes por Vidal; 12, Ramón Fuentes por Díaz Luzzi; 16, Santiago Montagner por González Chaves, y 21, Santiago Ambroa por Passerotti.

Primer tiempo: 2 minutos, gol de González Iglesias por try propio (A); 4, penal de González Iglesias (A); 10, penal de Díaz Luzzi (A); 28, gol de Spinelli por try de Vaccarino (B), y 37, try de Ferronato (B). Amonestados: 2 minutos, Duggan (B). Resultado parcial: Belgrano 12 vs. Alumni 13.

2 minutos, gol de González Iglesias por try propio (A); 4, penal de González Iglesias (A); 10, penal de Díaz Luzzi (A); 28, gol de Spinelli por try de Vaccarino (B), y 37, try de Ferronato (B). 2 minutos, Duggan (B). Belgrano 12 vs. Alumni 13. Segundo tiempo: 1 minuto, penal de González Iglesias (A); 6; penal de Spinelli (B); 14, penal de Spinelli (B); 17, try de Moro (B); 22, try de De La Serna (B); 35, gol de González Iglesias por try Montagner (A), y 38, gol de Spinelli por try propio (B). Amonestados: 34, García Dragui (B), y 39, Ferronato (B). Resultado parcial: Belgrano 23 vs. Alumni 10.

1 minuto, penal de González Iglesias (A); 6; penal de Spinelli (B); 14, penal de Spinelli (B); 17, try de Moro (B); 22, try de De La Serna (B); 35, gol de González Iglesias por try Montagner (A), y 38, gol de Spinelli por try propio (B). 34, García Dragui (B), y 39, Ferronato (B). Belgrano 23 vs. Alumni 10. Árbitro: Pablo Deluca.

Pablo Deluca. Cancha: Belgrano.