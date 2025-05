Top 12 de la URBA: CUBA cambió la cara en el segundo tiempo, construyó a partir de la defensa y derrotó al duro Regatas

CUBA buscó tanto el triunfo que al final se lo llevó. Decidido desde el arranque; tozudo la mayoría del tiempo. Con escasa claridad en la primera parte y con mayor profundidad y precisión, en la segunda. Y siempre impulsado por una hinchada que celebró ruidosamente al sonar el silbato final del árbitro Juan Maio. Ganar con esfuerzo se disfruta más. Y hay que esforzarse para vencer a este áspero e incómodo Regatas. Bueno, CUBA lo hizo, sumando un valioso punto bonus y manteniendo inmaculado su ingoal: 33-9 indicó el tablero. Una cifra contundente. Un triunfo necesario. Y esperanzador, también, mirando hacia adelante.

“Queremos que este sea el piso, así qué vamos a seguir laburando”, comentó Segundo Pisani, el capitán de la tropa, ansioso por festejar con sus compañeros y la barra cubana. Unos instantes después, algo más sereno, el ala reflexionó para LA NACION: “El equipo venía preparándose muy fuerte. Sin embargo, nos costó en los primeros partidos. Hoy (por ayer) se vió una cara distinta, un equipo presente, protagonista. En la fecha pasada, contra San Luis, ganamos en la última jugada y eso nos dio mucha energía”. Y redondeó con optimismo el número 7: “Ahora vamos por todo”.

Benjamin Gutiérrez Meabe defiende la pelota a capa y espada, marcado por Tomás Sanguinetti y Mateo Camerlinckx, autor de todos los puntos de Regatas Santiago Filipuzzi

El entretiempo le vino bien al equipo de Villa de Mayo. Los jugadores se refrescaron, se miraron a las caras y se dijeron algunas cosas, corrigieron otras, y a la cancha una nueva versión del quince azul y negro, con los mismos hombres. Motivados, arengados, dispuestos a jugar más concentrados y demostrar para qué se rompen el lomo los martes y los jueves en los entrenamientos. El nuevo CUBA, más parecido al viejo CUBA, destrabó el pleito en el segundo tiempo. Destrabó un pleito duro, cerrado, en el que venía corriendo de atrás en el marcador, en un ajustado duelo a penales: 0-3, 3-3, 3-6, 6-6 y 6-9, al cumplirse los 40 minutos iniciales.

El local lo destrabó con los forwards. Percutiendo incansablemente: pick and go, pick and go. Impulsado por tres jugadores que se destacaron especialmente, entre otras razones, por su despliegue, por poner al equipo adelante y por inmolarse sin titubeos contra el muro amarillo que levantaron unos cuantos Camerlinckx, un par de Sanguinetti, dos Gobet y demás asociados a la causa regatista. Esos tres jugadores, Lucas Campion, Enrique Devoto y Pedro Mastroizzi, portaron la bandera de la levantada. El resto lo construyó la defensa. Cada vez que el conjunto de Bella Vista visitó las 25 yardas del local y merodeó el ingoal, surgieron los tackles devastadores y las pescas justas para desactivar los serios intentos de la visita. Que, no es nuevo, posee un alto poder de fuego, ya sufrido por Newman, Hindú y La Plata. Hay que ponerse delante de esos gladiadores y frenarlos. Hay que parar a Tomás Barbaccia, a Lucas Gobet, a Marcos Ferro, o detener a un Alejo Barrera lanzado o a un Corso a contramano. CUBA lo hizo. Y se lució. Se golpeó el pecho en esa faceta del juego. Como en los viejos buenos tiempos.

Enrique Devoto festeja con alma y vida el primer try de CUBA Santiago Filipuzzi

La llave del éxito la portaba Pepo Mastroizzi. Un quiebre suyo, a los 13 minutos del segundo tiempo, le permitió a CUBA pasar de la defensa al ataque. La acción se prolongó por un par de fases, hasta que la insistencia de Enrique Devoto terminó de romper el muro con una zambullida junto a los postes. Seis minutos después, y por la misma vía, fue Joaquín Yakiche, reemplazante de Facundo Aguirre, quien anotó el segundo try. Regatas no se entregó, pero ya no era lo mismo. Iba al ataque más por instinto que por convicción. Y en una réplica letal, el centro Felipe Perdomo se filtró en las filas enemigas y corrió cinematográficamente hasta debajo de la hache. Fin de fiesta.

Regatas nunca encontró el partido. Lo ganaba al principio por explotar eficientemente los defectos del adversario: mucha posesión y escasa concreción; dominio de la cancha y pocas visitas a la zona de definición. La principal virtud fue la de traducir en puntos las indisciplinas cubanas. En ese sentido, Mateo Camerlinckx estuvo infalible. Pero Regatas, colectivamente, se movió incómodo. Cuando lo presionan a fondo y sus medios no cuentan con tiempo ni espacio para maniobrar, le cuesta mucho elaborar juego. Como a todos. El Top 12 de esta temporada deja bien en claro que lo primordial es defender. Recuperar la pelota, porque son esas pelotas las mejores para atacar. Enrique Camerlinckx, dio la cara en la derrota: “No pudimos dar con el partido. El primer tiempo fue más trabado y en el segundo no logramos obtener pelotas de calidad para atacar”.

El triunfo de CUBA

El campeonato arde de paridad. Ninguno tiene asegurados los puntos ante nadie. Ni el más pintado frente al más desdibujado. CUBA lo sabe. Se siente fuerte y confiado a partir de enhebrar dos victorias seguidas. Y envalentonado, va por más… “Por todo”, como dice Segundo Pisani, el capitán de la tropa cubana.

Valentín Mastroizzi toma la pelota en el aire, marcado por Juan Cruz Corso, de Regatas Santiago Filipuzzi

La síntesis de la victoria de CUBA