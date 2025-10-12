Club fundador y de elite: Buenos Aires tumbó al escolta y festejó que sigue en la primera categoría

Buenos Aires y la convicción de sus jugadores. Buenos Aires y la fe de su gente. El arrasador fervor de Buenos Aires, sobre el césped y en las tribunas, hizo posible el milagro del que ahora todos hablan con lágrimas. El viejo león, uno de los fundadores de la Unión Argentina de Rugby, se puso de pie. Volvió a sacudir la melena, le ganó ampliamente a Belgrano, por 39-14, y se queda en el Top 12, que en 2026 será Top 14. Su rival directo en el fondo de la tabla, San Luis, cayó ante Newman por 29-26 y deberá afrontar el repechaje con los equipos ubicados entre los puestos tercero y quinto de la primera A.

Se habló de milagro y sucedió el milagro. Es que Biei, superado cómodamente por CUBA hace una semana, debía jugar el mejor partido de la temporada para vencer a Belgrano, uno de los candidatos más fuertes a quedarse con el título. Y con eso no bastaba: necesitaba también que el Bordó le diera una mano en su partido. Sin motivaciones extras, debía dar vuelta un 17-26 a un cuarto de hora del pitazo de Simón Larrubia. Se alinearon los planetas y Victoria festejó.

Con los hechos consumados y la salvación concretada, poco importa el análisis del juego. A los aciertos y los defectos se los llevaron la felicidad por seguir perteneciendo. Ya llegará el momento de sentarse y examinar qué se hizo bien, qué se hizo mal y porqué Buenos Aires vivió esta situación extrema. Hoy, no hay análisis posible. No cabe. Hay emoción, alivio. Se terminó la angustia, la desazón. La pesadilla de un nuevo descenso se fue lejos, bien lejos. Se perdió detrás del pelotazo con que Mateo Capalbo cerró la cuenta del match, sin más tiempo por delante.

Tobías Díaz Borda, de 'Biei', avanza pero su tracción no durará mucho: Valentín Chiodi lo tacklea y Francisco Ferronato lo sujeta de frente. Santiago Filipuzzi

“Queríamos demostrarnos que nos merecíamos quedarnos en esta categoría. Se sufrió mucho, pero volvimos a dar la cara y reflejamos el equipo que queremos ser”, comentó, con tonada cordobesa, el fullback Julián Quetglas. El Mono liquidó a Belgrano al promediar el segundo tiempo. Buenos Aires recuperó la pelota sobre sus cinco yardas, en pleno ataque del Marrón. La pelota voló hacia la punta y allí la tomó Quetglas para iniciar una corrida sensacional, de ingoal a in-goal. Arrancó y se le fue a Landó, resultó demasiado veloz para Gasparotti y, pisando la zona de los 22 metros ajenos, le amagó a Blaksley, enfiló en dirección a la bandera y anotó el try de una zambullida.

El resto fueron minutos de ansiedad e incertidumbre. En Victoria, al costado de la Panamericana, ya no había nada más que hacer, sólo esperar que el tiempo pasara. Que se consumiera acá, pero que se detuviera allá, en Benavídez, donde Newman perdía por nueve puntos y Biei necesitaba que ganara, aunque sea por medio puntito. Treinta minutos del segundo tiempo, treinta y cinco...

Se mueven los bancos. Entra medio mundo, sale la otra mitad. La pelota la manejan los forwards de Belgrano, pero a nadie le importa. Todos clavan sus ojos en los teléfonos y siguen los últimos minutos de Newman-San Luis. Scrum para Belgrano. Try de Newman. Recupera la pelota Buenos Aires. Otra anotación del Bordó y pasa al frente: 29-26. “Ay, si el mundo se detuviese ahora y las cosas quedaran así”, rogaba un hincha. Otro, a su lado, insultaba al celular porque el que llevaba la pelota de Newman se cayó en vez de pasarla.

Tomás Gallo, de Buenos Aires, intenta desactivar un ataque profundo de Juan Penoucos, de Belgrano; el local consiguió un gran triunfo por 25 tantos sobre el escolta en el Top 12 y se queda en la elite. Santiago Filipuzzi

Avanzan los azules. Da igual. El público ruega que los de Bordó avancen. Ya es la hora. Pocos se enteran de que Capalbo metió el último penal y que Buenos Aires estiró la diferencia. “¿Cómo salió San Luis?”, preguntan los jugadores tras el pitazo de Deluca. Y se van sobre un costado. “Terminalo, Larrubia, terminalo… Van dos minutos agregados”. Parece que el hombre de canas tiene delay en su aparato, porque veinte metros a su derecha, una tribuna de mujeres ya celebra. “Ganó Newman”. “No, todavía, no”. “Ahora sí”. “Vaaamoooss... Biei, car... Gracias, Newman”.

Un padre no aguanta más y se larga a llorar. Otro se abraza a su hijo, vestido con la camiseta y el pantalón corto del equipo. Lo aprieta, se aprietan. Tomás Herrador expulsa la angustia por los ojos, se le moja la cara y no le importa. Está feliz. Ramiro Costa, Francisco Ibarra y Tomás Ruiz forman una ronda. No hace falta que se digan nada. Está todo dicho. La emoción habla por ellos. Otros levantan los brazos y miran al cielo, como agradeciendo por la alegría. Biei de entrada arrinconó a Belgrano con sus forwards. Salió decidido a llevárselo puesto y rápidamente sacó ventajas. Lo igualaron, pero de inmediato pasó al frente y comenzó a despegarse. Para la mayoría, los 23 que entraron a la cancha son héroes. El Mono Quetglas es San Martín por el cruce de una punta a la otra de la cancha. Y no conviene nombrar a nadie, porque todos fueron leones. Todos fueron el león. Que hizo su parte del milagro. Ganarle nada más y nada menos que a Belgrano.

Compacto de la victoria y la salvación de Buenos Aires

Herido, cansado, golpeado por las lesiones y las deserciones, el león parecía entregado. Pero, no. Motivado por su gente, intentó el último acto de rebeldía. Hizo el último esfuerzo. Se puso de pie. Sacudió la melena y rugió bien fuerte: “Biei es de primera, y de primera no se va”.

Síntesis de Buenos Aires 39 vs. Belgrano 14