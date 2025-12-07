Los Pumas 7s derrotaron a Fiji por 29-21 y se clasificaron a la final del seven de Ciudad del Cabo

Aparecieron los Pumas 7s en todo su esplendor. En una semifinal compleja ante una de las potencias del circuito, no le dieron posibilidades a Fiji, fueron dominantes durante los 14 minutos y estarán en la definición por el título, una semana después de finalizar últimos en Dubái. A partir de las 11:43 se medirán ante Sudáfrica, el local.

El abrazo de hermandad entre Marcos Moneta y Luciano González Rizzoni en la previa de la semifinal fue una premonición y volvieron a fundirse en un abrazo después la conquista del riojano, tras una jugada establecida, del laboratorio: un scrum a 40 metros del ingoal, un frente ancho para atacar con Moneta y González Rizzoni, que, con espacios, marcan una diferencia enorme.

Santiago Mare y la pelea por la pelota con George Bose; el argentino aportó puntos en las semifinales en Ciudad del Cabo GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

Ese try fue el golpe de knock-out de los Pumas 7s: estiraron la diferencia a 22-0 cuando faltaban cuatro minutos para el final. Argentina venía de sufrir la amarilla a González Rizzoni, pero mantuvo el orden y la templanza para defender. No se desesperó y en el lapso de superioridad numérica no concedió puntos.

Los conducidos por Santiago Gómez Cora empezaron a imponerse desde la primera jugada en el Cape Town Stadium, con una apilada de González Rizzoni, que salió jugando cerca de su propio ingoal y recorrió 70 metros en lo que terminaría en el try de Santiago Mare. Firmes en la obtención de las salidas, los Pumas 7s lograron controlar la pelota al ritmo de Mare, una pieza fundamental en el engranaje del equipo y en la generación de juego. Acompañado en la conducción por Pedro De Haro, el debutante en esta etapa, y en el segundo tiempo por Eliseo Morales, gestionaron con oficio los distintos momentos del partido.

Con la ventaja, enlentecieron el juego y Fiji nunca tuvo chances de revertirlo. Ante cada infracción de un rival extremadamente indisciplinado por offsides, pidieron scrum para reiniciar el juego. El 29-21 terminó siendo mentiroso y de un margen escaso por lo que fue el trámite del juego.

Marcos Moneta aportó sus habituales corridas para abrir la defensa rival GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

Santiago Álvarez Fourcade marcó dos tries en el primer tiempo. Su experiencia y su voz de mando también son aspectos invaluables en este momento de transición de los Pumas 7s, con varios jugadores que están haciendo sus primeras armas y empiezan a conocer los vaivenes rugbísticos y mentales de la elite. Hace una semana perdieron cuatro de sus cinco compromisos y culminaron últimos en los Emiratos Árabes Unidos. Siete días después están en una final, la cuarta desde que se modificó la sede de Sudáfrica en el 2015 y pasó a disputarse en Ciudad del Cabo; en ese 2015 perdieron la final al igual que en el 2018, mientras que en el 2023 se consagraron campeones, tras una final aplastante ante Australia por 45-12.

A partir de las 11:43 se medirán ante Sudáfrica, que dejó en el camino a Francia en una semifinal apretada hasta la última pelota. Con un público ruidoso y amante de los Blitzboks, tendrán el plus de la localía y buscarán retener el título obtenido en el 2024. El último antecedente en una definición ante Sudáfrica fue en Vancouver 2025, con una victoria argentina por 19-12.

El empuje de Pedro De Haro ante Jeremaia Matana en las semifinales GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

Valentín Maldonado señaló tras el partido: “Era respetar el plan de juego, trabajar con humildad y lo sacamos adelante. Estamos muy bien, en la final se trata de no salirnos del libreto y esperemos que nos vaya bien”.

La final será el duelo entre el último ganador de la serie y el campeón de la temporada. En un año nuevo, esos antecedentes no cuentan. Con varios jugadores vigentes de la vieja guardia, pero con muchos nuevos que por primera vez cantarán el himno en la previa de una final, este equipo de los Pumas 7s buscará escribir su propia historia.