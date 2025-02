Pumas 7s venció a Gran Bretaña y pasó a cuartos de final de Vancouver

El sufrimiento del final no alcanza a eclipsar lo que fue un positivo primer día de acción en el Seven de Vancouver. Los Pumas 7s cerraron la jornada con una victoria por 19-14 sobre Gran Bretaña que, sumada al éxito en el estreno frente a Kenia y todavía con un partido con jugar, le garantiza un lugar en los cuartos de final de esta cuarta etapa del Circuito Mundial de Seven.

Otra imperial performance de Luciano González fue determinante para que el equipo al que conduce Santiago Gómez Cora sacara una importante ventaja de 19-0, incluidas dos conquistas del riojano. Lo que parecía otro triunfo cómodo, luego del 24-0 en el debut, terminó complicándose por algunas decisiones apresuradas en ataque y fallas en defensa. Esta vez, extrañamente, el recambio desde el banco no mantuvo la intensidad.

Santiago Álvarez Fourcade prepara un pase entre británicos; el seleccionado argentino brilló y sufrió en el mismo partido. Zach Franzen

Las distracciones en las segundas mitades, que nacen de apresuramientos en ofensiva, vienen siendo una constante del equipo argentino a lo largo de la temporada y un ítem que debe mejorar si quiere conseguir el tetracampeonato en Canadá. Le había sucedido lo mismo en los tres partidos de zona en Perth, pero lo corrigió en las instancias definitivas.

Se trata de la 22ª clasificación para cuartos de final de Pumas 7s en sus últimas 24 etapas del Circuito, la sexta consecutiva. La última vez que no pasó el corte fue en el certamen de Hong Kong del año pasado.

Joaquín Pellandini es el medio-scrum titular; con el retorno de Alejo Lavayén al plantel, tiene un suplente natural. Zach Franzen

La Argentina llegó a Vancouver como tricampeón, ya que desde que en 2022 cortó allí una racha de 13 años sin trofeos nadie logró vencerla. El invicto en el BC Place se prolongó a 20 partidos. Además, el seleccionado defiende la serie de triunfos comenzada en la última etapa, en Perth, donde cortó una racha de seis sin copas y se alzó hasta la cima de la tabla general del Circuito.

El primer tiempo de los argentinos contra los británicos fue una obra maestra. Prolongando lo realizado ante Kenia, monopolizaron las acciones con una defensa implacable y ataques directos que lastimaron a los rivales. Lucho González impuso su potencia y marcó los dos primeros tries (el segundo, con un doble cambio de paso que quebró las cinturas de dos marcadores), y sobre el final llegó la tercera conquista, obra de Matteo Graziano. Marcos Moneta, que había anotado un hat-trick en el primer encuentro, se retiró lesionado con una aparente torcedura en un dedo, que no debería condicionar su futuro en el certamen.

Una vez más, Luciano González fue el mejor de Pumas 7s; el riojano se lució con dos tries y un desempeño muy consistente en ataque y en defensa. Zach Franzen

La segunda mitad comenzó con el mismo semblante, pero en dos ocasiones consecutivas los argentinos resolvieron mal sus ataques desprendiéndose de la pelota con el pie. Tras el segundo, de contragolpe, llegó el primer try británico, con ayuda también de una defensa que empezó a perder solidez. Enseguida, una pelota perdida derivó en el segundo try del adversario, que se puso a tiro de try convertido (19-14). Los argentinos aguantaron y se alzaron con un triunfo vital.

Con un compromiso por delante, tras el éxito de Francia por 33-7 sobre Kenia, la Argentina lidera el grupo A con 6 puntos, seguida por Gran Bretaña con 4, por Francia con 3 y por Kenia, que no sumó. La zona se definirá este sábado: a las 17.20 (transmisión de Fox Sports 2 y Disney+), los Pumas 7s se medirán con Francia procurando finalizar primeros en las posiciones y obtener un cruce más sencillo en los cuartos de final, instancia que se desarrollará desde las 21.51. Las semifinales y la final tendrán lugar el domingo.

Compacto de Pumas 7s 19 vs. Gran Bretaña 14

Para este segundo partido, el equipo argentino formó con Matías Osadczuk, Santiago Álvarez y Matteo Graziano; Joaquín Pellandini y Santiago Mare (capitán); Luciano González y Marcos Moneta; ingresaron Alejo Lavayén, Germán Schulz, Tobías Wade, Tomás Elizalde y Agustín Fraga.

Alejo Miranda Por