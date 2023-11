escuchar

El drama se apoderó de la escena. La tensión se percibió en la cancha del CASI. Alumni, que jugó más de un tiempo con jugador de más, destrabó en la última jugada un trámite duro parejo frente al mejor equipo de la temporada regular. Newman, otra vez quedó al borde del encuentro cumbre, pero falló en última pelota y perdió su séptima semifinal en el rugby de Buenos Aires. Con el 24-23 en la primera semifinal del Top 12, deberá esperar una temporada más para pelear por ese ansiado primer título de campeón en su historia.

El arranque fue a pura furia, con ambos equipos lanzándose a jugar con la pelota en la mano y asumiendo riesgos. Así, se abrió el marcador con una extraordinaria acción que empezó a gestarse desde un contraataque, fue clave una acción de Rodrigo Díaz de Vivar que marcó la diferencia y terminó con Francisco Pasman. Sólo cuatro minutos más tarde respondió Santiago Pernas, uno de los jóvenes que irrumpió en esta temporada del rugby de Buenos Aires. Camada 2003, es de las caras nuevas en el año. Explosivo, fuerte de piernas y con una buena velocidad que aprovechó para recibir la asistencia de Santiago González Iglesias y definir ante el cierre de Gonzalo Gutiérrez Taboada que poco pudo hacer. Fue el sexto try consecutivo del wing, que acumula 10 en los últimos seis encuentros que disputó Alumni.

Francisco Pasman consigue el primer try de Newman; el Cardenal tuvo un comienzo positivo y llevaba bien el segundo tiempo, hasta que claudicó en el desenlace.

Luego de unos primeros 15 minutos a pura intensidad ambos decidieron jugar territorialmente. Trasladarle la presión al rival para forzar algún error y capitalizarlos en puntos. Así, llegaron una serie de penales que aprovecharon Canzani y Gutierrez Taboada. A los 25′ el Cardenal falló en la recepción de una pelota al fondo y, en una jugada con varios desajustes, terminó en el try Tomás Bivort luego del empuje del maul. Una acción sobre el final del primer tiempo terminó siendo decisiva en el desarrollo del encuentro: la tarjeta roja a Alejandro Urtubey por embestir a un rival de manera imprudente. De alguna manera, Newman sacó fortaleza mental para afrontar más de un tiempo con uno menos, pero físicamente la diferencia se sintió.

El 17-13 parcial a favor de Alumni se rompió a los 5 minutos, tras una jugada brillante de Jerónimo Ulloa, una de las figuras de la cancha. El wing que arrancó el año en Pampas rompió la defensa del conjunto de Tortuguitas y asistió a Lucas Marguery para poner a Newman al frente. Alumni no logró vulnerar una defensa firme y contundente de su rival. No encontró los caminos. Cuando abrió la pelota se encontró con los firmes tackles de Juan Billotte y Tomás Keena. No logró imponerse en el scrum, pero aprovechó la indisciplina de su rival para arrinconarlo y desgastarlo físicamente. A cinco minutos del final le trabaron una pelota adentro del ingoal a Santiago Montagner, pero los de Tortuguitas insistieron hasta que apareció la magia. El “Mago” Díaz Luzzi entró los últimos diez minutos y movió el avispero con sus pinceladas. En la última pelota encontró un espacio donde no había, quebró una defensa que parecía impenetrable y se zambulló en el ingol debajo de los postes. La conversión después de la chicharra le dio la victoria a Alumni, que volverá a jugar la final después de cinco años.

Santiago González Iglesias celebra uno de los tries de Alumni en la etapa inicial, que dominó levemente el ganador en la cancha de CASI.

Después de tres temporadas en las que no logró clasificarse entre los mejores cuatro, aprovechó el buen impulso que le dieron sus reservas y buscará su sexta coronación en el rugby de Buenos Aires. Para eso, deberá espera por Hindú y SIC, que mañana reditarán la final del año pasado en busca del otro boleto.

Síntesis de Alumni 24 vs. Newman 23

Alumni: Santiago González Iglesias; Alejo González Chaves, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Bautista Vidal A , Tomás Bivort y Federico Lucca Ibos.

Santiago González Iglesias; Alejo González Chaves, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Bautista Vidal , Tomás Bivort y Federico Lucca Ibos. Cambios: ST, 9 minutos, Santiago Alduncin por Promanzio; 22, Santiago Ambroa por Passerotti, y 27, Joaquín Díaz Luzzi por Canzani.

Suplentes: Máximo Provenzano, Ignacio Milou, Ezequiel Oliva, Francisco Bottoni y Juan Cruz Bottoni.

Entrenador: Rodrigo Jiménez Salice.

Newman: Francisco Pasman; Jerónimo Ulloa, Juan Bilotte, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Joaquín De la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey R y Tomás Ureta; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli.

Francisco Pasman; Jerónimo Ulloa, Juan Bilotte, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Joaquín De la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey y Tomás Ureta; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli. Cambios: PT, 25 minutos, Miguel Urtubey por Montoya; ST, Bautista Bosch por Borio, Miguel Prince A por Porolli y Paul Cardinal por Gosio, y 36, Rodrigo Pueyrredón por Brandi.

por Porolli y Paul Cardinal por Gosio, y 36, Rodrigo Pueyrredón por Brandi. Suplentes: Silvestre Casa, Carlos Quinto Menéndez y Félix Branca.

Entrenador: Alfredo Cordone.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Pasman (N); 6, gol de Canazani por try de Pernas (A); 10, penal de Gutiérrez Taboada (N); 19, penal de Canzani (A); 22, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 26, gol de Canzani por try de Bivort (A). Expulsados: 38, A. Urtubey (N). Resultado parcial: Alumni 17 vs. Newman 13.

3 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Pasman (N); 6, gol de Canazani por try de Pernas (A); 10, penal de Gutiérrez Taboada (N); 19, penal de Canzani (A); 22, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 26, gol de Canzani por try de Bivort (A). 38, A. Urtubey (N). Alumni 17 vs. Newman 13. Segundo tiempo: 5 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N); 25, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 40, gol de Díaz Luzzi por try propio (A). Amonestados: 16, Vidal (A) y Prince (N). Resultado parcial: Alumni 7 vs. Newman 10.

5 minutos, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N); 25, penal de Gutiérrez Taboada (N), y 40, gol de Díaz Luzzi por try propio (A). 16, Vidal (A) y Prince (N). Alumni 7 vs. Newman 10. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: CASI.