SIC siempre va de menor a mayor, con paciencia y recambio, y capea su propia irregularidad

San Isidro Club es así. Silencioso, perseverante. Juega sin estridencias ni alardes, con convicción. Las cosas pueden salir bien (contra CASI) o mal (Belgrano), pero tiene una idea, un estilo, un plan que lleva a cabo con automatismo. Este sábado, frente a Regatas Bella Vista, que juega parecido, le costó al comienzo y resolvió al final. Supo aguantar la embestida del club del Oeste en la primera parte, y en la segunda, barranca abajo, desplegó su arsenal ofensivo y terminó ganando por 38-17. Impensado. Inapelable. Y a una fecha de concluir la rueda inicial de la fase clasificatoria, y mientras su vecino de barrio empieza a trastabillar, por la Zanja miran cada vez más arriba en la tabla.

Regatas empezó bien. Jugando en el campo ajeno y anotando dos tries. A los seis minutos, por intermedio de Justo Camerlinckx al cabo de una vistosa combinación entre los backs, y un rato después, vía try-penal, otorgado por el referí uruguayo Francisco González. Camerlinckx lanzó un kick corto a las 25 yardas del local, cargó Francisco Pisani y al intentar apoyar la pelota en el in-goal tropezó con Bernabé López Fleming. El fullback tricolor vio la tarjeta amarilla por la acción, el wing auriazul chocó a Santiago Pavlovsky (sin consecuencias) y el visitante sumó 7 puntos y pasó adelante en el score.

Justo Camerlinckx vuela hacia el primer try en un muy buen comienzo de Regatas, ante un impotente Bernabé López Fleming, pero los segundos tiempos de SIC son de temer. Alessia Maccioni - LA NACION

Con un hombre más, Regatas se instaló en el campo ajeno y casi nunca lo abandonó en la etapa inicial. Creó situaciones de try pero no las capitalizó. Mereció más, sí, y no obstante, el intervalo lo encontró apenas un punto arriba en el tanteador (14-13). Mucho esfuerzo y dominio para tan poco rédito. “¿Merecimos más diferencia? Yo no hablo de merecer. A las acciones hay que concretarlas. Merecer, puede merecer cualquiera, pero gana el que hace y no el que merece”, reflexionó autocrítico Marcos Ferro, una vez consumada la derrota.

El conjunto tricolor, en tanto, nunca se desesperó. Mantuvo la calma y la paciencia. Esa es otra virtud del equipo entrenado por Eduardo Victorica, entre otros: es probable que un vendaval lo azote, le sacuda los cimientos, pero SIC jamás pierde la serenidad. Bautista Viero lo explicó para LA NACION: “En algún momento del partido estuvimos abajo en el resultado, pero no nos desesperamos. Hicimos lo que teníamos que hacer y por eso nos llevamos el triunfo. Sabemos que los partidos son largos y cuando los minutos transcurren y comienza a faltar el aire, empiezan a aparecer los agujeros. Por eso no hay que desesperarse. Hay que seguir haciendo lo mismo. Nosotros confiamos mucho en lo que hacemos, en nuestro juego, porque sabemos que a la corta, o a la larga, da sus frutos”.

Delgar apoya en el in-goal culminando una jugada de line-out y maul; SIC siempre es fuerte en los fundamentos del juego. Alessia Maccioni - LA NACION

No es fácil imponerse a Regatas, siempre incómodo y batallador, con el rigor con que lo hizo SIC en el segundo período. Aún a Marcos Piccinini deben de dolerle los hombros y los brazos de tacklear tanto, como a Viero y a Lucas Sommer, segundas líneas que el Súper Rugby Américas le había convocado. También el octavo Santos Fernández de Oliveira terminó exhausto. No paró de traccionar, de ganar metros con su potencia, con laderos de la enjundia de Andrea Panzarini y Franco Delger, la gran figura, que fue reemplazado por Tomás Meyrelles a mediados de la parte final. Se retiró ovacionado el 7.

“Salió Ardie Savea y entró Siya Kolisi”, comentó con gracia un hincha, aludiendo a estrellas de Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y esa es otra clave del éxito de San Isidro Club: cuando las energías se consumen y es necesario encontrar piernas y brazos frescos en el banco, sale Delger y entra, sin tener minutos en la intermedia, Tecla Meyrelles, el mejor del superclásico de catorce días atrás en la misma cancha. “La verdad es que son todos buenos; los que entran como titulares y los que esperan como suplentes. Ahí hay una pelea muy linda”, aceptó con una sonrisa Delger.

Compacto del éxito de SIC ante Regatas

El desarrollo fue siempre luchado. Regatas tuvo su momento y no lo aprovechó del todo. Luego, por aquello de la paciencia y la confianza en su método, llegó la hora de SIC, que sí sacó beneficios. Jacinto Campbell puso al equipo arriba, 20-14, concluyendo una corajuda corrida de Panzarini. Más tarde, Fernández Oliveira rompió la defensa y le sirvió un try a Bernabé López Fleming. Hasta que sobre la hora Agustín García Herdt, por el lado corto, cerró la cuenta, zambulléndose contra una bandera.

Santiago Pavlovsky, muy certero, falló la última conversión y se acabó el partido. No hubo estridencias. Ni alardes. SIC ganó silenciosamente. Capeó el temporal sin perder los nervios. Con la mente siempre clara. Confiando en su juego y en su estilo. El que desde hace años viene dándole buenos resultados.

Síntesis de SIC 38 vs. Regatas 17