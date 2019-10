Juan Manuel Leguizamón anunció su retiro de los Pumas Fuente: AFP

KUMAGAYA, Japón.- Juan Manuel Leguizamón no necesita de las estadísticas para ser incluido en el libro gordo de la historia los Pumas. Su entrega incondicional cada vez que pisa una cancha y su compañerismo y ascendencia para con el resto del equipo alcanzan para considerarlo uno de los jugadores más emblemáticos de los últimos tiempos. Si a eso se le agrega que se convertirá en uno de los seis jugadores con más participaciones en los Mundiales y el hecho de haber sido partícipe de la medalla de bronce de 2007 y el cuarto puesto en 2015, no caben dudas de que se trata de un grande. Ante Estados Unidos, según confirmó, se pondrá por última vez la celeste y blanca.

"Va a ser mi último partido en los Pumas. Lo definí con mis compañeros y con mi familia", anunció el jugador de 36 años nacido en Santiago del Estero en la conferencia de prensa luego del captain's run en el Kumagaya Rugby Stadium, sede del encuentro ante los norteamericanos, que el miércoles a las 13.45 (1.45 de la madrugada argentina) marcará la última participación de la Argentina en el Mundial de rugby de Japón 2019.

Cuando pise el campo de juego, Leguizamón estará jugando su cuarta Copa del Mundo e igualará a Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Pedro Sporleder, Mario Ledesma y Martín Scelzo como los Pumas con más participaciones. "Es un placer tener la posibilidad de jugar en cuatro mundiales. Significa mucho para mí, después de tantos años, tener la posibilidad de ponerme esta camiseta", continuó Legui. "Se termina un ciclo exitoso para mi vida, más allá de cualquier resultado. Es haber cumplido un sueño y encima haberlo hecho por mucho tiempo. Siempre digo que es un sueño permanente que mañana se termina."

Leguizamón debutó con la celeste y blanca curiosamente ante Japón, el 23 de abril de 2005 en el estadio del Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Con el del miércoles habrá disputado 87 partidos, con lo que igualará a Felipe Contepomi como segundos con más caps, detrás de Agustín Creevy (llegará a 89). Sus 15 partidos en Copas del Mundo son la cuarta mejor cifra para un Puma. Cuatro Mundiales, ocho Rugby Championships y 13 tries, además de litros de sudor, son su legado.

Juan Manuel Leguizamón deja el equipo tras el mundial de Japón

¿Con qué se queda de todo eso? "Por suerte han sido muchos años y es difícil elegir una o dos cosas", respondió. "Estos últimos días han sido difíciles. Trato de enfocarme en el partido de mañana contra Estados Unidos, en que como equipo tengamos un gran partido y podamos salir de la cancha riéndonos y abrazándonos. Soy un afortunado de las cosas que me tocaron vivir en los últimos 15 años con los Pumas. Soy un agradecido."

Formado en Santiago Lawn Tennis Club, en 2015 tomó una decisión importante y tras 10 años en Europa (London Irish, Stade Francais y Lyon) aceptó regresar al país y representar a Jaguares, lo que le permitió seguir en los Pumas. La disciplina y el saber ocupar su rol, dijo, fueron importantes para haber estado tantos años, aunque más la pasión por la celeste y blanca. "No hay ningún secreto. Uno cuando hace las cosas con pasión, con amor y con un poco de locura se entrega. Para jugar con la camiseta de los Pumas no hace falta ningún tipo de motivación extra", explicó. "También tiene que ver con la disciplina. Uno va aprendiendo a lo largo de los años y a entender los roles que puede ir cumpliendo adentro y afuera de la cancha, teniendo en cuenta que siempre lo más importante es el equipo."

Respecto de su futuro, no dio ninguna pista: "Por el momento es mi último partido con los Pumas y lo demás todavía no lo tengo definido. Tal vez siga jugando un poco más, tal vez no".

Juan Manuel Leguizamón convierte un try ante All Blacks en el Championship 2013