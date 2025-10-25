SIC, finalista del Top 12: venció a CASI en la Catedral y definirá el Top 12 frente a Newman

En la segunda semifinal del Top 12, enmarcada en un clásico, SIC se impuso a CASI por 13-9 en la cancha de su oponente y accedió por quinta vez a la definición del torneo de URBA en los últimos siete años. En un duelo cerrado y parejo, con un marcador exiguo pero en un marco imponente en las tribunas con ambas hinchadas, la Zanja venció gracias al único try del partido, un try-penal a falta de 18 minutos. En la final, el próximo sábado, se enfrentará con Newman, que este viernes había vencido a Belgrano en la primera semifinal, por 41 a 24.

Entre lo importante que había en juego y los nervios consecuentes, la semifinal fue trabada y tensa. Hubo muy pocas jugadas de riesgo cerca de los in-goals, demasiadas patadas tácticas y exceso de juego corto. Un tipo de desarrollo en el que ambos equipos saben moverse, acorde con sus características históricas, y que mostró un escenario de paridad. La mitad inicial terminó 6-3 en favor de SIC.

Santiago Pavlovsky supera a Bruno Devoto, como SIC superó a CASI en la segunda semifinal del Top 12 de URBA y se volvió finalista por quinta vez en las úlitmas seis temporadas. Santiago Filipuzzi

No fue muy distinta la segunda. La diferencia en el tanteador dependió más de jugadas aisladas que de una tendencia general. Puntualmente, de tres: dos penales de conversión medianamente factible que falló un habitualmente certero Juan Akemeier, el fullback de CASI, y un try-penal propiciado por el tercera línea Andrea Panzarini. Que además consiguió, de forma paralela, una amonestación a Felipe Hileman por un tackle alto en esa acción desesperada de defensa extrema. El 10 de la Academia se quedó 10 minutos fuera por la tarjeta amarilla, justo cuando más necesitado estaba su equipo.

Lo que siguió en los 18 minutos finales fue tedioso para los espectadores neutrales, tranquilizador para los hinchas de SIC y exasperante para los simpatizantes de CASI. El conjunto zanjero tenía la posesión y hacía extremadamente lento el juego, con posesiones eternas y rucks interminables. Cuando la Academia recuperaba la pelota, su adversario era un muro anchísimo que apenas si le permitía avanzar. La ansiedad del dueño de casa no encontró mentes frías y hubo errores varios, que no hicieron más que facilitar la tarea del cuadro experto en playoffs.

Ignacio Larrague, de CASI, suelta la pelota mientras es tackleado por Ignacio Bottazzini; de espaldas, observa Nicanor Acosta. Santiago Filipuzzi

Y entonces, para SIC era cuestión de esperar la equivocación de un rival que se había ido mentalmente, ya sin lucidez ni fuerzas como para remontar toda la cancha y depositar la pelota en la franja que era la tierra prometida. Con la derrota por 13-9, solamente un try podía salvar a CASI, pero la conquista no estuvo ni cerca.

El decisivo try-penal

SIC ganó por su oficio en estas instancias, por saber resolver en situaciones de presión. Vuelve a una final de URBA, luego de ganar las de 2019 (22-19 a Belgrano) y 2023 (15-12 sobre Alumni) y de caer en las de 2021 (9-10 vs. CUBA) y 2022 (25-30 a manos de Hindú). Quinta definición del rugby de Buenos Aires sobre las últimas seis (en 2020 no hubo torneo, por la cuarentena), en unos playoffs que en las semifinales eliminaron al primero (CASI) y el segundo (Belgrano) y clasificaron al tercero (Newman) y el cuarto (SIC).

Compacto de la clasificación de SIC

Con el encuentro de esta tarde, el clásico entre CASI y SIC sumó el capítulo número 142 al historial, que ahora muestra una ventaja de la Academia de 73 triunfos contra 59 de SIC. En la Catedral, el anfitrión también marca una diferencia: 36 victorias para el Club Atlético de San Isidro frente a 25 de San Isidro Club. En cambio, en cuanto a presencias en estas etapas la balanza se inclina con claridad hacia SIC: afrontó 18 semifinales y alcanzó 13 finales, contra 5 y 4, respectivamente, de su eterno rival.

Síntesis de SIC 13 vs. CASI 9