El plan de Los Pumas 7s para llega a los Juegos Olímpicos en el pico de rendimiento

En el ambiente en Casa Pumas se respira rugby. En un día otoñal caluroso, Pampas, el equipo que participa del Súper Rugby Américas, se entrena con intensidad a pesar de que tendrán fecha libre en Semana Santa. Los jugadores involucrados en la Academia de Rugby de Buenos Aires practican ejercicios de destrezas técnicas en la cancha aledaña a la principal, en la que se encuentran los Pumas 7s antes de viajar a Hong Kong. Vestidos de rojo, con su indumentaria nueva, se preparan con la meta de sostener un alto nivel y seguir construyendo de cara a la serie final de Madrid y los Juegos Olímpicos de París.

Disputadas cinco de las siete etapas, el seleccionado argentino de juego reducido es el líder del ranking y el único que se aseguró el boleto a las etapas finales de Madrid, en la que ocho de los mejores doce países del circuito pondrán en juego durante un fin de semana el título de la temporada del SVNS. Con 90 puntos en la tabla, Argentina le lleva 20 a Irlanda, su principal perseguidor. Una diferencia de +369 tantos a favor en una temporada que, por primera vez, el título general se definirá en un torneo. “Nos quedan cuatro torneos en el año, dos que son de la serie y podemos arriesgar un poco más para seguir construyendo el equipo. No vamos a apurar jugadores, Santi Álvarez Fourcade está al límite, preferimos guardarlo y se ahorra un viaje complejo como es el de Hong Kong. Después están Madrid y París, donde no hay margen y se juega a todo o nada. Va a pesar un poco más la pelota porque van a ser instancias decisivas”, explica Santiago Gómez Cora, en diálogo con LA NACION.

Los Pumas 7s compartirá grupo en Hong Kong con Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, en un torneo que se disputará del 5 al 7 de abril Santiago Cichero/AFV

A pesar de la gran diferencia en lo más alto de la tabla, la idea del entrenador es no especular. No quiere dar ventajas, ni que sus jugadores se relajen. La meta final es París y para eso, Gómez Cora y su staff buscarán que acumulen la mayor experiencia posible. “No podemos pretender no jugar al máximo para ganar. Por experiencia, nos ha pasado preparar todo bien para llegar a un torneo en particular, pero si no jugaste muchas veces instancias decisivas en los torneos importantes, no es tan fácil. Siempre lo comparo con que no es lo mismo entrar a tu casa que entrar a una casa nueva o entrar a un restaurante que vas seguido u otro que no conoces, porque no sabes bien que pedir o no estás del todo cómodo. La idea es que los chicos lleguen a Madrid y a París estando cómodos y sabiendo jugar instancias decisivas. Por eso decidimos ir siempre al 100%”, admite el entrenador, que valora la constancia que ha logrado su equipo en la etapa post de Tokio 2020: “No sabíamos cuándo el equipo iba a llegar a su mejor rendimiento, pero no es un hecho aislado porque lo venimos sosteniendo los últimos tres años. Creemos que el trabajo más duro está hecho y ahora queda ajustar detalles, disfrutar y sabemos que tenemos cuatro torneos por delante”.

Santiago Gómez Cora conduce una práctica de Los Pumas 7s antes del viaje a Hong Kong Santiago Cichero/AFV

Mientras los Pumas 7s dominan la competencia, el resto de los seleccionados busca encontrar su mejor versión. Irlanda y España son equipos que evolucionaron en este 2024. Con la energía de la incorporación de Antoine Dupont, Francia dio un salto de calidad y terminaron terceros en Vancouver y campeones en Los Ángeles. Los locales buscarán afianzarse como candidatos a una medalla olímpica. Habrá que ver como se recomponen las principales potencias de la disciplina, algunas de ellas en crisis. “Son rivales y a veces esconden cosas, pero yo soy un hombre de hechos: podría parecer que algunos están regulando, pero dos potencias como Fiji y Sudáfrica despidieron a sus entrenadores después de la última gira… No estaban especulando, algo no anda y no le encuentran la vuelta. No encuentran el funcionamiento o Argentina supo dominarlos en su momento”, resalta Gómez Cora. A pesar de estar terceros en el ranking, Fiji, campeón olímpico en Río de Janeiro y Tokio, despidió Ben Gollings y en Hong Kong debutará Osea Kolinisau, ex capitán del seleccionado. Por su parte, Sandile Ngcobo dejó su cargo en Sudáfrica y su lugar lo ocupará Philip Snyman. Inmersos en malos resultados, los Blitzboks aún no están clasificados para París y deberán afrontar el preolímpico.

Los Pumas 7s son candidatos a colgarse una medalla olímpica en Paris 2024 Santiago Cichero/AFV

Luego de obtener el quinto puesto en Los Ángeles, que frenó una racha de tres títulos consecutivos (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver), los Pumas 7s compartirán grupo en Hong Kong con Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, en un torneo que se disputará del 5 al 7 de abril. Joaquín Pellandini se afianzó como uno de los conductores y va en la misma sintonía de su entrenador en la búsqueda de la constante evolución: “Queremos mejorar lo que venimos haciendo, que es muy bueno a lo largo de todo circuito. Buscamos mejorar lo que fue Los Ángeles y esos cuartos de final que lo venimos analizando mucho esta semana. Entrenamos mucho en base a ese partido contra Irlanda y trabajamos los momentos claves de los partidos para ser más eficientes”, destaca el medioscrum.

Hong Kong significa un viaje de casi 30 horas y en esta temporada volverán a Asia (Singapur) en un mes, lo que implica el desgaste del jet lag y el acondicionamiento de los jugadores a distintos usos horarios en pocas semanas. “Hubo dudas en algún momento de rotar, si ya estábamos clasificados y bien rankeados para los Juegos Olímpicos, pero no queremos traicionar la idea de este equipo que es jugar, jugar y sacar siempre el próximo partido adelante y ser mejores cada día. Tomamos la decisión de seguir compitiendo al máximo en todo lo que nos queda”, expresa Gómez Cora. No hay freno de mano ni tiempo de relajarse, sino seguir nutriéndose de experiencia para saber abordar mejor los momentos de mayor presión.

