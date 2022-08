Guillermo Pérez Roldán: el drama que reveló La Nación llega a la TV con imágenes y testimonios inéditos

“Sufrí maltrato físico”.

En el método de trabajo de Raúl Pérez Roldán, creador de la exitosa escuela de tenis de Tandil en el club Independiente, la disciplina y la severidad fueron reglas innegociables. De acuerdo con la confesión de Guillermo, el hijo ilustre, Raúl cruzó la línea. En una reveladora charla en mayo de 2020 con LA NACION, Pérez Roldán se refirió a la final de Roma 1988 contra Ivan Lendl, sus duelos ante Andre Agassi y sus tiempos como sparring de Guillermo Vilas. Hasta que apareció la imagen de su padre.

“Yo te voy a decir sin miedo a que lo puedas poner: creo que fue un visionario muy bueno, extraordinario en los detalles técnicos y un gran entrenador, pero lamentablemente yo fui su hijo. Hubiese preferido tener un peor entrenador y un mejor padre, simplemente eso. Me da mucha pena: fue tan bueno en lo que creó, fue un sistema que funcionó, debería haber sido Gardel y descargaba sobre mí una, no sé si exigencia, pero perdí un padre. Hubiese preferido, desde ese lado, que él fuera un gran profesor de tenis y yo un buen abogado, no sé. Es una parte negra. Ahora, como técnico, me saco el sombrero. Mientras esté en vida espero que alguna vez podamos acercarnos, porque al final de todo es mi padre”, le contó a Sebastián Torok en una entrevista publicada en mayo de 2020. Ahora, esa dolorosa historia personal y profesional llega a la TV. Con más testimonios e imágenes nunca antes mostradas.

Guillermo Perez Roldán

“Sufrí el maltrato físico. Todos sabían. La cosa fue conmigo. Y con mi hermana [Mariana] al principio. Pero cuando empecé a facturar yo, mi hermana pasó a un segundo plano. Tengo que decir que fue un técnico de la puta que lo parió de bueno, pero un padre de mierda. No podía ser que ganar un partido era un alivio, y en determinados momentos, en vez de poder disfrutar a los 19 años, ya no di más”, confesó Pérez Roldán, que llegó a ser 13° del ranking en 1988. La noticia impactó en el mundo de las raquetas a nivel internacional.

El calvario del extenista, de 52 años, llega desde este miércoles a Star+, con la serie “Guillermo Pérez Roldán, Confidencial”, que cuenta la historia del maltrato sufrido, en tres capítulos de media hora. Producida por el sello National Geographic Original Productions, es un retrato profundo, que recorre el camino profesional durante las décadas del 80 y 90, recordando sus primeros pasos en el deporte, su ascenso en el ranking y su retiro temprano, tras la lesión que sufrió en una situación que involucra a su padre.

El testimonio de Guillermo Pérez Roldán, en la TV

Y detalla el descubrimiento de una estafa millonaria, que según el tenista fue llevada adelante por su padre. En primera persona, “Rocky” –como lo apodaban en su época de esplendor- revela que a los 18 años tuvo un intento de suicidio, empujado por la situación de extrema violencia física y psicológica que estaba viviendo. También, su sorpresa al enterarse siendo adulto, que desde chico padece una enfermedad que le ocultaron sus padres.

Trailer oficial Perez Roldan

El documental, dirigido por Matías Gey, cuenta también con una entrevista realizada al cuestionado Raúl Pérez Roldán, quien fue entrenador de su hijo y estuvo al frente de la escuela de tenis del club Independiente de Tandil, un hito en el desarrollo del deporte de alta competencia en nuestro país, de donde salieron, entre otros, Juan Martín del Potro.

Los tres episodios –”El fin justifica los medios”, “Los socios del silencio” y “Querido papá”- aportan testimonios de otros ex jugadores y referentes del tenis de la época. Entre ellos, Franco Davin, Javier Frana, Gabriela Sabatini, Iván Lendl, Martín Jaite, Sergi Bruguera, Alex Corretja, Carlos Costa, Guillermo Coria, Nicolás Lapenti, Andrés Gómez y Mariano Puerta.

Nacido en Tandil en 1969, Pérez Roldan fue dos veces campeón junior de Roland Garros y obtuvo 9 títulos de ATP. Estuvo cerca de ingresar en el top ten del ranking mundial y protagonizó partidos memorables contra los grandes jugadores de la época. En el año 2000 recibió el premio Konex como tenista de la década junto a otros cincos colegas. Actualmente vive en Chile, tiene tres hijos y está esperando el cuarto.

Una pareja que rindió frutos en el deporte, pero fue un calvario en el ámbito personal Gentileza "Historia del Tenis en la Argentina/R. Andersen y E. Puppo"

En diciembre de 2020, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó a este diario con distinciones entre las 22 categorías de los “Premios ADEPA al Periodismo”, entre las cuales se encontró la de “Deporte”. Sebastián Torok, autor de los distintos artículos sobre Pérez Roldán, fue distinguido en esa categoría”. Además, la misma publicación de LA NACION fue seleccionada en 2020 como una de las mejores historias (categoría Prensa Escrita - Mejor Nota de Color) de los “AIPS Sport Media Awards”, el mayor galardón en la industria de los medios deportivos, entregado por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS).