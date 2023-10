escuchar

Este viernes, Francia vapuleó por 60-7 a Italia en su último compromiso de la etapa de grupos del Mundial de rugby y, de esta manera, se aseguró el primer lugar de la zona A por delante de Nueva Zelanda, que también se metió entre los ocho mejores del certamen ecuménico. La actividad continúa este sábado con tres partidos: Gales vs. Georgia a las 10; Inglaterra vs. Samoa a las 12.45 e Irlanda vs. Escocia a las 16 (horario argentino). Los Pumas, en tanto, juegan el domingo a las 8 ante Japón.

En total se disputaron 34 de los 40 partidos programados para la instancia inicial y de los 48 que tiene el campeonato hasta el 28 de octubre cuando se dispute la definición en el Stade de France. En el comienzo de este fin de semana, los Dragones Rojos buscarán asegurarse el boleto a octavos de final como punteros de la zona C en un duelo que los Pumas mirarán con atención, ya que en caso de derrotar a Japón serán emparejados justamente con el combinado británico.

Luego, Samoa sueña con dar la sorpresa en su último intento de clasificarse a octavos de final, aunque depende prácticamente de un milagro: debe vencer a La Rosa por varios tantos de diferencia y esperar un empate entre la Argentina y Japón. Por último, el N°1 del ranking internacional, Irlanda, buscará reafirmar su condición de favorito a quedarse con el trofeo ante el XV del Cardo, en un compromiso en el que un empate le bastará para quedar en lo más alto del grupo A por delante de Sudáfrica, campeón vigente.

Inglaterra ya se clasificó a cuartos de final como el mejor seleccionado del grupo D Michel Spingler - AP

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de Rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay 36-26 Namibia.

Nueva Zelanda 96-17 Italia.

Fecha 5

Nueva Zelanda 76-0 Uruguay.

Francia 60-7 Italia.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica 8-13 Irlanda.

Escocia 45-17 Tonga.

Fecha 4

Escocia 84-0 Rumania.

Sudáfrica 49-18 Tonga.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia 18-18 Portugal.

Gales 40-6 Australia.

Fecha 4

Fiji 17-12 Georgia.

Australia 34-14 Portugal.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón 28-22 Samoa.

Argentina 59-5 Chile.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D

Cuartos de final

1° grupo C vs. 2° grupo D - Sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo B vs. 2° grupo A - Sábado 14 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

1° grupo D vs. 2° grupo C - Domingo 15 de octubre a las 12 en Marsella.

1° grupo A vs. 2° grupo B - Domingo 15 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Semifinales

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Viernes 20 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Ganador 3 vs. Ganador 4 - Sábado 21 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Partido por el tercer puesto

Perdedor 1 vs. Perdedor 2 - Viernes 27 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Final

Ganador 1 vs. Ganador 2 - Sábado 28 de octubre a las 16 en Saint-Denis.