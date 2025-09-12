En qué canal pasan los Pumas vs. Australia por el Rugby Championship 2025

Los Pumas se enfrentan a Australia este sábado a la 1, ya en la madrugada de la Argentina, por la cuarta fecha del Rugby Championship 2025, en el torneo que une a las potencias del Hemisferio Sur. Con dos objetivos: sumar para mantenerse en la pelea por el título, pese a que el inicio de la jornada los encuentra en el último lugar de la tabla y, también, para escalar en el ranking de la World Rugby de cara al sorteo del Mundial 2027 que se hará a fin de año.

Los Pumas desperdiciaron una buena oportunidad la semana pasada y no quieren repetir errores Dave Hunt/AP - AAP Image�

El seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi tiene que mirar dos cosas: por un lado, el presente y dar batalla en esta edición, con dos juegos más por delante ante Sudáfrica. Por el otro, el futuro: imponerse a los Wallabies, rivales directos en la pelea por el sexto lugar del ranking mundial que es clave para el sorteo de la Copa del Mundo 2027. A fin de año, tras la ventana de noviembre, se conocerán los grupos de la cita ecuménica en la que es indispensable evitar a las potencias en la primera ronda. Los equipos que se ubiquen del 1° al 6° lugar de ese escalafón lo harán. Hoy los australianos son el 6° y los Pumas, el 7°.

Los Pumas vs. Australia: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Rugby Championship 2025.

Día : Sábado 13 de septiembre.

: Sábado 13 de septiembre. Hora : 1 de la madrugada (horario argentino).

: 1 de la madrugada (horario argentino). Árbitro : Christophe Ridley (Inglaterra).

: Christophe Ridley (Inglaterra). Estadio: Aussie Stadium de Sídney, Australia.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 3 OPTA

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Sídney, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

Felipe Contepomi, head coach de los Pumas, tiene en claro que el equipo debe seguir creciendo Gaspafotos / Prensa UAR

El fin de semana pasado en Townsville, la Argentina se quedó a las puertas de celebrar el triunfo. Cinco minutos habían pasado de los 80′ cuando Australia llegó al try y cortó con la ilusión albiceleste, que tuvo todo para ganar y no logró resistir al final. A pesar de la ventaja de los Pumas por 21 a 7 al término de un gran primer tiempo y de estar 24 a 21 a un minuto del cierre, la insistencia de los Wallabies para conseguir un penal con el tiempo cumplido, que se multiplicó por tres, les permitió sentenciar el 28 a 24 definitivo para mantenerse en el segundo puesto de una tabla de posiciones que tiene a la selección argentina en el último lugar.

De cara al compromiso de este sábado, el head coach de los Pumas, Felipe Contepomi, realizará varias modificaciones. La más llamativa será la salida de Pablo Matera, figura desde hace muchos años en la selección argentina y uno de los mejores en el histórico triunfo ante Nueva Zelanda hace tres semanas en el estadio de Vélez: lo reemplazará Joaquín Oviedo. Además, Guido Petti ingresará por Franco Molina en la segunda línea. Por último Rodrigo Isgró, quien ni siquiera estuvo convocado en la última caída ante Australia, reemplazará como wing a Bautista Delguy, que tampoco formará parte del banco de suplentes.

Formaciones de Pumas vs. Wallabies

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Australia: Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph Sua’ali’i, Hunter Paisami y Corey Toole; Tane Edmed y Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Tom Hooper y Jeremy Williams; Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper.

Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph Sua’ali’i, Hunter Paisami y Corey Toole; Tane Edmed y Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Tom Hooper y Jeremy Williams; Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper. Suplentes: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.

Entrenador: Joe Schmidt.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Australia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.56 contra los 2.57 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.