Los All Blacks no dejaron dudas esta vez y aplastaron a Francia en el segundo test

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP).- Ardie Savea anotó un try y lideró a los All Blacks de manera soberbia el sábado para una victoria de 43-17 sobre Francia en la segunda prueba y una ventaja inexpugnable de 2-0 en la serie de tres tests.

Savea asumió la capitanía en sustitución del lesionado Scott Barrett y, bajo su liderazgo, los All Blacks ofrecieron una actuación más intensa y física que en el primer test, en la que se impusieron por un ajustado 31-27.

Los All Blacks dominaron a través de sus forwards contra un equipo francés que tenía 10 cambios en su alineación inicial desde la primera prueba y todavía carecía de la mayoría de sus estrellas del Seis Naciones.

Beauden Barrett recibe el tackle de un francés en pleno avance de Nueva Zelanda Kerry Marshall - AP

“Esta semana hemos hablado de nuestra defensa y queríamos ser contundentes en ese aspecto, y lo hemos conseguido en la mayor parte del partido”, declaró Savea. “Estoy orgulloso de nuestros chicos por seguir con ello y hacer un buen trabajo esta noche”, agregó.

Cuatro de esos tries se produjeron en la primera parte y sólo dos en la segunda, en la que los All Blacks fueron menos certeros. Los All Blacks se mostraron peligrosos en las situaciones de contacto a través de Savea y Cam Roigard, e imparables cuando llevaron el balón al fullback Will Jordan y al wing Rieko Ioane, que anotaron sendos tries.

El mérito fue sobre todo de los delanteros, que expiaron por completo su sumisa actuación en el primer partido.

Tras un penal cometido sobre Beauden Barrett, Roigard anotó el primer try del partido en el minuto 14, al conectar con Savea, que rompió por el lado ciego.

La alegría de Codie Taylor luego de apoyar su try Kerry Marshall - AP

Savea anotó en el minuto 23, pivotando fuera de un lineout para apoyar, mientras que Nueva Zelanda se redujo a 14 hombres con Beauden Barrett en el banco.

El hooker Codie Taylor apoyó desde otro lineout en el minuto 23, y luego el back Tupou Vaa’i terminó la primera mitad con un try de un excelente movimiento de manejo que involucró a Savea, Ioane y el centro Billy Proctor.

Francia introdujo cinco cambios al comienzo de la segunda parte y desplegó un mejor rugby, consiguiendo su primer try en el minuto 47 por intermedio del fullback Leo Barre.

Los All Blacks respondieron con sendos tries de Jordan en el minuto 54 y Ioane en el 62, de nuevo gracias a un hábil manejo.

Ardie Savea, capitán de los All Blacks, recibe el trofeo Dave Gallaher, que estuvo en juego ante los franceses GRANT DOWN - AFP

Francia tuvo la última palabra al anotar en el minuto 77 por medio del ala irlandés Joshua Brennan. Pero Nueva Zelanda recuperó el Trofeo Dave Gallagher por primera vez en siete años.

El tercer test match se disputará en Hamilton el próximo fin de semana.