Pablo Matera fue suplente y jugó casi media hora en Stade Français

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2020 • 20:30

Pablo Matera no jugaba al rugby desde que la Unión Argentina de Rugby (UAR) le había quitado la capitanía de los Pumas y lo había marginado del seleccionado en pleno Tri-Nations, en Australia, donde el seleccionado argentino hizo historia. Aquel escándalo por sus tuits de tono racistas, escritos hace casi una década, quedó en suspenso, más allá de que luego se le retiró la sanción. Pero no había vuelto a jugar.

Primero, se reincorporó a su club, Stade Français. Las autoridades de la entidad habían expresado que tenían que hablar con el jugador por el escándalo mediático que se desató. Ayer, el tercera línea del equipo que dirige Gonzalo Quesada ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo, en la derrota frente a Pau, sobre la hora, por 29 a 27, en una nueva fecha del Top-14 francés.

Matera no defendía la camiseta de su club desde el 10 de octubre, en el duelo contra Agen. Ayer, en la jornada del Boxing Day, su compatriota Marcos Kremer fue titular en Stade Français y recibió una tarjeta amarilla a diez minutos del final del encuentro.

En una entrevista con Canal+ realizada hace una semana, Matera analizó: "Fue un mal uso de las redes sociales con un grupo de amigos del colegio. Un mal chiste. Simplemente quiero decir perdón". Entre las repercusiones que generaron sus palabras, Thierry Dusautoir, ex capitán del seleccionado francés, dijo: "Pablo se disculpó y ahora tiene que caminar con el ejemplo".

Desde Australia y tras hacerse públicos los mensajes, Matera ya había pedido disculpas entre sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde publicó: "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

Conforme a los criterios de Más información