escuchar

Argentina ya tenía encaminado el triunfo en la final ante Australia con un marcador de 21-0, pero faltaba una perla más: Gastón Revol dio juego después de un scrum. Allí fue cuando, otra vez, Marcos Moneta demostró todas sus habilidades: con un amague a pura velocidad, el abanderado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se fue derecho a su segunda conquista en el partido decisivo. Una try que pinta de cuerpo entero al Rayo de Los Pumas 7′s, que estuvo imparable y apoyó tries en todos los partidos, para que el conjunto de Santiago Gómez Cora alcance el título del Seven de Perth, en la costa oeste australiana.

Para Moneta fueron nueve tries en total para ser elegido de manera unánime como el mejor del certamen. La forma en en que sus compañeros logran ponerlo en situación de sacar ventaja con su velocidad a partir de variantes que sorprenden a los rivales es otro de los upgrades que mostró el equipo en Perth.

“Estoy muy contento por este título, con lo que logramos como equipo en este torneo. Los chicos son fantásticos”, celebró Moneta ante las cámaras. “Después de mi familia, este grupo es todo para mí. Pasamos muchas horas juntos, compartimos muchos viajes. nos consideramos una familia. Son todo.” ¿Cómo iban a festejar? “Quizás yendo al mar”, respondió el Rayo.

De esta manera llegó el estallido en la tercera estación del circuito SVNS de la World Rugby, luego de vencer hoy al local Australia por 31-5 en la final disputada en el estadio HBF Park. El contundente triunfo ante los Wallabies se consumó con tries de Marcos Moneta (3m. y 16m.), Germán Schulz (12m.) y Matteo Graziano (13m. y 17m.), más las conversiones de Joaquín Pellandini (4m.) y Santiago Mare (12m. y 14m.). El conjunto oceánico descontó por intermedio de un try de Matthew González.

El director técnico argentino, Santiago Gómez Cora, dispuso para el último partido la siguiente formación inicial: Schulz, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Pellandini, Mare, Matías Osadczuk y Moneta; mientras que en el banco aguardaron Gastón Revol, Graziano, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró y Tomás Elizalde. ¿Cómo fue el camino? Los Pumas 7s. accedieron a la final después de eliminar en la instancia previa a Irlanda por 24-5, con tries de González, Osadczuk, Moneta e Isgró y conversiones de Pellandini y Mare.

En la jornada de sábado, los ganadores de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 se adjudicaron el Grupo B del Seven australiano con victorias ante España (28-5), Canadá (29-5) y Sudáfrica (19-5) y en cuartos de final doblegaron nuevamente a España (28-17). Así, Argentina consiguió en Perth el segundo torneo del año, tras coronarse en el Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), también con triunfo sobre Australia en la definición (45-12). El historial con los oceánicos quedó en 36 victorias de Los Pumas 7s y 40 derrotas en 76 enfrentamientos.

La selfie de Marcos Moneta, la gran figura argentina de Seven Ramiro Largu�a / Gaspafotos

En la apertura de la temporada, el equipo argentino también fue finalista en Dubai (Emiratos Árabes), pero perdió ante Sudáfrica 12-7. El seleccionado “albiceleste” lidera de la clasificación general del circuito con 58 unidades, seguido por Fiji (44), Australia (44), Sudáfrica (42), Irlanda (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9).

El gran objetivo de Los Pumas 7s se focaliza este año en los Juegos Olímpicos de París, al que se clasificó tras ser segundo en el pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda. Con un nuevo formato, ahora llamado SVNS, el calendario internacional de seven está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extiende por siete meses durante los que los doce seleccionados participantes acumulan puntos con sus posiciones en cada fecha.

Tras ellas, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona 2024, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto) se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series en llaves de repechaje por una plaza en el cuadro principal del SVNS del año siguiente.El circuito continuará del 23 al 25 de febrero con el Seven de Vancouver en Canadá y luego se disputará el Seven de Los Ángeles, el Seven de Hong Kong (5 al 7 de abril), el Seven de Singapur (3 al 5 de mayo) y la instancia final en Madrid (31 de mayo al 2 de junio).

El resumen del partido

LA NACION