Pumas 7s venció a Francia antes de que vuelvan a enfrentarse en el Seven de Vancouver

El resultado no iba a cambiar nada. Quienquiera que ganara, el cruce de cuartos de final estaba lacrado. Argentina y Francia jugaron el último partido de la clasificación en el Seven de Vancouver sabiendo que cinco horas más tarde volverían a cruzarse. El triunfo por 12-5 le permitió a Pumas 7s cerrar la zona A como puntero e invicto, con la confianza en alto, pero sabiendo que la revancha contra los galos será aun más áspera que lo que fue este encuentro.

El enfrentamiento que cerró la etapa de grupos de la cuarta etapa del Circuito Mundial de Seven servía sólo para determinar quién sería primero en la zona y quién el mejor tercero del certamen. Si hubiera ganado Francia, el desenlace habría sido el mismo. Pero ambos equipos antepusieron el honor y jugaron al máximo de sus posibilidades. En ese contexto, el conjunto argentino monopolizó las acciones durante los 14 minutos, y no ganó por mayor amplitud porque el rival se defendió con enjundia.

Joaquín Pellandini abre el tanteador en Vancouver, coronando una jugada que movió la pelota de una punta a la otra y expresó la superioridad argentina. X

Los Pumas 7s dominaron de manera casi absoluta el primer tiempo, pero sólo una vez lograron quebrar la aguerrida y molesta defensa francesa, muchas veces dispuesta a ir un poco más allá de los límites reglamentarios. El try de Joaquín Pellandini, en una buena acción colectiva en la que la pelota fue y volvió de una punta a la otra, fue la única diferencia de los siete minutos iniciales en el tanteador.

La tónica continuó en la segunda mitad, con Pumas 7s manejando el balón pelota y Francia tackleando a destajo. La ampliación en el marcador llegó sólo luego de que los europeos se quedaran temporariamente con un jugador menos, Stephen Parez Edo Martin, por una infracción burda en extrema defensa. Después de mucho insistir, Agustín Fraga hizo valer la superioridad numérica y adelantó a los argentinos a 12-0. Francia siguió luchando y tuvo su premio en la última acción, también por su medio-scrum, que sirvió únicamente para decorar el marcador definitivo.

Santiago Álvarez Fourcade gana un line-out; Pumas 7s fue mejor que Francia en todos los aspectos en la conclusión de la zona A en Canadá. X

La revancha, con el pase a las semifinales en juego, será a las 22.31 de este sábado, con transmisión de Fox Sports 2 y la plataforma Disney+. Previamente se desarrollarán Nueva Zelanda vs. España, Fiji vs. Gran Bretaña y Sudáfrica vs. Australia.

Los Pumas llegan a Vancouver con tres títulos consecutivos de campeón en Canadá y como vencedores de la última etapa del tour, en Perth, que les valió acceder a la cima de las posiciones en la tabla anual, a la par de Fiji y España. Los ocho primeros de la etapa regular, conformada por seis certámenes, definirán el campeón de la temporada en el Seven de Los Ángeles, el 3 y 4 de mayo.

Compacto de Pumas 7s 12 vs. Francia 5

En la victoria sobre Francia en Canadá los Pumas 7s formaron con Matías Osadczuk, Santiago Álvarez y Agustín Fraga; Joaquín Pellandini y Santiago Mare (capitán); Tobías Wade y Marcos Moneta; ingresaron Matteo Graziano, Luciano González, Alejo Lavayén, Santino Zangara y Germán Schulz.

Alejo Miranda Por