Los Pumas vs. Gales, por un test match internacional: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas levantan este domingo la persiana de la ventana internacional de noviembre, con tres partidos de alto vuelo, el primero ante Gales en el Millennium Stadium de Cardiff. A la vez, para empezar a darle un cierre al año en el que no primó la regularidad, pero sí muy buenos momentos, como el que tuvieron ante los All Blacks, en el inicio del Rugby Championship, logrando la primera victoria como local ante los Hombres de Negro, en Buenos Aires.

El conjunto argentino, en el que el head coach Felipe Contepomi probará variantes y funcionamiento, tendrá el primer desafío este domingo ante Gales, en un encuentro que iniciará a las 12.10 de la Argentina y se podrá ver en vivo por televisión en ESPN o en streming por Disney+.

Los Pumas tuvieron un Rugby Championship de andar dispar y quieren cerrar el año de la mejor manera Frans Lombard / Gaspafotos / UAR

Los Pumas llegan a estos compromisos con bajas de peso, pero también con la posibilidad de dar lugar a quienes habitualmente no son titulares o necesitan mostrarse. Tienen calidad disponible en todas las posiciones y tratarán de aprovecharla frente a un rival que busca enderezar el rumbo que lo hace estar en crisis.

El conjunto argentino se enfrentará luego, en los sucesivos domingos 16 y 23 de noviembre a Escocia e Inglaterra. La prioridad es conseguir buenos resultados de cara al sorteo del próximo mundial que se hará el 3 de diciembre y para el cual los Pumas aspiran a estar entre los seis mejores del mundo para ser cabezas de serie y evitar a las potencias en la primera ronda.

Los Pumas vs. Gales: cómo ver online

El partido entre argentinos y los Dragones Rojos, que se disputa este domingo en Cardiff, Gales se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

Felipe Contepomi busca variantes y buen funcionamiento, mientras espera el sorteo del Mundial 2027 Gaspafotos / Prensa UAR

Formaciones confirmadas:

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards t Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans y Louis Rees-Zammit.