Super Rugby Americas: Dogos XV no estuvo a su altura y Peñarol retuvo el reinado en la región

escuchar

La experiencia es un condimento sustancial en una final. Tanto como rendir al máximo de las posibilidades. Para compensar la desventaja en el primer ítem, Dogos XV debía extremar al máximo el segundo. No obstante, la encomiable entrega hasta al final que brindó el representante de la Argentina no alcanzó a disimular una actuación por debajo de su estándar y la mayor pericia del rival. Pese a que se mantuvo en partido hasta la última acción, terminó claudicando y Peñarol terminó imponiéndose por 23-17 para consagrarse campeón del Super Rugby Americas, tras serlo de la Superliga Americana el año pasado.

El juvenil plantel de Dogos XV llegó al estadio Charrúa, de Montevideo, en una misión difícil, ya que no sólo debía sobreponerse a un equipo sólido y experimentado, Peñarol, dotado de jugadores de selección y apoyado además por 19.000 espectadores, sino también a su propia inexperiencia. Se trata de un equipo joven, que tiene mayoría de menores de 20 años y que no disponía de su capitán, Franco Molina. Así y todo, a lo largo del certamen había mostrado una actitud y una calidad de juego que lo habían hecho digno contendiente por el título de campeón. No obstante, las falencias en cuestiones fundamentales, sobre todo en el primer tiempo, fueron una ventaja demasiado grande, que el local supo capitalizar.

Dogos chocó contra Peñarol y perdió por tercera vez en la temporada contra el campeón. Juan Gasparini / Gaspafotos

Las fallas en la obtención, especialmente en el line-out, más el desaprovechamiento de algunas ocasiones claras de sumar se conjugaron para tal desenlace. Sin obtención, jugando con la espada contra el in-goal propio de manera persistente, la indeclinable vocación de tackle no fue suficiente para detener el poderío uruguayo. Sin más virtudes que el dominio de las formaciones fijas, un juego vertical difícil de contener y la efectividad del apertura Felipe Etcheverry, Peñarol terminó justificando la conquista.

Dogos reaccionó con ímpetu en la segunda mitad con el empuje contagioso del hooker Boris Wenger y la habilidad del apertura Julián Hernández. Igualó también la contienda en las formaciones fijas, pero también cometió un par de errores determinantes que no permitieron que la reacción fuera completa: un penal al touch que se fue por línea de touch in-goal, una mala recepción en la salida cuando se había puesto a tiro que le costó tres puntos en contra, un off-load mal concebido de Hernández después de una gran jugada individual y un knock-on a pocos centímetros del in-goal, donde podía ponerse a tiro todavía con tiempo por jugar.

Peñarol ganó la Superliga Americana en 2022 y ahora el Super Rugby Americas; gran parte de su plantel es la base del seleccionado uruguayo que jugará el Mundial de Francia. Juan Gasparini / Gaspafotos

Los dos tries que anotó Peñarol en el primer tiempo llegaron desde sendos line-outs. El primero, luego de un avance de 30 metros de pick-and-go. El segundo, un maul de 15 metros. Dogos XV perdió cinco de nueve lanzamientos en la hilera en esa mitad, una estadística determinante que le hizo jugar la mayor parte del tiempo en campo propio. En una de las pocas incursiones ofensivas, parecía haber llegado al try, pero el TMO detectó un knock-on cuando el octavo Juan Bautista Mernes se aprestaba a apoyar. En el descanso la desventaja del visitante era de 17-0.

El conjunto cordobés salió a jugar el segundo tiempo con una actitud mucho más agresiva. Sólo cinco minutos, luego de que Dogos forzara una amonestación y desperdiciara una chance, tardó en llegar el try: una buena entrada en negativo del grandote wing Ernesto Giudice, bien asistido por el hooker Wenger. Una jugada similar a la del try de Matías Moroni en los Pumas contra los Springboks en la cancha de Independiente. Con otro ímpetu, más allá de un gran drop de Etcheverry, Dogos mantuvo el control psicológico del partido y un gran try de maul lo acercó a distancia de try convertido. Y además forzó otra tarjeta amarilla.

Compacto del éxito de Peñarol sobre Dogos

Sin embargo, falló en la recepción de la salida posterior y Peñarol consiguió un penal para volver a sacar nueve de ventaja (23-14). Luego de desperdiciar un par de oportunidades, Dogos se conformó con un penal que le permitió jugar los últimos minutos con chances de dar vuelta la historia, pero la defensa local terminó por imponerse.

Para Peñarol, una victoria que vale un bicampeonato y lo convierte en el dominador de América, con un trofeo más que Jaguares XV. Para el juvenil plantel de Dogos XV, del que saldrán 12 jugadores para el seleccionado argentino M20 que el domingo partirá a Sudáfrica para jugar el mundial juvenil, un gran aprendizaje. La próxima vez, ya no tendrá la inexperiencia como atenuante.

Síntesis de Peñarol 23 vs. Dogos XV 17

Peñarol: Rodrigo Silva; Alfonso Silva, Tomás Inciarte, Juan Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Carlos Deus y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga e Ignacio Dotti; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti.

Rodrigo Silva; Alfonso Silva, Tomás Inciarte, Juan Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Carlos Deus y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga e Ignacio Dotti; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti. Entrenador: Pablo Bouza.

Cambios: ST, 8 minutos, Mateo Perillo por A. Silva (temporario); 10, Diego Arbelo por Péculo; 11, Juan Manuel Rodríguez por Dotti; 26, Perillo por Sanguinetti y Emiliano Faccennini por Pujadas; 31, Eric Dosantos por Aliaga, y 41, Francisco Torres por Álvarez.

ST, 8 minutos, Mateo Perillo por A. Silva (temporario); 10, Diego Arbelo por Péculo; 11, Juan Manuel Rodríguez por Dotti; 26, Perillo por Sanguinetti y Emiliano Faccennini por Pujadas; 31, Eric Dosantos por Aliaga, y 41, Francisco Torres por Álvarez. Suplente: Juan Guillermo Torace y Santiago del Cerro.

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Juan Bautista Mernes e Ignacio Gandini (capitán); Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Juan Bautista Mernes e Ignacio Gandini (capitán); Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella. Entrenador: Nicolás Galatro.

Cambios: ST, Juan Cruz Strada por Moyano; 12 minutos, Valentín Cabral por G. Hernández y Aitor Bildosola por Mernes; 23, Felipe Mallía por Sánchez Valarolo, y 26, Tomás Bartolini por Pulella y Octavio Barbatti por Filippa.

ST, Juan Cruz Strada por Moyano; 12 minutos, Valentín Cabral por G. Hernández y Aitor Bildosola por Mernes; 23, Felipe Mallía por Sánchez Valarolo, y 26, Tomás Bartolini por Pulella y Octavio Barbatti por Filippa. Suplentes: Román Pretz y Juan Bautista Baronio.

Primer tiempo: 17 minutos,, gol de Etcheverry por try de Péculo (P); 32, gol de Etcheverry por try de Álvarez (P), y 24, penal de Etcheverry (P). Resultado parcial: Peñarol 17 vs. Dogos XV 0.

17 minutos,, gol de Etcheverry por try de Péculo (P); 32, gol de Etcheverry por try de Álvarez (P), y 24, penal de Etcheverry (P). Peñarol 17 vs. Dogos XV 0. Segundo tiempo: 6 minutos, gol de J. Hernández por try de Giudice (D); 14, drop de Etcheverry (P); 27, try-penal (D); 29, penal de Etcheverry (P), y 38, penal de J. Hernández (D). Amonestados: 1, Sanguinetti (P); 27, Deus (P). Resultado parcial: Peñarol 6 vs. Dogos XV 17.

6 minutos, gol de J. Hernández por try de Giudice (D); 14, drop de Etcheverry (P); 27, try-penal (D); 29, penal de Etcheverry (P), y 38, penal de J. Hernández (D). 1, Sanguinetti (P); 27, Deus (P). Peñarol 6 vs. Dogos XV 17. Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Damián Schneider (Argentina) Estadio: Charrúa, Montevideo.