Los Pumas y los desafíos después del triunfazo ante los Lions: se viene Inglaterra

Vestuario triunfante, cánticos con los hinchas y euforia. Los Pumas tuvieron un arranque de año atípico, con un partido único aislado de las ventanas internacionales establecidas por World Rugby. Tras el memorable éxito ante los British and Irish Lions, en Dublín, Felipe Contepomi preparará la ventana de julio en el país. “Al ganar, en media hora ya voy a estar pensando en Inglaterra, que es en dos semanas. Pero el perder me queda unos días en la cabeza”, dijo, con una sonrisa de oreja a oreja tras la victoria por 28-24.

La frase del entrenador representa la identidad que está construyendo este equipo, que tiene la premisa de retomar desde donde finalizaron el 2024. La meta es convertirse en un equipo ganador y consistente. Ante el seleccionado británico-irlandés lograron el único triunfo que le faltaba contra una potencia; un combinado emblemático que se junta cada cuatro años para realizar giras por Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Felipe Contepomi debe conformar un plantel teniendo en cuenta el calendario de cada jugador en su club Juan Gasparini / Gaspafotos

En un calendario desgastante, Contepomi deberá rearmar el rompecabezas pensando en los compromisos ante Inglaterra, el 5 julio en La Plata y el 12 de julio en San Juan, y contra Uruguay, el 19 de ese mismo mes en Salta. El descanso de los jugadores es primordial para resistir a una agenda extenuante y la contraposición de la actividad en ambos hemisferios. “Pasa por ver qué es lo mejor para el jugador. Uno siempre quiere contar con todos. Sabemos la realidad: el que juega en Europa tiene una temporada de 12 meses entre su club y el calendario internacional, no frena. Entonces un llamado a veces puede ser contraproducente a mediano o largo plazo”, contó hace una semana Contepomi en diálogo con LA NACIÓN.

“Con algunos hemos llegado a un acuerdo: juegan este partido y después descansan. No porque estemos pensando en este partido solo, sino en lo mejor para el jugador en este plazo de vacaciones que se superpone con la ventana de julio”, agregó el head coach. Lucio Cinti, Juan Martín González, Juan Cruz Mallía, Guido Petti y Joel Sclavi fueron los que se ausentaron en la serie contra Francia del 2024 y este año podrían ser más. El entrenador no tendría en cuenta a los principales nombres abocados a las definiciones en Francia, aunque podría haber excepciones. Por ejemplo, Efraín Elías sumó pocos minutos en su primera temporada en el Toulouse y estaría en consideración. No así Chocobares y Mallía, finalistas del Top 14, ni Guido Petti o Facundo Isa, que hoy jugarán la segunda semifinal y acumularon un gran desgaste en el año.

“En la Premiership es un poco distinto porque en febrero tuvieron un descanso de tres o cuatro semanas. En Francia es más complicado, porque la temporada es más larga. Ese es el análisis que uno va haciendo y cada caso es particular. No se puede usar la misma regla con todos”, explicó Contepomi sobre las convocatorias. Cada jugador es un mundo y cada caso es analizado puntualmente, en diálogo con su club.

Julián Montoya participó de 80 minutos ante los British and Irish Lions y sería uno de los que descansaría en la ventana de julio X @lospumas

Julián Montoya disputó 19 partidos en la temporada, todos como titular y capitán de Leicester Tigers, y participó de 80 minutos ante los British and Irish Lions. El líder de la selección sería uno de los que descansaría en julio de cara al Rugby Championship y a una larga temporada en el Top 14 con Pau, su nuevo club. Habrá que ver que decisiones se toman con jugadores como Marcos Kremer, Thomas Gallo, Mateo Carreras, Joaquín Oviedo, Santiago Carreras y Juan Martín González, importantes en la estructura del seleccionado, pero que necesitarán llegar en óptimas condiciones al último Rugby Championship bajo el formato actual.

La selección argentina se volverá a juntar el próximo viernes en Casa Pumas Peter Morrison - AP

La selección argentina se volverá a juntar el próximo viernes en Casa Pumas. Se esperan más jugadores provenientes del Súper Rugby Américas y mayor protagonismo adentro de la cancha de los jugadores de Europa que buscan afianzarse a nivel internacional. Benjamín Elizalde, Benjamín Grondona y Bautista Bernasconi intentarán ganar su primer cap, lo mismo que Gerónimo Prisciantelli, que sería una de las novedades luego de recuperarse de un desgarro. Enfrente estára Inglaterra, que no tendrá a disposición a 14 figuras involucradas con los British and Irish Lions y, si bien viajará con un plantel fuerte, con jugadores destacados en la Premiership, no deja de ser una buena oportunidad para agrandar la base, ser competitivo e intentar ganarle por primera vez una serie a la Rosa. Otro paso para la construcción de este equipo.