Seis Naciones: Francia apabulló a Gales y hundió en el desánimo a los fanáticos del Dragón Rojo

Por momentos pareció una práctica. Francia descorchó el champagne desde que sonó la Marsellesa en el estadio, manejó a su antojo el ritmo de partido y aplastó a Gales 54-12, para quedar como puntero del Seis Naciones con 10 unidades y hundir aún más a un país desanimado, en uno de los estadios más emblemáticos del rugby que lució con muchos asientos vacíos.

El ascendente nivel de la selección francesa contrasta con el pobre presente de Gales en todas sus estructuras. Desde la economía del rugby profesional, la crisis institucional de la unión a una selección que quedó lejos de los rivales del Tier 1 y no compite. Además, dejó de generar entusiasmo real en el público: la asistencia 57,744 es la más baja en la historia del torneo en Cardiff, superando los 58,349 en el 2002 ante Italia, un rival de menor envergadura y de por sí menos convocante.

Los jugadores franceses dan una vuelta de honor tras la victoria ante Gales en Cardiff; una victoria muy amplia y preocupante para el Dragón Rojo PAUL ELLIS� - AFP�

Muchos hinchas franceses cruzaron el Canal de la Mancha para alentar a su equipo, que se consolida como el gran candidato a repetir el título. “En un momento se oyó el cántico ”Si no saltas, no sos francés". Pensé que había más franceses que galeses. Así que es genial cuando el público está ahí”, señaló Louis Bielle-Biarrey luego del partido.

La cifra de la asistencia del público es aún más llamativa si se considera que la Unión de Gales ofreció más de 2000 entradas gratuitas a los auxiliares del estadio para maquillar una situación que se notó en el momento de los himnos: se vislumbraron muchos asientos sin ocupar en la última bandeja del imponente estadio, un sitio icónico en el rugby internacional. Asistir a un encuentro en Cardiff, sobre todo en el Seis Naciones, es una de las experiencias que cualquier fanático del rugby desea vivir.

Tomos Williams y Archie Griffin, al frente del grupo de Gales, golpeado y que se aleja de las potencias europeas Mike Egerton� - PA�

El partido fue una exhibición de Francia, que manejó la dinámica a su ritmo, no pasó sobresaltos y por varios tramos pareció un entrenamiento. Dio la impresión de que, si el visitante aceleraba, podía estirar la brecha del tanteador aún más. Los 42 puntos de diferencia es la tercera máxima goleada en la historia de Les Bleus sobre su rival, sólo superado por los 43 del año pasado y los 51 de 1998.

Francia apabulló a Gales desde el primer minuto, con el try de Emilien Gailleton, uno de los jóvenes que irrumpió en el Top 14 con la camiseta de Pau y se ganó un lugar en la consideración de Galthie. Otro es Fabien Brau‑Boirie, el joven de 20 años que compartió pareja de centros y marcó un try en su estreno en el torneo. Theo Attissogbe también comparte el club que cuenta con los servicios de Julián Montoya y Facundo Isa, y se despachó con dos conquistas y varios quiebres limpios que rompieron la defensa. Una de las apuestas de Galthié por sobre un histórico como Damian Penaud.

El medio scrum francés Antoine Dupont es tackleado por el medio scrum galés Tomos Williams; Francia impuso su superioridad y quiere otro título en el Seis Naciones PAUL ELLIS� - AFP�

Con un pack de forwards combativo, un diez en su máximo esplendor como Matthieu Jalibert y Antoine Dupont recuperando su mejor forma, Francia marcó un dominio enorme con sus backs. Terminó la tarde con 25 pases en el contacto y 17 quiebres limpios, cifras que sirven para graficar la diferencia que existió durante los 80 minutos. Pero el visitante también se puso el overol: completó 208 tackles, con 90% de efectividad. Si bien el local descontó a través de Rhys Carré y Mason Grady, la defensa mostró signos positivos, con Oscar Jegou como gran exponente.

La televisión local ponchó en reiteradas ocasiones a Gareth Edwards, una gloria del rugby galés, que se sumó a los aplausos a Antoine Dupont cuando fue reemplazado. Hoy el Dragón es una sombra de lo que supo ser hace no tantos años atrás. En el 2021, por ejemplo, se consagró campeón del torneo y dos años antes tuvo contra las cuerdas a los Springboks en la semifinal de Japón 2019. Esa generación brillante quedó atrás y sólo se mantiene Taulupe Faleutau (lesionado) en el plantel.

La crisis de Gales subyace también en los escritorios, con serias dificultades financieras por la cual la unión bajará a una de sus franquicias profesionales. Todo indica que será Ospreys, una de las más fuertes. En los últimos días, en Swansea, se lanzaron campañas para boicotear a la selección nacional hasta que la WRU convenza a los hinchas de que la región más exitosa del país tenga futuro en el rugby más allá del final de la próxima temporada.

En Gales, un país en el que el rugby es el deporte rey, temen perder a una generación de fanáticos, que decayó el entusiasmo y hoy se ven lejos de las potencias. Esa diferencia de jerarquía la expuso Francia, que es el único que ganó sus dos partidos, se mantiene con puntaje ideal y dio todo tipo de señales positivas, desde el ritmo de juego a la amplitud de su plantel. En siete días recibirá a la Italia de Gonzalo Quesada para intentar continuar la senda de triunfos y posicionarse para una nueva coronación.

La síntesis del partido

Gales: Louis Rees‑Zammit; Ellis Mee, Eddie James, Joe Hawkins y Josh Adams; Dan Edwards y Tomos Williams; Alex Mann, Olly Cracknell y Aaron Wainwright; Adam Beard y Dafyff Jenkins; Tomas Francis, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy

Cambios: ST: 10´ Ryan Elias por Lake, Nicky Smith por Carre, Archie Griffin por Francis y Taine Plumtree por Cracknell, 15´ Jarrod Evans por Edwards y Mason Grady por Mee, 22´ Ben Carter por Beard, 30´ Kieran Hardy por Williams.

Francia: Thomas Ramos; Theo Attissogbe, Emilien Gailleton, Fabien Brau‑Boirie y Louis Bielle‑Biarrey; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont; Oscar Jegou, Anthony Jelonch y Francois Cros; Mickael Guillard y Charles Ollivon; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Jean-Baptiste Gros.

Entrenador: Fabien Galthié

Cambios: ST: 10´ Maxime Lamothe por Marchand, Rodrigue Neti por Gros, Regis Montagne por Aldegheri, Thibaud Flament por Guillard, Emmanuel Meafou por Cros y Lenni Nouchi por Jelonch, 19´ Baptiste Serin por Dupont, 27´Nohan Nene por Gailleton.

Primer tiempo: 1 minuto gol de Ramos por try de Gailleton (F), 10´ try de Bielle-Biarrey (F), 14´gol de Ramos por try de Brau-Boirie (F), 18´ gol de Edwards por try de Carre (G), 38´gol de Ramos por try de Jalibert (F). Resultado parcial: Gales 7-26 Francia.

Segundo tiempo: 3 minutos gol de Ramos por try de Marchand (F), 9´ gol de Ramos por try de Attissogbe (F), 17´gol de Ramos por try de Attissogbe (F), 20´ gol de Ramos por try de Ollivon (F), 37´ try de Grady (G). Resultado parcial: Gales 5-28 Francia.

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

Estadio: Principality Stadium, Cardiff.