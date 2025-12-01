Mundial de Australia 2027: el largo camino hacia la gloria, los 12 elegidos y el último que ingresó

La clasificación para el XI Campeonato Mundial de Rugby de Australia 2027 se inició cuatro años antes, en Francia 2023. Más exactamente el 8 de septiembre de 2023, cuando en el Stade de France, al norte de París, comenzó a girar la pelota en el duelo inicial entre la selección local y Nueva Zelanda. Junto a la ilusión de los 20 países por llegar, en principio, a los cuartos de final, también se abrió la puerta de ingreso a la siguiente edición del trofeo William Webb Ellis.

El desarrollo del rugby en el mundo y su crecimiento en todas las regiones llevó a los organizadores a incrementar el número de participantes. Los cupos pasaron de 20, en Francia 2023, a 24 en Australia 2027. El deseo de ser parte de la cita mundialista se expandió: hay más oportunidades para más selecciones. ¿Y cómo se consiguen esas oportunidades ? ¿Cómo se gana un país un lugar entre los mejores 24?

Santiago Carreras rumbo a un try contra Inglaterra en el Mundial de Francia 2023; por su actuación allí, los Pumas aseguraron el pasaje a Australia 2027 (AP Photo/Pavel Golovkin) Pavel Golovkin - AP

Para este ciclo, el criterio cambió y se aplicó un nuevo formato. Innovador, respecto de la distribución de cupos y que abarcó la composición de los diferentes certámenes regionales. La flamante modalidad implica que la mitad de esos 24 cupos se cubre de acuerdo con los desempeños de los equipos en la copa del mundo previa, en este caso la realizada en 2023.

Aquel mundial, el segundo realizado en Francia, tuvo cuatro grupos de cinco. Y más allá de quienes lograron el salto a los play-offs -los dos primeros de cada zona-, los tres mejores de cada una de ellas se aseguraron tempranamente el billete hacia Australia. Son doce países con el ticket sellado rumbo al territorio de los Wallabies. Un grupo de afortunados en el cual se encuentra, por supuesto, el próximo anfitrión, que tras una discreta performance finalizó tercero en el grupo C, detrás de Gales y Fiji.

Australia, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, en un match ante Argentina; Angus Bell es abordado por Juan Cruz Mallia Mark Baker� - AP�

El resto de los 12 sitios disponibles se definieron mediante torneos regionales, play-offs interregionales, una serie de repechajes y un torneo final. Dentro de este esquema, África recibió un cupo (lo ganó Zimbabue), otro para Asia (Hong Kong); Europa sumó cuatro (Georgia, España, Rumania y Portugal); los países considerados del Pacífico, tres (Tonga, Estados Unidos y Canadá), y Sudamérica, uno (Uruguay). Se destinó un cupo al Play-off Interregional (Chile), y uno más al Torneo Final de Clasificación (Samoa).

La selección de Hong Kong que ganó su lugar en el Mundial como ganador del Asia Rugby Emirates Championship x.com

Torneos Regionales

La eliminatoria sudafricana contó con 16 países y tres fases. En la primera quedó afuera Burkina Faso; en la segunda se despidieron Botsuana, Camerún, Ghana, Madagascar, Nigeria, Túnez y Zambia. Para la etapa determinante se disputó la Rugby África Cup 2025, certamen que otorgó una plaza directa al ganador y un sitio al repechaje África-Asia para el segundo. Zimbabue derrotó 30-28 a Namibia, en al final, y volverá a jugar un mundial tras su lejana intervención en Inglaterra 1991. Argelia, Kenia, Senegal, Marruecos, Uganda y Costa de Marfil, se quedaron con las manos vacías, y Namibia se llevó el premio menor: un partido de repesca contra un rival asiático (Emiratos Árabes Unidos), con el anhelo de ingresar al mini torneo de clasificación final por el último pasaje al mundial.

El proceso asiático estuvo dividido en cuatro etapas y se involucraron ocho seleccionados. Los primeros en caer fueron Qatar, India, Kazajistán y Malasia. En cambio, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Sri Lanka accedieron al Asia Rugby Championship 2025 y allí pelearon por los dos lugares existentes: el viaje sin escalas a Australia 2023 para el campeón, y el derecho a la repesca contra Namibia para el escolta. Hong Kong ganó el certamen y tendrá su debut mundialista, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, en su momento, apreciaron el hecho de tener una chance más contra Namibia para sumarse al último filtro pre mundial: el torneo final para cuatro contendientes y un solo agraciado.

Chile, el tercer sudamericano en la Copa Mundial de Rugby Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile

La eliminatoria europea se dirimió a través del Rugby Europe Championship 2025. Intervinieron ocho países en busca de cuatro sitios directos y un cupo adicional para el Torneo Final. Georgia se ubicó primero y estará en Australia junto a España (segundo), Rumania (tercero) y Portugal (cuarto). Bélgica, el quinto, enfiló hacia la postrera alternativa eliminatoria (el Torneo Final) en busca del ansiado boleto a la tierra de los Wallabies. Países Bajos, Suiza y Alemania deberán armarse de paciencia y volver a intentar, en un par de años, meterse en Estados Unidos 2031.

Para este ciclo clasificatorio, de una sola etapa, las regiones de Oceanía y América del Norte fueron fusionadas. Seis naciones se disputaron tres boletos sin escalas a Australia, más uno hacia el repechaje denominado “Sudamérica-Pacífico”. Sin embargo, nadie quedó eliminado en esta región, porque entre los seis equipos figuraban Fiji y Japón, ya clasificados por sus actuaciones en Francia 2023. Fiji ganó el torneo, Japón lo escoltó, Tonga, Canadá y Estados Unidos se apoderaron de los cupos disponibles, y Samoa retuvo el último lugar que lo habilitó a medirse con un equipo de Sudamérica (Chile).

El último clasificado: Samoa conquistó la fase final en Dubai, frente a Bélgica, hace un par de semanas (Photo by Christopher Pike - World Rugby/World Rugby via Getty Images) Christopher Pike - World Rugby - World Rugby

Por la llave de Sudamérica y Centroamérica jugaron ocho países a lo largo de cuatro fases eliminatorias. De entrada, perdieron Costa Rica, Perú y Venezuela, luego se cayó Colombia, y finalmente, Brasil y Paraguay. Uruguay se aferró al ticket de la copa, Chile se aseguró el duelo con Samoa (del Pacífico), y Brasil acudió al Torneo Final. Este último filtro previo iba a jugarlo Paraguay, quien se ganó el derecho en la cancha, pero desistió de intervenir tras reconocer la alineación indebida de uno de sus jugadores en la ronda sudamericana. Por eso, Brasil completó el grupo de cuatro del Torneo Final.

En partidos de ida y vuelta, Chile derrotó a Samoa por 31-12 en Viña del Mar, una semana después de igualar 32-32 en Salt Lake City, y armó las valijas rumbo al territorio aussie. Había vencido en el repechaje Pacífico-Sudamérica. Samoa, lejos de deprimirse por el tropiezo, se motivó con la última posibilidad: el Torneo Final. Y allí consiguió su premio tras varios partidos y muchas millas de vuelo. El otro repechaje, llamado África-Asia, se resolvió más fácilmente: en un solo cruce, en el estadio Nelson Mandela de Kampala, Namibia goleó 86-29 a Emiratos Árabes y festejó el hecho de poder codearse con los mejores.

El largo proceso clasificatorio concluyó hace dos semanas con el tan mencionado Torneo Final, jugado en Dubái. Cuatro equipos, todos contra todos, confrontaron por el último cupo mundialista. Y entre Samoa, Bélgica, Namibia y Brasil, el destino le sonrió a los samoanos. Así, en Australia 2027 estarán los viejos conocidos, caras que hace mucho no se ven, y rostros nuevos.

Pieter-Steph Du Toit of South Africa alza el trofeo Webb Ellis tras la victoria sobre Nueva Zelanda en el Stade de France, en 2023 (Photo by David Ramos - World Rugby/World Rugby via Getty Images) David Ramos - World Rugby - World Rugby

Los clasificados directos

Francia

Nueva Zelanda

Italia

Irlanda

Sudáfrica

Escocia

Gales

Fiji

Australia

Inglaterra

Argentina

Japón

Desde los torneos regionales

Zimbabue

Hong Kong

Georgia

España

Rumania

Portugal

Canadá

Tonga

Estados Unidos

Uruguay

Repesca Sudamérica-Pacífico

Chile

Torneo Clasificatorio Final

Samoa

Sorteo temprano

El mundial de rugby suele realizar su sorteo con llamativa antelación, casi tres años antes del kick-off. ¿A qué se debe? El presidente de World Rugby, Bill Beaumont, lo explicó: “La razón por la que los sorteos de grupos se realizan tanto tiempo antes se debe a una cuestión de seguridad de las ciudades anfitrionas, y para saber con tiempo dónde iban a ir los equipos, algo muy importante desde el punto de vista logístico”. Incluso las entradas salen a la venta tempranamente. “Porque las experiencias a vivir por los fanáticos requieren también que este tipo de decisiones se tomen con un tiempo considerable de anticipación”, añadió.

De todas maneras, la idea de los dirigentes de la World Rugby es cambiar esa metodología. Porque designar los cabezas de serie casi tres años antes, de acuerdo con el ranking de noviembre de 2025, impide saber cuál será el verdadero potencial de esos equipos cuando empiece el Mundial. Los niveles de las selecciones pueden cambiar y los grupos quedar desbalanceados o, tal vez, producirse choques en las rondas previas entre potenciales finalistas.