Newman vs. SIC, en vivo: la final del Top 12 de la URBA

En la cancha de CASI, el Cardenal procura su primera estrella a 50 años de su fundación, mientras que la Zanja va por su 28ª conquista

SIC y Newman definirán al campeón del Top 12 de la URBA
Martín Cossarini - LA NACION

El camino hasta la final

Newman finalizó tercero en la fase regular, con 71 puntos y una ajustada victoria en la última fecha ante San Luis por 29-26. SIC terminó cuarto, con 70 unidades, luego de caer en un partido de alto vuelo frente a Alumni por 47-44. Ambos clasificaron a la final eliminando a equipos que quedaron más alto que ellos en la etapa regular.

Primeros pasos en la Catedral

Los planteles de Newman y SIC ya realizan el reconocimiento del campo en la cancha de CASI. Comienza a vivirse la final del Top 12.

Las formaciones confirmadas

  • Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada (capitán) y Lucas Marguery; Faustino Santarelli, Rodrigo Díaz de Vivar y Joaquín de la Vega; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.
  • Suplentes: Cruz Ulloa, Florencio Llerena, Lucas Nava, Jerónimo Ureta, Francisco Lascombes, Fermín Perkins, James Wright y Beltrán Salece.
  • Entrenadores: Santiago y Nicolás Piccaluga, Patricio O’Connor y Marcos Ayerza.
  • SIC: Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán (capitán) y Jacinto Campbell; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese; Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Manuel Curuchaga y Ciro Plorutti; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.
  • Suplentes: Santos Rubio, Agustín Sascaro, Juan Soares Gache, Tomás Legarre Matera, Franco Delger, Ignacio Villegas, Francisco Calandra y Tadeo Ledesma Arocena.
  • Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Serra y Gonzalo Longo.
  • Árbitro: Tomás Bertazza
  • Cancha: CASI.

Lo previo al duelo

Newman llega al partido más importante de su historia con la ilusión de coronar su primera estrella a medio siglo de su nacimiento. Tras romper la barrera de las semifinales con un contundente 41-24 frente a Belgrano, el Cardenal se apoya en el desequilibrio de sus backs y una estructura más equilibrada que en campañas anteriores.

Del otro lado, SIC encarna la experiencia. Con 27 títulos y 13 finales en la era de playoffs, los de Boulogne vencieron a CASI por 13-9 en un clásico áspero, que dejó secuelas físicas y emocionales. El club presenta una formación con nombres habituados a estas instancias y buscará imponer su defensa y oficio en una final que promete ser pareja.

Jerónimo Ulloa (Newman) y Mateo Albanese (SIC), finalistas del Top 12 de rugby de URBA en la cancha en la que disputaran la copa este sábado
Hernan Zenteno - La Nacion

¿Cómo llegan los equipos?

Newman cortó una racha de ocho eliminaciones en semifinales, seis de ellas por un solo punto. Llega con el ánimo en alza y el envión de un gran segundo tiempo ante Belgrano. Por su parte, SIC disputa su quinta final en seis años. Se apoya en una defensa férrea, experiencia en todas sus líneas y una estructura que se nutre de nuevas camadas.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la final del Top 12

La Catedral del rugby bonaerense recibe una final de peso: Newman y San Isidro Club definen al campeón del Top 12 de URBA. El encuentro comenzará a las 17.10 con arbitraje de Tomás Bertazza. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney+, y se puede seguir en vivo con la cobertura minuto a minuto del partido realizada por LA NACION

Por Xavier Prieto Astigarraga
