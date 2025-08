Top 12: CASI, una defensa feroz, una victoria en un clásico y otro paso hacia las semifinales

Felipe Hileman lee la intención del ataque de CUBA e intercepta. A 80 metros de su in-goal, el CASI pudo haber pateado, pero Jerónimo Solveyra, con todo su talento y astucia, amaga y se lanza a contraatacar. Deja a cuatro rivales en el camino, de lujo asiste a Hileman que patea al fondo. Enigmática, la pelota le cae en las manos a Juan Akemeier y la Catedral ruge con un equipo que volvió a ser confiable y sigue firme en su camino hacia las semifinales: con el triunfo por 30-26 sobre CUBA le sacó 20 puntos de distancia a Los Tilos, el quinto de la tabla de posiciones del Top 12 de URBA.

El try que anotó el fullback salteño fue un puñal decisivo en el tanteador. El local ganaba por 23-12, pero CUBA había descontado e insinuaba una levantada, que fue interrumpida con uno de los mejores tries de la fecha. El CASI tuvo oportunismo y oficio para resolver un partido ante un rival incómodo y luego de una meseta tras el clásico ante el SIC, volvió a ganar y lleva cuatro éxitos en fila. “Era muy importante ganar. Lo planificamos así toda la semana, lo fuimos a buscar y se dio. Pero sobre todo fue clave la defensa: arrancamos nuestro juego desde la defensa y nos plantamos ahí”, destacó Joaquín Sánchez.

Eugenio Sartori cuida la pelota, que quiere quitarle Benito Ortiz de Rozas; CASI está encaminado hacia su primera semifinal en 16 años. Santiago Filipuzzi - LA NACION

La frase de la defensa no es un simple cliché, sino un argumento que se sustenta en los números: el CASI es el equipo que menos tries recibió en las 14 fechas, 29. Seis menos que Newman, el que lo sigue en ese rubro. Ante CUBA sacó a relucir esa defensa, con tackles contundentes y mucha presión sobre los receptores: el primer try de la tarde llegó a partir de un error en la recepción en el juego aéreo, una apilada de Benjamín Rocca Rivarola y la definición de Tomás Phelan. Entre errores en la salida e imprecisiones en el traslado, el visitante fue un desconcierto en el segundo tramo del primer tiempo y en 18 minutos recibió 20 tantos.

Akemeier fue implacable a los palos con seis aciertos, 100% de efectividad, e igualó con 191 puntos a Juan Landó como máximo goleador del certamen. La reacción de CUBA llegó con ímpetu. Con los ataques frontales de Lucas Campion, la figura de la cancha más allá de la derrota, con el buen ingreso de los reservas, la puntería de Benjamín Gutiérrez Meabe y las apariciones de los wingers; tanto Bautista Casaurang como Pedro Castro Nevares se buscaron juego constantemente y fueron de los pocos que pudieron romper la defensa ajena. Este último apoyó un try por cuarto partido consecutivo y le puso suspenso al tanteador hasta el final.

Facundo Fontán intenta escapar de Juan Bautista Torres Obeid, uno de los tres puntos altos de la Academia; CUBA empieza a quedar lejos de la zona de clasificación. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Pero el CASI resistió y, aunque fue indisciplinado, tuvo la templanza para recuperar la última pelota y aguantar. Atento, Benjamín Belaga recogió una pelota perdida y los forwards mantuvieron la posesión final. “Estamos en la última etapa del torneo y todos los partidos definen cosas importantes. Todos los partidos van a ser batallados y se van a definir por pocos puntos. Seguimos ganando en casa, nos hacemos fuertes y nos gusta jugar acá”, señaló Eugenio Sartori, de esos jugadores que se inmolan en defensa, con mucha actividad. Titular en todos los partidos del año, el tercera línea valoró la efectividad de su equipo para marcar. “Hicimos puntos cuando los tuvimos que hacer y enfrentamos a un rival con grandes jugadores, que en el segundo tiempo se nos vinieron con mucha energía”. Él, Facundo Scaiano y Juan Bautista Torres Obeid fueron los puntos altos a nivel defensivo.

Aún queda un largo tramo, pero CUBA quedó con escaso margen de error. Perdió ocho de sus 14 partidos y se ubica a diez unidades de Newman, el cuarto, pero con muchos clubes en el medio. En su objetivo de regresar a las semifinales de la URBA después de 16 años, el CASI dio otro paso firme y se encamina a las definiciones. Con ocho fechas por jugar, se alejó a los mencionados 20 de Los Tilos, el quinto de la tabla. Si bien perdió a su capitán, Luis Briatore, por una lesión en una rodilla, sigue recuperando jugadores de peso: Benito Paolucci ingresó otra vez desde el banco y el ex medio-scrum de los Pumas Martín Landajo ya se entrenó con el plantel y tiene todo listo para volver a jugar en la Academia, tras un extenso recorrido como profesional.

Compacto de la victoria de CASI en el clásico

El próximo fin de semana habrá duelo de titanes en la URBA. Belgrano Athletic recibirá al CASI, un choque entre los dos mejores del certamen. El que se imponga, dará otro paso para asegurar ese lugar entre los mejores cuatro. “Todavía no pensamos en Belgrano. Ahora voy a comer un asado y a disfrutar esta victoria. El lunes ya vamos a empezar a planificar ese partido”, advirtió Sánchez, que no saltea pasos y disfruta el día a día. Ya habrá tiempo para analizar al líder.

Síntesis de CASI 30 vs. CUBA 26 (B)