En qué canal pasan Francia vs. Inglaterra por el Seis Naciones 2026 hoy

Este sábado, a partir de las 17.10 (hora argentina), Francia e Inglaterra se enfrentan en un partido correspondiente a la semana 5 del Seis Naciones de Rugby 2026 en la que quedará definido el campeón de la temporada. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del georgiano Nika Amashukeli, se disputa en el Stade de France de Saint-Denis y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

Les Bleus se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos, misma cantidad que Escocia pero con mejor diferencia de tantos (+79 contra +9). Fueron campeones de la última edición, por lo que el objetivo principal es defender el título. Sin embargo, para eso están obligados a quedarse con la victoria en el compromiso de este fin de semana ante los ingleses.

Francia tiene grandes chances de quedarse con el título en el Seis Naciones 2026, pero no puede fallar ANDY BUCHANAN� - AFP�

El XV de la Rosa tuvo uno de los rendimientos más flojos de los últimos años en el certamen que reúne a las potencias europeas. Está quinto con apenas seis unidades y solo supera en la tabla a Gales, que perdió todos los partidos que disputó. Pase lo que pase, ya no tiene posibilidades de quedarse con el trofeo, pero seguirá siendo el máximo ganador de la historia con 29 consagraciones.

El final está abierto en esta quinta fecha. Francia y Escocia, ambos con 15 puntos, e Irlanda, con 14, tienen posibilidades de consagrarse, aunque todos dependen de diferentes resultados. Los franceses tienen que ganar y esperar a que Escocia no le gane a Irlanda. Los escoceses hacer lo propio y velar por una caída de Francia. Y los irlandeses necesitan un triunfo y una caída del seleccionado galo.

Así está la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026; hay tres selecciones con chances de ser campeón en la última jornada World Rugby

Francia vs. Inglaterra: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado a las 17.10 (horario argentino) en París, Francia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.20 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Inglaterra. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 34.00.

Inglaterra buscará aguarle la fiesta a Francia más allá de no partir como favorita TIZIANA FABI� - AFP�

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