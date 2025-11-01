Newman vs. SIC, en vivo: la final del Top 12 de la URBA
En la cancha de CASI, el Cardenal procura su primera estrella a 50 años de su fundación, mientras que la Zanja va por su 28ª conquista
El camino hasta la final
Newman finalizó tercero en la fase regular, con 71 puntos y una ajustada victoria en la última fecha ante San Luis por 29-26. SIC terminó cuarto, con 70 unidades, luego de caer en un partido de alto vuelo frente a Alumni por 47-44. Ambos clasificaron a la final eliminando a equipos que quedaron más alto que ellos en la etapa regular.
Primeros pasos en la Catedral
Los planteles de Newman y SIC ya realizan el reconocimiento del campo en la cancha de CASI. Comienza a vivirse la final del Top 12.
Las formaciones confirmadas
- Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada (capitán) y Lucas Marguery; Faustino Santarelli, Rodrigo Díaz de Vivar y Joaquín de la Vega; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.
- Suplentes: Cruz Ulloa, Florencio Llerena, Lucas Nava, Jerónimo Ureta, Francisco Lascombes, Fermín Perkins, James Wright y Beltrán Salece.
- Entrenadores: Santiago y Nicolás Piccaluga, Patricio O’Connor y Marcos Ayerza.
- SIC: Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán (capitán) y Jacinto Campbell; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese; Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Manuel Curuchaga y Ciro Plorutti; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.
- Suplentes: Santos Rubio, Agustín Sascaro, Juan Soares Gache, Tomás Legarre Matera, Franco Delger, Ignacio Villegas, Francisco Calandra y Tadeo Ledesma Arocena.
- Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Serra y Gonzalo Longo.
- Árbitro: Tomás Bertazza
- Cancha: CASI.
Lo previo al duelo
Newman llega al partido más importante de su historia con la ilusión de coronar su primera estrella a medio siglo de su nacimiento. Tras romper la barrera de las semifinales con un contundente 41-24 frente a Belgrano, el Cardenal se apoya en el desequilibrio de sus backs y una estructura más equilibrada que en campañas anteriores.
Del otro lado, SIC encarna la experiencia. Con 27 títulos y 13 finales en la era de playoffs, los de Boulogne vencieron a CASI por 13-9 en un clásico áspero, que dejó secuelas físicas y emocionales. El club presenta una formación con nombres habituados a estas instancias y buscará imponer su defensa y oficio en una final que promete ser pareja.
¿Cómo llegan los equipos?
Newman cortó una racha de ocho eliminaciones en semifinales, seis de ellas por un solo punto. Llega con el ánimo en alza y el envión de un gran segundo tiempo ante Belgrano. Por su parte, SIC disputa su quinta final en seis años. Se apoya en una defensa férrea, experiencia en todas sus líneas y una estructura que se nutre de nuevas camadas.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la final del Top 12
La Catedral del rugby bonaerense recibe una final de peso: Newman y San Isidro Club definen al campeón del Top 12 de URBA. El encuentro comenzará a las 17.10 con arbitraje de Tomás Bertazza. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney+, y se puede seguir en vivo con la cobertura minuto a minuto del partido realizada por LA NACION
Seguí leyendo
Un gigante tambalea. No puede ganar, lo golean en su estadio y su DT cuestionado está en conflicto con un campeón de Qatar 2022
Mundial 2027. Un momento bisagra para los Pumas, con el foco en el sorteo: qué necesita para no sufrir y cuáles son los riesgos
"Deja de castigarte". Marion Jones, la exatleta olímpica que terminó de disculparse por su pasado
- 1
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia
- 2
Claudio ‘Chiqui’ Tapia recibió en Ezeiza a la dirigencia de San Lorenzo: “Pónganse de acuerdo”
- 3
River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Rosario Central agranda su dominio en el fútbol argentino con una holgada victoria contra Instituto