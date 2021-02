Rosarinos, oriundos del club Duendes e integrantes de los Pumas y Racing 92: Emiliano Boffelli y Juan Imhoff, por fin compañeros de equipo.

Seis días después su estreno desde el banco de suplentes, Emiliano Boffelli tuvo su primera vez como titular en Racing 92, en el Top 14 de Francia. El polifuncional tres cuartos, que juega usualmente fullback y ocasionalmente como centro y apertura, fue anunciado como wing para el enfrentamiento con Castres, que el equipo de París ganó por 23-20. ¿Su número de camiseta? El 11, el que suele utilizar Juan Imhoff, una referencia en el conjunto blanco y celeste.

Imhoff llegó a Racing después del Mundial Nueva Zelanda 2011 y fue haciéndose un nombre en la historia del club. Es el tryman histórico, con 91 conquistas, y está a dos partidos de cumplir 200 encuentros. Se consagró campeón de Francia en 2016 y llegó a tres finales en la Champions Cup, el torneo europeo de clubes más importante. Una lesión en un tobillo tiene al rosarino al margen de las canchas en este momento.

Boffelli en su primer partido como titular en Racing 92

Sin Imhoff ni Teddy Thomas disponibles, Boffelli jugó los 80 minutos contra Castres y fue clave en el triunfo de Racing 92. A los 70, tras una muy buena asistencia de Dorian Laborde, enfiló hacia la bandera y anotó el try que dio vuelta el resultado. Además, se mostró muy seguro en las pelotas aéreas -uno de sus puntos fuertes- y realizó un gran cierre para evitar un try. Con esta victoria, Racing 92 suma 58 puntos en 18 encuentros y alcanzó a Stade Rochelais y superó a Toulouse (57) en lo más alto del Top 14, aunque con uno y dos partidos jugados más, respectivamente.

¿Qué une a Emiliano Boffelli con Juan Imhoff? Se formaron en un mismo club, Duendes, del Barrio Las Delicias, Rosario. Un club que respira rugby y que a lo largo de los años aportó muchos jugadores a los Pumas. Sus hermanos (Camilo, Máximo y Simón Boffelli; Pedro y Guillermo Imhoff) también tuvieron sus trayectorias en la entidad y formaron parte de etapas exitosas. Emiliano, que cuando era chico seguía al equipo a todos lados, muy cerca del plantel, siempre admitió admiración e idolatría por Juan, que es seis años mayor que él.

Emiliano Boffelli (izquierda) y Juan Imhoff (derecha), en tiempos de infantiles de Duendes; llamativamente, hoy, a sus 26 y 32 años, todavía no han compartido una cancha en un partido oficial.

Hay una particularidad entre Boffelli e Imhoff: nunca jugaron juntos un partido oficial. Habrán tenido alguna que otra tocata en Las Delicias, pero cuando Emiliano debutó en la primera de Duendes, Juan ya estaba en París. El wing siguió siempre en Racing 92 y no volvió a la Argentina cuando Jaguares empezó a jugar el Súper Rugby, en 2016, lo cual no le permitió ser convocado para los Pumas hasta 2018, por una regla de la UAR.

Ya flexibilizada la norma en 2018 y 2019, Imhoff fue omitido por el entrenador Mario Ledesma y no participó en el Mundial de Japón. Recién en 2020 volvió al seleccionado, con 32 años, nada menos que en el histórico triunfo sobre los All Blacks por el Tri-Nations, del cual Boffelli no pudo ser parte por no estar al 100% físicamente. A la semana siguiente, frente a Australia, el ex back de Jaguares integró el banco de suplentes; estuvo junto a Imhoff durante la ejecución del himno nacional, pero cuando ingresó le tocó reemplazar a su coterráneo, que salió desgarrado.

Tackle de Boffelli a Vilimoni Botitu en el partido que Racing 92 le ganó a Castres por 23 a 20 y con el que alcanzó la vanguardia del Top 14 de Francia; seis días después de su debut absoluto, el argentino tuvo su estreno como titular. Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Boffelli es una de las grandes apariciones del rugby argentino de los últimos cinco años y en la etapa de Jaguares se convirtió en el tryman histórico de la franquicia (21 conquistas en 54 partidos). Con la camiseta 11 que casi siempre usa Imhoff, Emiliano empezó a pagar con tries su pase a Racing 92. Ya llegará el momento de compartir la cancha con su ídolo.

