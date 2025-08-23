LA NACION

En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

La selección argentina y Nueva Zelanda se enfrentan este sábado a las 18.10 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 2

Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron en la primera fecha del Rugby Championship, con triunfo neozelandés
Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron en la primera fecha del Rugby Championship, con triunfo neozelandésMarcos Brindicci - Getty Images South America

Este sábado, desde las 18.10, los Pumas y los All Blacks se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Rugby Championship 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del australiano Nic Berry, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

Ambos seleccionados se enfrentaron en la primera jornada el pasado sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Entonces, Nueva Zelanda demostró su poderío y derrotó a la selección argentina por 41 a 24. Lejos de desplegar un juego lúcido y arrollador que tantas veces padecieron los Pumas, los Hombres de Negro apelaron a la simpleza para capitalizar las facilidades que les ofreció el rival.

  • Con dicho resultado, los neozelandeses se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones; mientras que los argentinos quedaron últimos.

Los Pumas vs. All Blacks: cómo ver online

El partido entre argentinos y neozelandeses, que se disputa este sábado en el barrio porteño de Liniers, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

  • ESPN.
  • Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Nueva Zelanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.33 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 31.00.

Las casas de apuestas ponen a los All Blacks como claros favoritos al triunfo frente a los Pumas
Las casas de apuestas ponen a los All Blacks como claros favoritos al triunfo frente a los PumasMario Sar

Formaciones confirmadas

  • Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.
  • Suplentes: Justo Piccardo, Santiago Carreras, Simón Benítez Cruz, Marcos Kremer, Guido Petti Pagadizábal, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro e Ignacio Ruiz.
  • Nueva Zelanda: Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Ardie Savea, Simon Parker y Tupou Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan de Groot.
  • Suplentes: Damian McKenzie, Quinn Tupaea, Finlay Christie, Wallace Sititi, Josh Lord, Pasillo Tosi, Tamaiti Williams y Samisoni Taukei’aho.
