Horarios de los Pumas 7s en el Seven de New York

La sexta etapa del Circuito Mundial se disputa este fin de semana en Estados Unidos; la selección argentina integra el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña
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Este fin de semana, en Nueva York, Estados Unidos, se disputa la sexta etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026, en la que los Pumas 7s intentarán reponerse para escalar en una tabla de posiciones que los tiene en el sexto lugar, únicamente por delante de España y Gran Bretaña. Todos los partidos se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
La selección argentina, que viene de quedar quinta en el Seven de Vancouver, comparte el Grupo B con España, Gran Bretaña y Fiji, líder de la clasificación general. A los españoles y a los británicos debería vencerlos, pero para eso todo el plantel necesita estar al 100% tanto desde lo físico como desde lo mental. En la zona A aparecen Sudáfrica, Australia, Francia y Nueva Zelanda.
Fixture de los Pumas 7s en el Grupo B del Seven de Nueva York
- Vs. Fiji - Sábado 14 de marzo a las 11.
- Vs. España - Sábado 14 de marzo a las 14.18.
- Vs. Gran Bretaña - Sábado 14 de marzo a las 16.52.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
¡Nuestros rivales en Nueva York! ¡Vamos! 💪🏼#SeVenComoNunca pic.twitter.com/IgrftvA95X— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 9, 2026
El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Canadá lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Mateo Grazziano, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Las bajas de peso son las de Joaquín Pellandini (lesión en el hombro) y Santiago Mare (molestia en el pie). Además, Valentín Maldonado fue desafectado por un traumatismo en la rodilla izquierda.
El equipo atraviesa un presente complejo y el head coach Santiago Gómez Cora habló al respecto antes de la gira por Norteamérica. “Es un equipo en formación, lo sabíamos de antemano. Habíamos aclarado antes de empezar la temporada que la idea es construir un equipo y llegar lo más fuerte posible al final del año, mantener la categoría y empezar a construir de cara al 2028“, comentó. ”Está bueno que esperen triunfos, pero no es el equipo el que gana, sino sus integrantes", concluyó.
Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°.
- Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°.
- Seven de Kallang (Singapur) - 7°.
- Seven de Perth (Australia) - 5°.
- Seven de Vancouver (Canadá) - 5°.
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).
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