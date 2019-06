Los memes de Paraguay contra Ruggeri y la burla de José Luis Chilavert

La cargada de Chilavert tras el partido de Argentina y Paragauay Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

20 de junio de 2019 • 08:41

Las palabras de Oscar Ruggeri en la previa del duelo entre la Argentina y Paraguay resultaron el detonante para los memes tras el empate 1-1. El ex defensor y ahora panelista deportivo dijo que el seleccionado guaraní "es muy inferior" al equipo albiceleste, una expresión que usaron en su contra en las redes. Uno de los primeros que salió a burlarse fue José Luis Félix Chilavert, eterno rival de Ruggeri en las épocas en que elex guardavallas jugaba en Vélez y el exzaguero en San Lorenzo.

Chilavert publicó en su cuenta de Twitter una foto con emoticones y que decía: "Paraguay 1 vs. VAR 1". Mientras que el jugador paraguayo de Gimnasia y Esgrima La Plata, Víctor Ayala, fue mucho más duro con Ruggeri: "Cabezón la tenés adentro. Se juega 11 vs 11, ya no se juega con los nombres. Espero hayas aprendido la lección".

Tras el empate también habló Ruggeri en la TV Pública y fue crítico de la selección de la Argentina. "Somos livianitos, pido por lo menos que se enojen todos. De Paul estaba como enojado. No somos un equipo, no hacemos pie y no llevamos por delante a nadie. Todo lo contrario, nos llevan a por delante a nosotros. Tiran la pelota para adelante, todo mezclado. Es difícil arreglar esto", dijo el Cabezón.