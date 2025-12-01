Sorteo del Mundial de Rugby 2027: bombos y posibles rivales de los Pumas

La World Rubgy llevará a cabo el próximo miércoles el sorteo del Mundial Australia 2027, el primero de la historia en el que participarán 24 seleccionados y entre ellos los Pumas, que serán cabeza de serie y evitarán a rivales poderosos en la primera etapa. El evento se realizará en Sídney a las 6 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

A los combinados se les asignó un orden del 1° al 24° de acuerdo al ranking internacional. En base a ello, se dividieron en cuatro copones. En el primero están los seis conjuntos que encabezarán sus respectivas zonas: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y la Argentina, que no se medirá al menos en la primera etapa con ninguna de esas potencias porque el azar la dejará junto a rivales del resto de los bombos.

En el segundo están Australia, Escocia, Fiyi, Italia, Gales y Japón; en el tercero Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga; y en el cuarto Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá. Todos ellos son potenciales rivales del elenco de Felipe Contepomi.

Bombos del sorteo del Mundial de Rugby 2027 World Rugby

Por ser anfitrión, los Wallabies quedarán en el grupo A y jugarán el partido inaugural el 1° de octubre en el estadio de Perth. Como los australianos son parte del segundo copón, se sorteará un equipo del primer bombo para que comparta la zona con ellos.

El torneo sumó cuatro equipos más con respecto a la última edición, Francia 2023. En ese contexto, habrá seis grupos de cuatro integrantes cada uno y cada combinado disputará tres encuentros en la primera etapa. Los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros se clasificarán a los octavos de final, instancia que se agrega con respecto al formato anterior de 20 participantes. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del 13 de noviembre de 2027 en la que se pondrá en juego la Copa Webb Ellis.

Los Pumas serán cabeza de serie en el Mundial 2027 porque ocupan el sexto puesto en el ranking de la World Rugby SAEED KHAN� - AFP�

En total se jugarán 52 partidos, cuatro más que la anterior edición, en siete sedes: Adelaida, Tarntanya, Brisbane; Meeanjin, Melbourne; Narrm, Newcastle; Awabakal-Worimi, Perth; Boorloo, Sídney; Gadigal y Townsville; y Gurambilbarra.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron 10 ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015 además de quedar segundos en Sudáfrica 1995.

Los Springboks se consolidaron como los máximos ganadores con su estrella en Francia 2023 y buscarán defender el título en Australia 2027. Antes, se coronaron en su propia casa en 1995, en Francia-Gales-Escocia 2007 y en Japón 2019. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999.