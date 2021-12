Tiempo de semifinales en el Top 12 de la URBA: Newman vs. CUBA y SIC vs. Hindú, con una carga de adrenalina y pasión

Llegó la hora de la verdad. El Top 12 busca finalistas. Sazonada la fase regular, tras 192 partidos en menos de seis meses de extenuante competencia, este fin de semana los mejores cuatro equipos de la temporada 2021 disputarán las semifinales del prestigioso certamen organizado por URBA. Este sábado, a las 17, Newman se enfrentará con CUBA y el domingo, en el mismo horario, el SIC hará lo propio con Hindú. Ambos encuentros se desarrollarán en la cancha del Club Atlético de San Isidro y todo se podrá ver en vivo por ESPN Extra y Star+.

En un año atípico y desgastante por lo ajustado del calendario que dispuso la URBA, tras un año y medio sin actividad por la pandemia, Newman, SIC, Hindú y CUBA no dejaron dudas de su poderío a lo largo de los 16 partidos que disputaron en la etapa clasificatoria del Top 12. Por eso, en la previa, los duelos prometen ser vibrantes y emocionantes, a todo o nada. Sobre todo, por las necesidades y obligaciones que tiene cada uno de los equipos para lograr el pasaje a la gran final del próximo 11 de diciembre, en la misma Catedral sanisidrense.

Si bien, Newman terminó al tope de la tabla general y se consolidó como un serio candidato a quedarse con el presente Top 12, porta un lastre importante: es el único gran protagonista de estas semifinales que no gritó campeón. El Cardenal llegó a la final en 2008 y se quedó en la puerta de la definición en cuatro de los últimos siete años. Hoy corren otros vientos y la confianza se sustenta en la buena complementación de los forwards y los backs. No por nada, de los 16 partidos de la temporada, perdió apenas dos, anotó 75 tries y recibió apenas 31. Por lejos, es la mejor defensa del Top 12.

Su mayor desafío para el duelo de este sábado ante CUBA estará en mantener la intensidad en los minutos finales y no recordar el penal que metió Tito Díaz Bonilla, de Hindú, que lo dejó afuera de la final de 2016. “Este año estamos muy confiados que podemos saldar esa deuda. Y somos conscientes que por rendimientos somos candidatos, pero en estas instancias puede que lo que hicimos todo el año no cuente”, comentó para LA NACION Agustín Gosio, único sobreviviente del plantel de 2008 y actualmente tryman del equipo, junto a Juan Bautista Daireaux (10).

Agustín Gosio (11), un histórico de Newman e ídolo de los hinchas bordós. Twitter @ClubNewman

El conjunto Universitario llega a esta llave ante el Bordó como segundo del grupo A, que ganó el SIC, con un registro de 12 partido ganados y cuatro perdidos. Después de estar al borde del descenso en 2018 y 2019, la pandemia y la extensa pausa lo convirtió en un equipo duro, con muy buenas obtenciones y mucha dinámica de juego. Esta será la octava vez que dispute las semifinales del torneo superior de la URBA. “Nos va a tocar batallar con los mejores tres cuartos de la URBA, pero no hay que traicionar nuestra forma de jugar. Por lo que venimos demostrando y las ganas que le estamos metiendo, me animo a decir que somos candidatos“, expresó, sin tapujos, Lucas Maguire, back universitario.

Lucas Maguire, de la segunda línea de CUBA, intentará cortar los avances de los buenos backs que tiene Newman. Facebook @lucas.maguire.79

En el único enfrentamiento que disputaron este año, el Cardenal se impuso por 25 a 23, en su cancha. Sin embargo, hay antecedente de 2019 que cambió para siempre la rivalidad entre los de Villa de Mayo y Benavidez: en la última fecha del torneo empataron 6 a 6, quedando afuera de las finales Newman y salvando del descenso directo a los cubanos, que posteriormente debieron jugar un repechaje ante Olivos para permanecer en el Top 12. Desde entonces, nació una rivalidad especial, que se asemeja a la de un clásico.

En tanto que el domingo será el turno del SIC, líder de la Zona A y campeón de la última edición disputada en 2019, ante Hindú, escolta de la Zona B. En los papeles el Zanjero es favorito ante los de Don Torcuato, pero si se tiene en cuenta que en los últimos 14 años logró ganar siete copas, nada está cerrado. Más allá de los antecedentes, el estilo de juego es muy parecido y en el potencial de los packs casi no hay diferencias. La vehemencia en el juego queda reflejada en la cantidad de amonestados que tiene cada uno: Hindú, 14; el SIC, 13.

Así quiere terminar Andrea Panzarini el sábado de la semana próxima: festejando una coronación de SIC en la cancha de CASI, como en 2019. Rodrigo Néspolo

“No creo que seamos sólo candidatos por ser el último campeón. Si somos candidatos es por el juego dinámico y agresivo que logramos ejecutar este año. Más allá de los antecedentes de Hindú en estas instancias, el domingo debemos ser protagonistas, sacarle la pelota, complicarles las obtenciones y hacer un partido muy físico”, comentó para LA NACION Andrea Panzarini, pilar del SIC.

En el único enfrentamiento de este año, SIC le ganó a Hindú por 21 a 5, en Don Torcuato. Para otro antecedente hay que remitirse antes de la pandemia, cuando en septiembre de 2019 el Zanjero venció al Elefante de visitante por 34-27, en la etapa regular. “Estamos contentos de estar nuevamente en esta instancia, esperemos volver a estar a la altura para llevar a Hindú a otra final”, expresó el experimentado Santiago Fernández, capitán de Hindú.

Santiago Fernández fue parte de la época más exitosa de Hindú; el ex tres cuartos de los Pumas es una pieza valiosa como para que el Elefante vuelva a ese camino. VillarPress

Llegó la hora de la verdad. El Top 12 busca finalistas. Newman, SIC, Hindú y CUBA tienen por delante este fin de semana ochenta minutos determinantes para revalidar sus condiciones y abrochar sus presencias en la final del 11 de diciembre que se disputará en la Catedral. Sólo hay lugar para dos. Sobrará emoción. Lo mismo que adrenalina y pasión.

