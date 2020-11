Nicolás Sánchez, hombre clave de los Pumas en estos dos últimos partidos Crédito: VillarPress

Técnicamente, cualquiera sea el resultado del próximo sábado, los Pumas llegarán a la última fecha con posibilidades de alzarse con el título del Personal Tri-Nations.

El empate 15-15 ante Australia valió mucho para los Pumas por la actitud, pero también por el resultado. Con los dos puntos, los tres participantes quedaron igualados en seis unidades. La definición está abierta y los tres equipos tienen chances, con una diferencia: la Argentina tiene dos partidos por jugar mientras que a sus rivales les queda uno.

El certamen continuará el sábado que viene. Otra vez en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, los Pumas harán las veces de locales en la revancha ante Nueva Zelanda. En la última fecha, el sábado 5 de diciembre, los argentinos volverán al Bankwest Stadium de Parramatta, al noroeste de Sydney, en el partido que definirá el certamen ante los Wallabies. Ambos encuentros comenzarán a las 5.45 de la mañana argentina.

El primer criterio de desempate es cantidad de victorias en total, y allí hay igualdad (una cada uno). El segundo es victorias entre los equipos igualados, donde también las cosas están repartidas. Por eso hoy el puntero es Nueva Zelanda, que acumula una victoria con punto bonus ofensivo, una derrota con bouns defensivo (ante Australia) y otra sin unidades (ante los Pumas) y tiene mejor diferencia de puntos a favor (26), seguido por los Pumas (10) y último Australia (-36).

Pase lo que pase en el próximo partido, el certamen se definirá en la última fecha, ya que nadie le puede sacar más de cinco puntos al resto.

Es claro que con dos victorias los Pumas se alzarán con el título. Es el único que depende de sí. Pero incluso perdiendo uno de los dos conservan posibilidades. En caso de no poder vencer a los All Blacks nuevamente, será clave evitar que el rival sume punto bonus ofensivo (tres o más tries de diferencia). Con la diferencia de puntos que tienen, sumar de a cinco los haría inalcanzables en la práctica.

Lo ideal entonces sería además sumar punto bonus defensivo (perder por siete puntos o menos). Eso le permitirá ir por el título en la última fecha con cualquier resultado a favor.

Como sea, el destino de los Pumas está en sus manos. Y eso es mucho decir a esta altura. ¿Cuáles son las normas de competencia? Los puntos se otorgarán en todos los partidos del Tri-Nations de la siguiente manera:

Ganar: 4 puntos

Empatar: 2 puntos

Perder: 0 puntos por derrota por más de 7 puntos

Bonus: 1 punto por 3 apoyar 3 o más tries que el oponente

Bonus: 1 punto por perder por 7 puntos o menos

La ubicación en la tabla de posiciones se determinará por puntos, como se establece anteriormente. En el caso de que dos o más equipos estén empatados en puntos para cualquier posición, dicha posición será determinada por el equipo con más victorias en el certamen.

En el caso de que (a) esto no proporcione una decisión, la posición en la tabla será determinada por el equipo con más victorias contra los otros equipos empatados en los mismos puntos.

En el caso de que (b) anterior no proporcione una decisión, la tabla se determinará sobre la diferencia de puntos anotados a favor y en contra en el certamen. El equipo con el mayor diferencia de puntos anotados a favor y en contra será considerado ganador.

En el caso de que (c) anterior no proporcione una decisión, la posición en la tabla se determinará sobre la diferencia de puntos anotados a favor y en contra de los equipos igualados. El equipo con el mayor margen de puntos anotados a favor y en contra será considerado ganador.

En el caso de que el punto (d) anterior no proporcione una decisión, la posición en la tabla se determinará en función del equipo que anote más tries en la competencia.

En el caso de que (e) anterior no proporcione una decisión, el título se compartirá entre los dos equipos.

