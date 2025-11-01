Newman vs. SIC, en vivo: la final del Top 12 de la URBA

Newman llega al partido más importante de su historia con la ilusión de coronar su primera estrella a medio siglo de su nacimiento. Tras romper la barrera de las semifinales con un contundente 41-24 frente a Belgrano, el Cardenal se apoya en el desequilibrio de sus backs y una estructura más equilibrada que en campañas anteriores.

Del otro lado, SIC encarna la experiencia. Con 27 títulos y 13 finales en la era de playoffs, los de Boulogne vencieron a CASI por 13-9 en un clásico áspero, que dejó secuelas físicas y emocionales. El club presenta una formación con nombres habituados a estas instancias y buscará imponer su defensa y oficio en una final que promete ser pareja.