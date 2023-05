Pampas a semifinales: las fortalezas para superar nuevamente al mejor equipo del Super Ruby Americas

escuchar

Bajo una lluvia torrencial en Montevideo, Pampas encontró las soluciones y se adaptó mejor al escenario para convertirse en el tercer clasificado a las semifinales del Súper Rugby Américas. Frente al último campeón y único puntero, de visitante, los dirigidos por Carlos Ignacio Fernández Lobbe se aferraron a una defensa granítica y se llevaron una victoria por 16-10 sobre Peñarol que les trae alivio. Otra caída les hubiese significado llegar con presión a la última fecha, ante Yacaré XV, uno de los que lucha con meterse entre los mejores cuatro.

Esta versión irregular de Pampas encontró en Peñarol a un rival que le cayó como anillo al dedo para hacerse fuerte en defensa. En la primera ronda le sacó el invicto con una victoria por 20-19 en el CASI, con un try de Jerónimo Ureta sobre el final. En esta ocasión le propinó la segunda derrota en la temporada, aunque con el punto bonus defensivo los uruguayos se aseguraron el primer puesto de la tabla general y definirán de local. “Es un equipo que sabe cómo jugarnos, el único que nos ganó. El mérito lo tienen ellos en la paciencia, en saber disputar estos partidos y adaptarse al clima”, admitió Manuel Ardao, el capitán del local. A falta de lo que suceda en la última fecha, el contrincante de Peñarol podría volver a ser Pampas, mientras Dogos XV también espera rival en Córdoba.

El resumen de Peñarol - Pampas

La actuación del equipo de Buenos Aires en el Estadio Charrúa fue gigante desde la defensa y la urgencia para anticipar a los rivales con tackles ofensivos. “Sin duda la clave de este partido fue la defensa. Cuando estamos enchufados y defendemos de esta manera, se me pone la piel de gallina. Nos llevamos el partido por eso. Vinimos a ganar y entrar en semifinales y nos vamos muy contentos”, expresó Joaquín De la Vega, una de las figuras y autor de los 16 puntos. Con decisión, el apertura se filtró en la defensa y abrió el marcador con un try. Además, en un clima hostil, acertó sus cuatro patadas y se mantiene como el goleador del campeonato con 125 tantos. Distinto fue el caso de Felipe Etcheverry, que estuvo errático, se frustró y no convirtió ninguno de sus intentos. Desaprovechó diez puntos con el pie y en un encuentro tan cerrado fueron decisivos.

La férrea defensa de Pampas estuvo sostenida con un trabajo efectivo en los rucks. “Fue clarísimo, lo perdimos en el breakdown. Lo disputaron en todas las situaciones y ahí encontraron su fuerte. No supimos resolverlo. Es un aspecto clave, que hasta acá no veníamos sufriendo y era lo que nos permitía jugar al nivel que veníamos jugando. Hoy no lo encontramos”, explicó Ardao, especialista en el juego en el piso. Nicolás D´Amorim enlenteció muchas pelotas en esa faceta y fue el autor de una de las nueve pescas del visitante. Santiago Ruiz recuperó otra, mientras que Juan Pablo Castro, dos. El centro sanjuanino fue la gran figura en el Estadio Charrúa por su liderazgo y por ser la bandera defensiva. Los medioscrums también hicieron un gran aporte en las pelotas recuperadas: Mateo Albanese, otro de los puntos altos, pescó tres, Rafael Iriarte una y Eliseo Morales otra en la última jugada del encuentro para desatar los festejos y los abrazos. El esfuerzo defensivo de los conductores, grafica lo fue un encuentro con poco brillo y mucho roce físico (Peñarol terminó con 17 penales).

Peñarol intentó atacar, pero chocó contra la defensa de Pampas, en una de las claves del partido. ENZO SANTOS BARREIRO - Gaspafotos / SLAR

Con poco volumen de juego a lo largo de la temporada, la fuerte lluvia de la segunda mitad le dio un guiño a favor a Pampas, que la supo aprovechar. De La Vega Mendía complicó constantemente con su pie a los tres del fondo. “No nos convenía tener la pelota en un día como hoy. Tiramos todo lo que teníamos, pero no lo pudimos llevar. Mérito del rival que nos pudo defender bien”, explicó Pablo Bouza, el ex Puma que está al mando de Peñarol. El último campeón ingresó 11 veces a la zona de 22 metros y sólo pudo sumar con los tries de Manuel Diana y Manuel Ardao. Pampas ingresó cuatro veces a la zona roja y facturó con puntos. En la claridad en los últimos metros y en la eficacia también estuvo la diferencia final.

Habrá que ver cómo impacta esta actuación de Pampas para el tramo final del Super Rugby Américas. Puede servir como un envión anímico importante de cara a las semifinales y para seguir construyendo a partir de una defensa que no siempre se mostró firme. La fecha se completará con el duelo clave entre Selknam-Yacaré XV y luego con Dogos XV-American Raptors. Los cruces para definiciones se conocerán en la fecha final.

Pampas se quedó con un triunfo muy importante ante Peñarol en el Estadio Charrúa, bajo la lluvia, en Montevideo. ENZO SANTOS BARREIRO - Gaspafotos / SLAR

Síntesis

Rodrigo Silva, Gastón Mieres, Tomás Inciarte, Juan Andrés Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Carlos Deus, Manuel Diana y Manuel Ardao; Felipe Aliaga y Juan Manuel Rodríguez; Diego Arbelo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti. Cambios: ST: 10m, Lucas Bianchi por Carlos Deus y Emiliano Faccennini por Guillermo Pujadas; 29m, Ignacio Dotti por Felipe Aliaga y Santiago Del Cerro por Rodrigo Silva; 31m, Alfonso Silva por Ignacio Mieres e Ignacio Péculo por Diego Arbelo, y 32m, Mateo Perillo por Mateo Sanguinetti y Juan Torres por Santiago Álvarez.

Entrenador: Pablo Bouza

Juan Landó, Benjamín Elizalde, Juan Pablo Castro, Felipe De la Vega y Tomás Passaro; Joaquín De la Vega Mendía y Mateo Albanese; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz y Nicolás D´Amorím, Eliseo Fourcade y Manuel Bernstein; Javier Corvalán, Ramiro Gurovich y Rodrigo Martínez. Cambios: ST: 25m, Javier Coronel por Javier Corvalán; 29m, Eliseo Chiavassa por Nicolás D´Amorím; 35m, Eliseo Morales por Mateo Albanese y Rafael Iriarte por Tomás Passaro, y 40m, Matías Medrano por Rodrigo Martínez.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

20m, penal de Joaquín De la Vega Mendía (PA) Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo.

Estadio Charrúa, Montevideo. Árbitro: Damían Schneider (Argentina).