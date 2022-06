Dos tries argentinos y otra frustración para Juan Imhoff: así quedaron los play-off en el rugby francés

El rugby francés entró en la etapa del mano a mano. La del ganar para seguir en carrera o arrancar las vacaciones de verano. Los denominados Barrages en la liga más poderosa de Europa tuvieron triunfos locales, mientras Castres y Montpellier esperan en las semifinales que jugarán en Niza el próximo fin de semana.

En la reedición de la última final, Toulouse superó a La Rochelle por 33-28 en otra noche en la que Juan Cruz Mallía fue verdugo del campeón de Europa: en 2021 apoyó el único try de su equipo en la final de la Champions Cup en Twickenham y esta vez anotó a los 62 minutos para sacar una ventaja importante. Tras la salida del sudafricano Cheslin Kolbe, el polifuncional cordobés se acomodó como wing, uno de los puestos que puede ocupar en la línea de backs. En las semifinales se verá las caras ante el Castres de Benjamín Urdapilleta, el equipo revelación, que con un presupuesto menor finalizó puntero de la etapa regular.

El try de Mallía

Otro wing que llegó al ingoal en los cuartos de final fue Santiago Cordero, que anotó el primero de Bordeaux Begles en el contundente triunfo sobre Racing 92 por 36-16. El back surgido de Regatas Bella Vista dio muestras de su velocidad y apoyó tras una buena asistencia a la carrera de Yoram Moefana. Cordero es uno de los jugadores más importantes de un equipo que no pudo contar con Guido Petti por una lesión en el codo. Enfrente tuvo un viejo conocido: Juan Imhoff, compañero en la brillante producción en el Mundial 2015 con el que todavía sigue compartiendo en el seleccionado. El rosarino, referente histórico de Racing, mostró su frustración en la televisión local tras quedar nuevamente en el camino “Realmente no tengo palabras. Siempre decimos que estamos acá para ganar títulos y una vez más fue muy complicado. Damos todo y a veces no hay recompensa. No voy a decir que estoy orgulloso de haber perdido, pero estoy orgulloso del equipo porque los muchachos lo dieron todo. Para algunos fue su último partido y tenemos que mantener eso. No quiero pensar tanto en caliente”, expresó el wing, que va por más: “Hay que volver con buenas bases, hay que trabajar más, ser más precisos para aspirar a lograr algo más”.

Imhoff terminó su 11a. temporada en el club. Tras un 2021 irregular volvió a tener un nivel individual superlativo. Fue el argentino que más partidos jugó en las principales ligas con 28 encuentros, el que más minutos disputó -2151- y el segundo que más tries apoyó con 13, sólo por detrás de los 18 de Agustín Creevy en London Irish. Sin embargo, quedó lejos de la pelea por el título que únicamente conquistó en 2016.

Bordeaux Begles, un equipo sin campeonatos en la era profesional, se enfrentará a Montpellier, el único de los clubes del Top 14 que no tiene argentinos y en este 2022 se recuperó tras un año en el que estuvo deambulando en los últimos puestos.

El Perpignan de los argentinos se salvó del descenso

El equipo catalán finalizó anteúltimo en la temporada y tuvo que afrontar el repechaje, aunque no tuvo problemas para derrotar a Mont de Marsan por 41-16. Jerónimo De la Fuente apoyó un try importante para despegarse del tanteador, a pura destreza futbolística con el pie. Además, tuvo un gran rendimiento el cordobés Joaquín Oviedo en un club que también cuenta con Martín Landajo, Patricio Fernández y Bautista Delguy, anunciado como refuerzo de Clermont en los últimos días. El Mont de Marsan, que tuvo la presencia de Lucas Mensa, Leandro Cedaro y Pablo Dimcheff no pudo cerrar la temporada con el ascenso en un año que dominó el PRO D2.

El try de De la Fuente