El Super Rugby Americas dio su puntapié inicial y Dogos XV cumplió lo que se presumía. Como local, el cuadro cordobés goleó a American Raptors por 56-8 y empezó con el pie derecho un torneo que lo tiene como un firme candidato al título de campeón. Con siete tries, el local expuso la diferencia de jerarquía entre los dos equipos: un conjunto armado, que mantuvo la base del 2023, y otro en reconstrucción, con muchas caras nuevas y jugadores que provienen de otros deportes. La organización que tiene base en Denver, Estados Unidos, procurará hacer pie en una liga de siete equipos, formato de ida y vuelta y playoffs a partir de las semifinales. La definición será el 14 junio. Este sábado habrá dos enfrentamientos: Cobras Brasil vs. Peñarol, de Uruguay, y Yacaré XV, de Paraguay, vs. Pampas, de Argentina.

En una tarde-noche agradable, con más de 5000 personas que acudieron al Club Tala, de Villa Warcalde, Dogos XV controló el desarrollo de principio a fin. Lució algo impreciso en los lanzamientos y en el line (perdió cinco pelotas), pero fue sólido en defensa, aprovechó su superioridad en el pack y, cuando se lanzó a jugar, dejó sin respuestas al rival. Además, dominó los rucks y complicó todo intento de reacción. “El juego de Dogos fue muy bueno. Ya fuera lanzado desde el scrum o desde alguna pelota recuperada, fue muy positivo. Destaco que hubo muchas ganas de jugar”, expresó Agustín Moyano, el que imprime dinámica y velocidad a un conjunto audaz, que se anima a mover la pelota y tomar riesgos. El medio-scrum viene de ser una de las figuras en el 2023, resultó el mejor en la victoria sobre Raptors y generó el primer quiebre y la asistencia para el try de Leonardo Gea Salim.

Dogos XV dominó los 80 minutos y no se desesperó. En el primer tiempo sumó con el pie de su apertura, Julián Hernández, otro de los puntos altos. Boris Wenge, luego del empuje de un maul, y Mateo Soler, tras un pase del 10, aumentaron el tanteador, que en el descanso era de 30-3. En la segunda etapa, Agustín Segura sumó su conquista tras otra asistencia de Hernández, y también Juan Bautista Baronio, Valentín Cabral y Lautaro Cipriani –en este caso, luego de una gran intercepción– aportaron a la goleada. Thomas Morani, nacido en Miami pero formado en el Club Universitario de Buenos Aires, CUBA, anotó la única conquista de American Raptors, que intentará superar su desempeño del año pasado. Una de sus premisas es adaptar jugadores de otros deportes al rugby en un torneo más dinámico y menos físico que la Major League Rugby, la liga estadounidense.

Julián Hernández es tackleado; el apertura de Dogos XV es una de las figuras de uno de los principales candidatos a la corona americana. Ramigo Vega / Gaspafotos

Más allá de la buena producción de este viernes frente a uno de los adversarios más débiles del torneo, Dogos XV es uno de los favoritos en esta versión del Super Rugby Americas. Peñarol, bicampeón, perdió a varias figuras luego de la actuación de Uruguay en el Mundial de Francia. Algunos jugadores importantees eligieron el mismo camino en Selknam, de Chile, mientras que Pampas renovó muchísimo su dotación de jugadores y su staff, y es una incógnita. “El año pasado nos fue bien y mantuvimos el plantel. El objetivo es superar lo que hicimos en el juego en el 2023. Si eso nos lleva a terminar mejor que el año pasado, bienvenido sea”, indicó el entrenador Nicolás Galatro, que se mantiene al mando.

En la base de la formación titular que resultó subcampeona en junio pasado, el conjunto cordobés no sufrió bajas, y además sumó un año de madurez en un plantel de muchos jóvenes. Un buen impulso para ir por el trofeo, que hace ocho meses se les escapó en una definición apretada (23-17) contra Peñarol. “Nos propusimos mejorar la defensa respecto al año pasado, cuando nos quebraron bastante. En ese aspecto anduvimos muy bien hoy. Queremos ser firmes en esa faceta”, resaltó Galatro tras la paliza a American Raptors en la capital de Córdoba.

El federal Dogos XV, que tiene una buena base de jugadores locales y otros de Mendoza, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe, cumplió en su primera función en una temporada que constará de 14 fechas en la etapa regular más los cruces de eliminación directa. Un buen paso para seguir construyendo y sentando bases.

Síntesis de Dogos XV 56 vs. American Raptors 8

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Agustín Segura, Leonardo Gea Salím y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini A y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

American Raptors: Francisco Quinn; Rufus Mclean, Zach Hall, Aki Pulu y Thomas Morani; Patrick Madden y Deveraux St. Bruno-Ferris; Duego Magno, Aidan Christians y Alexander Vainikolo; Mikey Grandy y Javon Camp-Villalovos A ; Facundo Pomponio, Diego Fortuny (capitán) y Ma’ake Muti.

por Vainikolo; 24, Clay Markoff por Muti, y 30, Jackson Zabierek por Fortuny. Primer tiempo: 5 minutos, penal de Hernández (D), 8, penal de Quinn (AR), 14, gol de Hernández por try de Gea Salim (D); 19, penal de Hernández (D); 25, gol de Hernández por try de Wenger (D); 27, penal de Hernández (D), y 39, gol de Hernández por try de Soler (D). Amonestados: 27, Camp-Villalovos (AR). Resultado parcial: Dogos XV 30 vs. American Raptors 3.

: Nehuén Jauri Rivero. Cancha: Tala, de Córdoba.

