SIC muestra que también puede ganar por su ataque, pero sigue pensando que su defensa es la bandera

San Isidro Club encadenó una nueva victoria y sigue su camino hacia lo alto de la tabla de posiciones del Top 12 de la URBA. En la gélida tarde del sábado superó el duro escollo que siempre representa Alumni en su casa. Terminó barriéndolo en el segundo tiempo y se llevó el punto de bonus gracias al try-penal que, con el tiempo cumplido, correctamente concedió el referí Pablo Deluca (h.). El 48-24 final refleja la contundencia del equipo de Boulogne.

Y las palabras del medio-scrum del club de Manuel Alberti, Tomás Passerotti, explican a trazo grueso lo sucedido: “Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo ellos aprovecharon todo lo que tuvieron y nosotros nos equivocamos mucho. La verdad, nos c... a palos. Al rugby se juega ochenta minutos, no cuarenta. Así que fue merecido el triunfo de SIC”, admitió el pequeño gran número 9.

Tomás Meyrelles avanza entre Máximo Castrillo y Lucca Mariani, con respaldo de Ignacio Bottazzini y Lucas Sommer; abajo, superado en la jugada, el medio-scrum de Alumni Tomás Passerotti. Hernan Zenteno - La Nacion

Alumni y SIC volaron alto en la primera parte. Se desplazaron a un ritmo frenético, casi sin pausas, y con una intensidad furiosa. Se mataron a tries. Desde el comienzo mismo, con la escapada del endiablado ala visitante Andrea Panzarini, que aterrizó pegado al arco, hasta el cierre de la etapa, por obra y gracia de una feroz arremetida del hooker local, Tomás Bivort, concluida junto a los postes. Cada aproximación a la zona de riesgo terminaba con una anotación. Y el dueño del score cambiaba una y otra veces. Las defensas no daban abasto. Las quebraban por dentro, las burlaban por fuera. Joaquín Díaz Luzzi por iniciativa propia, Mateo Albanese por pícaro, Francisco Bottoni con decisión, Ramón Fuentes de puro intuitivo, Jacinto Campbell dejando un surco,,, Todos ellos visitaron un in-goal.

El pitazo de Deluca frenó el vértigo, puso una pausa al duelo para que los jugadores y los espectadores se tomaran un respiro. Ambos equipos necesitaban una tregua. Acomodar las defensas y pensar cómo sostener semejante ímpetu para un momento del partido en el cual el trajín comienza a pasar facturas. Alumni se imponía por 24-21. Y a la historia le quedaban varias páginas por llenar.

Andrea Panzarini consiguió un try y fue uno de los tres mejores de un San Isidro Club que presentó su mejor versión en la segunda mitad en la casa del campeón de URBA. Hernan Zenteno - La Nacion

El local tomó la libreta de apuntes y se acomodó sobre la silla, dispuesto a escribir. Pero SIC le arrebató la lapicera y narró la historia a su antojo, de acuerdo con su estilo. Arrolló en el segundo período, anotó 24 puntos (un penal de Santiago Pavlovsky, dos tries de Campbell, uno de Agustín García Herdt y el try penal a raíz de un choque de Díaz Luzzi a Bernabé López Fleming, que impidió la jugada de 5 puntos y le valió una tarjeta amarilla al infractor) contra nada del oponente.

Ganarle a un rocoso elenco, como el albirrojo, cuando la primera rueda del torneo queda atrás es como para soltar algunas campanas al vuelo. Sobre todo, por la seguidilla de buenos resultados que cosecha el equipo zanjero. Sin embargo, sus jugadores mantienen la serenidad y hasta hacen autocrítica. “Creo que los forwards anduvimos muy bien, más que nada en el segundo tiempo, luego de hacer algunos ajustes en la defensa”, valoró el firme pilar Marcos Piccinini. Pero también remarcó algo que lo dejó disconforme: “Fue un partido abierto, y a nosotros no nos gusta que sea tan abierto. No nos gusta recibir tantos puntos, como los que recibimos en los cuarenta minutos iniciales”. Y destacó lo valioso del éxito: “Hicimos la diferencia y nos llevamos un triunfo importante. Los partidos contra Alumni siempre son duros y divertidos”.

Compacto del triunfo de SIC sobre el campeón

Ambos conjuntos habían volado alto en la primera parte. Y en la segunda volvieron a intentarlo, pero ya uno no logró seguirle el ritmo al otro. Se lo llevó puesto con la fuerza de su pack (habría que nombrar a todos a la hora de señalar figuras) y lo demolió con la velocidad de sus tres cuartos (siete candidatos en igualdad de condiciones como para llevarse la distinción al más saliente). “Es verdad que las defensas no prevalecieron. No obstante, costó mucho y por suerte mantuvimos la intensidad hasta el último segundo. Por esa razón nos llevamos los puntos”, opinó Albanese. Es una ardilla suelta en la base, que en varias ocasiones se apoderó de la pelota, como si ella fuese una nuez, y no hubo nadie capaz de quitársela hasta que la depositara en el in-goal ajeno.

Por Boulogne suelen decir que la defensa es la bandera del equipo. La historia del club avala esa afirmación. Sin embargo, frente a Alumni la victoria llegó de la mano del ataque, del juego abierto, de pelota a las puntas y desborde. La defensa es la bandera, no se discute. Pero esta vez, en la cancha del campeón, el ataque fue el estandarte.

Síntesis de Alumni 24 vs. SIC 48