escuchar

Irlanda es cosa seria. Una máquina perfecta. Si Escocia tenía alguna esperanza de alcanzar un milagro en el Mundial de Francia, los comandados por el gran Johnny Sexton acabaron con todas las expectativas al minuto de juego, cuando el wing James Lowe vulneró el in-goal después de que Garry Ringrose rompiera la defensa en el primer ataque. Luego, de golpe en golpe, fue aniquilando y ya en el primer tiempo los del Cardo estaban fuera de la pelea: se fueron al descanso con un 0-24 y una diferencia abismal en el juego, sobre todo en el contacto.

La victoria irlandesa por 36-14, otra vez con su público pintando de verde el Stade de France, selló un cuarto de final que tranquilamente podría ser una final. Al equipo del momento lo esperan el próximo sábado, también en Saint-Denis, los tricampeones del mundo, los All Blacks. Con un pack que siempre va hacia adelante y que destruye a los rivales en el contacto y con un Sexton endiablado, jugando en la cara de los adversarios, Irlanda fue construyendo una goleada desde el propio inicio del partido. Escocia, un gran equipo, quedó minimizado por la máquina que diseñó Andy Farrell.

Los irlandeses Jack Crowley y Hugo Keenan tacklean a Duhan van der Merwe; el Trébol fue muy superior al Cardo y confirma su favoritismo en Francia 2023. Thomas Samson / AFP - AFP

Ya en el primer tiempo Irlanda consiguió el punto de bonus que alejó aun más a Escocia de su sueño de lograr un milagro. Dos tries del fullback Hugo Keenan y otro del segunda línea Iain Henderson completaron una faena sensacional de todo el equipo, que no les dio respiro en ningún momento a los escoceses, ahogados en todos sus circuitos y sin posibilidad de desplegar el talento de Finn Russell. Un equipo clínico el del Trébol, demoledor. No bien comenzó el segundo tiempo, Irlanda volvió a golpear. En otra jugada de pasamanos, veloz y punzante, el hooker Dan Sheehan anotó el quinto try, sobre una bandera.

La única preocupación irlandesa es que sus dos wings salieron lesionados. Mack Hansen, con conmoción (se perdería el cruce de cuartos de final), y James Lowe, con un golpe en un ojo. Sexton salió después de un entrevero con Ollie Smith, que recibió una tarjeta amarilla. El suplente del capitán verde, Dan Sheehan, a poco de ingresar colocó un kick preciso, un globito, para que el centro Ringrose –tremendo en el centro de la cancha, hace todo bien– lograra un try más.

Ya con menos intensidad de Irlanda, Escocia anotó dos tries por intermedio de Ewan Ashman y de Ali Price. Entonces, el resultado quedó más digno para los británicos. Al mirar las estadísticas, parece que fue un partido parejo, pero la marca de Irlanda es que cuando ataca, marca puntos. Y en defensa es una muralla, no sólo por la contundencia de los tackles, sino también por su organización.

Resumen de la victoria irlandesa

Los irlandeses nunca atravesaron los cuartos de final al disputar la Copa del Mundo. A Francia 2023 llegaron mejor que nunca, pero otra vez en esa instancia tendrán enfrente a los neozelandeses. El antecedente no les deja buenos recuerdos: los de negro aplastaron con un 46-14 en Japón 2019. Pero ahora son otros los momentos de los dos. Lo que es seguro es que será un partidazo, al igual que el que se jugará un día más tarde, también en Saint-Denis: Francia vs. Springboks. Irlanda, sin dudas, fue el mejor equipo de la primera rueda. Ahora viene su prueba de fuego.

Síntesis de Irlanda 36 vs. Escocia 14

Irlanda: Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki y James Lowe; Johnny Sexton (capitán) y Jamison Gibson-Park; Caelan Doris, Josh van der Flier y Peter O’Mahony; Iain Henderson y Tadhg Beirne; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki y James Lowe; Johnny Sexton (capitán) y Jamison Gibson-Park; Caelan Doris, Josh van der Flier y Peter O’Mahony; Iain Henderson y Tadhg Beirne; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell.

Cambios: PT, 35 minutos, Stuart McCloskey por Hansen; ST, Conor Murray por Lowe; 5, Jack Crowley por Sexton, y 8, James Ryan por Beirne; Ronan Kelleher por Sheehan, Dave Kilcoyne por Porter, Finlay Bealham por Furlong y y Jack Conan por O’Mahony.

Escocia: Blair Kinghorn; Darcy Graham, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Finn Russell y Ali Price; Jack Dempsey, Rory Darge y Jamie Ritchie (capitán), Gran Gilchrist y Richie Gray; Zander Fagerson, Geroge Turner y Pierre Schoeman.

Blair Kinghorn; Darcy Graham, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Finn Russell y Ali Price; Jack Dempsey, Rory Darge y Jamie Ritchie (capitán), Gran Gilchrist y Richie Gray; Zander Fagerson, Geroge Turner y Pierre Schoeman. Entrenador: Greg Towsend.

Cambios: PT, 8 minutos, Ollie Smith por Kinghorn, y 19, Matt Fagerson por Ritchie; ST, 5, Scott Cummings por Gilchrist; 10, George Horne por Graham; 13, Rory Sutherland por Schoeman; 19, Ewan Ashman por Turner; 20, WP Nel por Fagerson, y 25, Luke Crosbie por Darge.

PT, 8 minutos, Ollie Smith por Kinghorn, y 19, Matt Fagerson por Ritchie; ST, 5, Scott Cummings por Gilchrist; 10, George Horne por Graham; 13, Rory Sutherland por Schoeman; 19, Ewan Ashman por Turner; 20, WP Nel por Fagerson, y 25, Luke Crosbie por Darge. Primer tiempo: 2 minutos, try de Lowe (I); 26, gol de Sexton por try de Keenan (I); 32, gol de Sexton por try de Henderson (I), y 39, gol de Sexton por try de Keenan (I). Resultado parcial: Irlanda 26 vs. Escocia 0.

2 minutos, try de Lowe (I); 26, gol de Sexton por try de Keenan (I); 32, gol de Sexton por try de Henderson (I), y 39, gol de Sexton por try de Keenan (I). Irlanda 26 vs. Escocia 0. Segundo tiempo: 4, try de Sheehan (I); 18, try de Ringrose (I); 25, gol de Russell por try de Ashman (E), y 26, gol de Russell por try de Price. Amonestados: 2, Smith (E). Resultado parcial: Irlanda 10 vs. Escocia 14.

4, try de Sheehan (I); 18, try de Ringrose (I); 25, gol de Russell por try de Ashman (E), y 26, gol de Russell por try de Price. 2, Smith (E). Irlanda 10 vs. Escocia 14. Árbitro: Nic Berry (Australia).

Nic Berry (Australia). Estadio: Stade de France, de Saint-Denis.