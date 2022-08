Julio Farías: “Veo a los Pumas sufrir las mismas cosas que cuando jugábamos nosotros”

Julio Farías no se guardó nada. Invitado especial en el quinto episodio de Try Convertido, el podcast de rugby de LA NACION, el ex Puma tucumano no ocultó la “bronca y la tristeza” que le producen ver que los jugadores del seleccionado sufren hoy las mismas adversidades que le tocaron a él y a su compañero Pato Albacete.

“Quizás me quedó un sabor amargo de mi última etapa con los Pumas y me debería sensibilizar un poco más, pero hay algunas cosas que cuando veo a los Pumas me dan bronca, como lo que pasó en el último Mundial”, dijo el Flaco Farías, que debutó en los Pumas a los 32 años y llegó a jugar 30 Test Matches entre 2010 y 2013.

“El seleccionado nacional debería hacer las cosas seriamente, no tener los problemas que un equipo serio no debería tener. Los veo sufrir las mismas cosas que sufríamos nosotros cuando jugábamos. Deberían estar mejor y no pasar por tantas transiciones”, continuó el tucumano. “Sería más simple si todos estuvieran alineados y defendieran los intereses del equipo. Los jugadores pasan y sigue pasando lo mismo. Capacidad y materia prima tenemos. Hay que dejar los egos de lado. Los Pumas nunca llegaron preparados a un Mundial como en 2019 y fue uno de los peores, y nadie dijo nada y no dejaron que lo digan. Hoy existen las mismas problemáticas y van a seguir existiendo en la medida que no seamos sinceros todos. Lo digo desde el corazón. Hay desacuerdos, arbitrariedades, decisiones que no son consensuadas”.

El presente de los Pumas fue un tema ineludible, con la inminencia del inicio del Rugby Championship, el próximo sábado. Farías evitó caer en el triunfalismo que despertó la victoria en la serie ante Escocia: “No los vi compactos, firmes en el juego, con un horizonte claro”, sentenció. “Me gusta Cheika, tengo expectativas de que pueda hacer las cosas bien”.

Además, hizo un perfil del nuevo apertura de los Pumas Tomás Albornoz, a quien promovió a Primera cuando entrenaba a Tucumán Rugby, habló de su nuevo destino como entrenador de CDUL de Portugal y se refirió a las dificultades que atraviesan los ex jugadores para insertarse en el mercado laboral.

Qué es Try convertido

Try convertido es un podcast de LA NACION que se actualiza todas las semanas. No te pierdas los próximos episodios: podés escucharlos en LA NACION o en tu teléfono, computadora o en el auto. Este podcast está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o lo podés escuchar en tu reproductor de audio favorito vía RSS. Si te suscribís vas a tener un aviso automático cada vez que se publica un episodio nuevo.